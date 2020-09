CLAAS uzupełnia serię TORION o nowoczesną teleskopową ładowarkę kołową

Harsewinkel, 24 sierpnia 2020 r. Oferta modeli TORION, obejmująca dotychczas 10 ładowarek kołowych dla rolnictwa o masie roboczej 5–21 t, jesienią 2020 r. zostanie uzupełniona o nową serię. Pierwsza stworzona przez CLAAS teleskopowa ładowarka kołowa – TORION 738 T SINUS – jest zwrotna, stabilna i wyposażona w wiele nowoczesnych rozwiązań.

Punkt obrotu łyżki na wysokości 4,96 m

Jedną z głównych cech ładowarki TORION 738 T SINUS jest centralne ramię teleskopowe z punktem obrotu łyżki na wysokości 4,96 m. Jednocześnie maksymalne obciążenie użytkowe wynosi 2300 kg z widłami do palet na płaskiej powierzchni, na pełnej wysokości i całkowitym skręcie. Maksymalny ciężar wywracania to 3800 kg – przy pełnym skręcie. Widły paletowe umożliwiają załadunek i układanie w stosy do wysokości 4,80 m, a maksymalny zasięg wideł wynosi 2,69 m. Kinematyka typu Z wysięgnika podnoszącego przekonuje dużą siłą zrywania i szybkością wysypu. Dźwigar narzędzi o kącie obrotu 172° ma bardzo kompaktową konstrukcję, która zapewnia optymalną widoczność. Ramka do szybkiej wymiany narzędzi i dostępny w standardzie system tłumienia położeń krańcowych ramienia teleskopowego zwiększają komfort pracy operatora. Uzyskanie takich parametrów wydajności jest możliwe między innymi dzięki unikatowemu układowi kierowniczemu SINUS.

Dostępna moc hydrauliczna 93 l/min jest wystarczająca do wszystkich prac związanych z podnoszeniem i układaniem w stosy. Dla narzędzi wymagających dużego przepływu oleju istnieje możliwość zamówienia dodatkowej pompy, która dla zewnętrznych dołączanych narzędzi, takich jak zamiatarki lub mulczery, zapewnia dodatkowo aż 28 l/min. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 230 barów. Z tyłu jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest obwód hydrauliczny dwustronnego działania, natomiast z przodu istnieje możliwość zastosowania maksymalnie dwóch obwodów hydraulicznych dla narzędzi zewnętrznych. W tym celu na dźwigarze narzędzi dostępny jest bezciśnieniowy powrót i przewód przelewowy oleju.

Wyjątkowa stabilność i zwrotność

Ten, kto wysoko podnosi ciężkie ładunki, musi również pewnie stać. Układ kierowniczy SINUS w modelu TORION 738 T SINUS ma ku temu mocne argumenty. Unikatowe połączenie przegubu i układu kierowniczego osi tylnej pozwoliło uzyskać maksymalną zwrotność przy niskim kącie łamania wynoszącym do 30° na każdą stronę. W tym celu tylne koła za pomocą dwóch drążków kierujących są bezpośrednio połączone z przodem pojazdu i przy skręcie przegubu synchronicznie kierują pojazd do maksymalnego kąta skrętu kół – 25°. Bezkonkurencyjny w tej klasie zewnętrzny promień skrętu po krawędzi łyżki wynosi tylko 4,22 m, a wewnętrzny promień zaledwie 1,49 m.

Wahliwy przegub łamany pozwala na wychylanie przodu i tyłu pojazdu do 8° w każdą stronę. Pakiety sprężyn jako amortyzatory w wahliwym przegubie odczuwalnie zwiększają komfort jazdy, szczególnie podczas poruszania się po drodze.

Maksymalne bezpieczeństwo i odciążenie operatora

Tam, gdzie załadunek wymaga powtarzających się czynności, opcjonalny system SMART LOADING oferuje znaczny wzrost komfortu i wyraźnie odciąża operatora. Funkcje systemu obejmują programowanie wysokości podnoszenia i opuszczania, automatyczny powrót łyżki, dynamiczne ograniczanie obciążenia oraz wyświetlanie ramienia podnośnika w 9-calowym terminalu dotykowym w prawym słupku A.

