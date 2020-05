CLAAS udostępnia internetowy konfigurator na claas.pl do przygotowania precyzyjnego wyposażenia maszyny

Marka CLAAS wprowadziła na swojej stronie internetowej claas.pl nowy konfigurator maszyn, który ma na celu zapewnienie w pełni cyfrowego systemu przygotowania specyfikacji maszyny przez Klientów. Konfigurator jest intuicyjny w obsłudze, ma przejrzysty układ oraz precyzyjne i pomocne funkcje.

– Warunki pracy maszyn rolniczych CLAAS są tak zróżnicowane, jak stawiane im wymagania i oczekiwania Klientów. Konfigurator umożliwia i ułatwia dopasowanie maszyn CLAAS do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu każdy Klient może stworzyć własną, niepowtarzalną konfigurację maszyny oraz wyposażyć ją we wszystkie dostępne opcje, także w systemy rolnictwa precyzyjnego – mówi Krystian Jarzembowski, dyrektor handlowy w CLAAS Polska.

Precyzyjne dopasowanie maszyny do indywidualnych potrzeb klienta

Dotychczas możliwość korzystania z konfiguratora maszyn dostępna była tylko dla pracowników Dealerów CLAAS. Wraz z wprowadzeniem nowej wersji konfiguratora ułatwiamy klientom samodzielne i precyzyjne budowanie specyfikacji maszyn. Możliwe jest również przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytania o ofertę cenową do dealera CLAAS. Po negocjacjach i zaakceptowaniu warunków klient składa zamówienie i podpisuje umowę z dealerem. Podczas budowania maszyny w konfiguratorze klient decyduje, które opcje są dla niego ważne. Handlowiec dealera doradza i służy wiedzą, tak aby stworzyć dla klienta idealną maszynę, precyzyjnie dopasowaną do jego potrzeb.

Łatwy w obsłudze konfigurator umożliwia stworzenie dokładnej specyfikacji maszyny CLAAS z wielu dostępnych opcji. Można wybrać wstępnie zdefiniowaną specyfikację lub skompletować ją indywidualnie i zgodnie ze swoimi wymaganiami. Dla ułatwienia wyboru dodano informacje o korzyściach wynikających z zastosowania danej funkcji w maszynie.

Dostosowany do urządzeń mobilnych z funkcją zapisania i wysyłki konfiguracji

Nowy konfigurator jest dostępny zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych (smartfon lub tablet), więc łatwo i szybko można przygotować oraz zmienić konfigurację maszyny. Istnieje również opcja filtrowania rodzin produktów według określonych parametrów, aby proces wyszukiwania był bardziej intuicyjny i jeszcze szybszy. Dane techniczne serii produktów są wyświetlane bezpośrednio, dzięki czemu klienci mają doskonały podgląd na różne modele.

Do opcji wyposażenia dodane są zdjęcia i opisy, które ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze do specyfikacji. Przy użyciu jednego narzędzia klient ma możliwość skonfigurowania całego zestawu, np. ciągnika z ładowaczem czołowym i narzędziem roboczym lub kombajnu zbożowego z przystawką roboczą i wózkiem transportowym. Konfigurację maszyny można zapisać na swoim koncie w CLAAS Connect (po wcześniejszej rejestracji) i w dowolnym momencie otworzyć i zmienić, a następnie przesłać do Dealera z prośbą o ofertę cenową.

CLAAS Connect jest kompleksową platformą, która udostępnia dużo pomocnych dla klientów aplikacji ułatwiających dobór części zamiennych czy środków smarnych, a także odczytanie wielu kodów błędów komunikowanych przez maszynę.

Konfigurator maszyn CLAAS wprowadzony w Polsce i dostępny online na claas.pl jest dostosowany do oczekiwań klientów, ponieważ został uaktualniony i zoptymalizowany na podstawie informacji zebranych z różnych rynków.

– Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów. W obecnych czasach zmienia się ich podejście do korzystania z mediów. Mamy nadzieję, że wprowadzone narzędzie jeszcze bardziej ułatwi i usprawni naszą komunikację z klientami – podsumowuje Krystian Jarzembowski.