Claas wraz z Syngenta maksymalizuje plony z kukurydzy

MaxiMaize to nazwa nowej mieszanki nasion kukurydzy przeznaczonych na kiszonkę przygotowanej przez Syngenta. Mieszanka ta była w tym roku testowana po raz pierwszy w naszym kraju, a zbiór plonów odbył się we współpracy z Claas Polska.

Firma Syngenta, która specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin i nasion, obsiała w różnych częściach Polski 6 działek doświadczalnych na prawie 70 ha.

- Przygotowany przez nas projekt MaxiMaize to maksymalizacja plonu i jakości kiszonki dzięki połączeniu trzech odmian kukurydzy o podobnym FAO, których najlepsze parametry jakościowe ujawniają się właśnie w kiszonce - mówi Karol Kozłowski, ekspert Syngenta, i dodaje: - Mieszanka odmian powoduje, że odnajdują się one w każdych warunkach na polu.

Część działek została obsiana z wykorzystaniem map zmiennego dawkowania, które przy pomocy zdjęć satelitarnych pozwalają wykorzystać potencjał poszczególnych części pola. Tym samym dawka siewu może być dopasowana do określonych warunków na polu.

Claas Jaguar w trakcie zbioru MaxiMaize Syngenta



Zbiory i pomiary porównawcze

Zbiór kiszonki MaxiMaize rozpoczął się we wrześniu, a do przeprowadzenia prac przeznaczone zostały dwie maszyny Claas Jaguar – 960 i 860.

- Obie wyposażone w zgniatacz Multi Crop Cracker Shredlage - objaśnia Andrzej Kulczyński, ekspert Claas.

- Dzięki zgniataczowi uzyskujemy jeszcze bardziej intensywne kondycjonowanie ziarna i całych roślin. Różnica prędkości w walcach wynosi 50 proc., a specjalne parowanie zębów i przeciwbieżny spiralny rowek pozwala na uzyskanie efektu obierania elementów rośliny - dodaje.

Ekspert firmy Claas wyjaśnia, że Shredlage to wciąż dość nowa koncepcja żywienia zwierząt w Polsce. W myśl tej technologii sieczka jest przycinana na wyjątkowo długie fragmenty (do 30 mm). Bardzo duże naruszenie ziarna i jego silne roztarcie zwiększają ilość dostępnej dla krowiego żołądka skrobi, która stanowi źródło energii.

W trakcie zbiorów Syngenta i Claas wykorzystały pracujący w podczerwieni czujnik NIR, który został zamontowany na tunelu wyrzutowym sieczkarni Jaguar. Jak wyjaśnia Andrzej Kuczyński, jest to nieodzowne narzędzie, by porównać mieszankę MaxiMaize do innych odmian kukurydzy.

Czujnik NIR pozwala zmierzyć zawartość suchej masy i składników, takich jak skrobia, surowe białko, włókno, popiół i tłuszcz. Dodatkowo w przypadku zbioru kiszonki NIR może określić także zawartość cukrów.

Wyniki mówią same za siebie

- W doświadczeniach łanowych prowadzonych przez Syngenta i Claas, przy których zbiorze używany był czujnik NIR, uzyskaliśmy wyniki od 27 do 32 proc. skrobi w suchej masie, w zależności od homogeniczności pola, gęstości siewu i odmiany - komentuje Karol Kozłowski z Syngenta i dodaje:

- Dla lokalizacji o słabym kompleksie glebowym najwyższe zawartości skrobi uzyskaliśmy przy obsadach od 60 do 75 tys. roślin/ha. Natomiast w przypadku lokalizacji dobrych i bardzo dobrych udało się utrzymać wysoką zawartość skrobi nawet przy obsadzie 85 tys. roślin/ha.

Sieczkarnie Jaguar wykorzystywały czujniki NIR w zbiorze MaxiMaize Syngenty

Wyniki uzyskane podczas zbioru sieczkarniami Claas Jaguar wyraźnie pokazują zwiększoną zawartość skrobi w mieszance MaxiMaize w porównaniu do innych odmian. Test wykazał, że zebrana kiszonka jest bardziej wartościowa i przełoży się ona na większą wydajność krów.

W zbiorze kiszonki w technologii Shredlage można się spodziewać również wzrostu wydajności mleka, co zostało już potwierdzone we wcześniejszych doświadczeniach z tą technologią.