Układ dynamicznego ograniczania obciążenia współpracuje z czujnikami ciśnienia i kąta, umożliwiając wygodną i bezpieczną pracę. Na podstawie dokładnego co do milisekund pomiaru operator jest stale informowany o aktualnym stanie obciążenia za pomocą kolorowego wskaźnika na terminalu obsługowym. Po osiągnięciu zakresów obciążenia granicznego układ ograniczania obciążenia w sposób dynamiczny limituje wysuwanie i wsuwanie ramienia aż do jego zablokowania. Ograniczenie szybkości działania teleskopu, a także szybkości podnoszenia i opuszczania ramienia teleskopowego zależy od obciążenia i aktualnej wysokości podnoszenia. Dynamiczna regulacja zapewnia przy tym płynną pracę bez szarpnięć.

Czterocylindrowy silnik Stage V i 40 km/h

Za napędzanie pojazdu i układów pomocniczych odpowiada wyposażony w turbosprężarkę Wastegate czterocylindrowy silnik Yanmar o mocy 73 KM, który dzięki filtrowi cząstek stałych (DPF) i katalizatorowi oksydacyjnemu (DOC) spełnia wymogi normy emisji spalin Stage V. Tym samym nie wymaga stosowania AdBlue. Dodatkowo dzięki swojemu położeniu służy jako przeciwwaga. Opcjonalny wentylator rewersyjny poprzez regularną zmianę kierunku obrotów automatycznie utrzymuje pakiet chłodnic w czystości. Rewers wentylatora może również zostać w każdej chwili aktywowany ręcznie przez operatora.

Dysponujący dużą mocą napęd jezdny SMART SHIFTING z hydrostatem i automatyczną dwustopniową przekładnią zapewnia płynną jazdę. Za pomocą przełącznika dźwigniowego możliwe jest wstępne wybranie dwóch zakresów jazdy: stopień 1 pozwala jechać z prędkością do 20 km/h, a stopień 2 – do 40 km/h. Dzięki systemowi SMART SHIFTING automatyczna zmiana biegów połączona jest z synchronizacją przekładni i hydrostatu – oznacza to niezawodność zmiany biegów i komfort jazdy na najwyższym poziomie. Dostępne w standardzie samoczynne blokady mechanizmów różnicowych o ograniczonym tarciu zwiększają przyczepność, co jest odczuwalne w szczególności na wymagających podłożach.

Ergonomiczne stanowisko pracy z najlepszą widocznością na wszystkie strony

Kolejne zalety modelu TORION 738 T SINUS skrywa jego kabina. Tylko cztery wąskie słupki, mocno opadająca maska, pociągnięta daleko ku dołowi szyba przednia i smukłe ramię teleskopowe zapewniają widoczność na wszystkie strony i widok na ramkę narzędziową na najwyższym poziomie. Drzwi wejściowe oraz prawe okno mogą być otwierane i blokowane pod kątem 180°. Ponadto podgrzewany pneumatyczny fotel o niskiej częstotliwości drgań oferuje operatorowi wysoki komfort siedzenia zarówno w gorące, jak i w zimne dni. Przyjemne chłodzenie w razie potrzeby zapewnia łatwo regulowany układ klimatyzacji. Pracę bez zmęczenia wspiera również trzystopniowo regulowana kolumna kierownicy i wysokie oparcie. Na uwagę w kabinie zasługuje także płaska podłoga, która oferuje dużo miejsca na nogi i jest łatwa w czyszczeniu.

Elementy obsługowe wszystkich ważnych funkcji znajdują się w wygodnym miejscu w prawej konsoli bocznej i joysticku. Niespotykanym w tej klasie elementem wyposażenia jest monitor o regulowanej wysokości umieszczony w prawym słupku A. Na 9-calowym ekranie o wysokim kontraście wyświetlane są wszystkie ważne parametry maszyny oraz aktualny stan dynamicznego ograniczania obciążenia. Ekran startowy może być konfigurowany w sposób indywidualny. Ponadto monitor oferuje różne możliwości programowania przycisków oraz tryb jasny i ciemny.

Ergonomiczny joystick w prawym podłokietniku jest bezpośrednio połączony z fotelem operatora i porusza się wraz z nim. Jednoczesna obsługa funkcji teleskopu i trzeciego obwodu sterowania nie wymaga zmiany uchwytu.