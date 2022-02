Claas wyprodukował setną sieczkarnię Jaguar Terra Trac

Po nieco ponad trzech latach produkcji, Claas wkrótce dostarczy swój setny egzemplarz sieczkarni Jaguar Terra Trac. Maszyna zjechała z linii produkcyjnej w Harsewinkel 4 lutego i zmierza teraz drogą morską na najważniejszy rynek dla tych maszyn, czyli do USA.

Pod koniec 2018 roku Claas wprowadził do sieczkarni Jaguar technologię podwozia Terra Trac. Na targach SIMA 2019 innowacja ta została nagrodzona złotym medalem. Obecnie Claas oferuje podwozie Terra Trac dla dwóch modeli – Jaguar 960 o mocy 653 KM i Jaguar 990 o mocy 925 KM

Sieczkarnia Claas Jaguar Terra Trac

Funkcje specjalnie dostosowane do wymagań w tym segmencie maszyn, takie jak system ochrony gleby na uwrociach, pozwoliły po raz pierwszy zastosować w sieczkarni gąsienice chroniące glebę i ograniczające tworzenie się kolein również przy zbiorze traw, co jak zapewnia producent umożliwia najlepszą ochronę darni.

- Sam Helmut Claas mocno zabiegał o dalszy rozwój podwozi Terra Trac do wszechstronnego zastosowania w sieczkarniach polowych – wspomina Dominik Grothe, reprezentujący firmę Claas.

Sieczkarnie samojezdne Claas Jaguar Terra Trac mają sobie radzi ze zbiorem kukurydzy i traw nawet w wilgotnych warunkach glebowych fot. mat. prasowe

Jak dodaje, koncepcja takiej maszyny miała zaoferować klientom dużą przyczepność, która przyda się nie tylko przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę w trudnych warunkach glebowych, ale także przy zbiorze traw.

Terra Trac – jakie korzyści?

Hydrauliczne dociskanie dwóch środkowych par rolek podporowych, tworzące system ochrony na uwrociach, pozwoliło znacznie zmniejszyć powierzchnię przylegania, dzięki czemu gąsienice podczas pokonywania zakrętów mają o wiele mniejszy kontakt z podłożem.

Duża powierzchnia przylegania podczas zbiorów chroni również glebę i ogranicza do minimum powstawanie kolein. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że wawet w ekstremalnych warunkach podczas zbioru kukurydzy, jakie mogą wystąpić w północnych Niemczech lub Danii, gąsienice tworzą jedynie niewielkie koleiny i zapewniają maksymalną trakcję.

Na drodze Jaguar z taśmami o szerokości 635 mm zachowuje szerokość zewnętrzną poniżej 2,99 m, czyli odpowiednią do częstego przemieszczania się między polami.

Najważniejszym rynkiem dla sieczkarni samojezdnych Claas Jaguar Terra Trac są Stany Zjednoczone fot. mat. prasowe

Największym rynkiem zbytu dla sieczkarni Jaguar Terra Trac jest jednak USA, mimo że szerokość transportowa odgrywa tu podrzędną rolę.

- Dla gospodarstw mleczarskich na wschodzie kraju, gdzie sprzedaje się około dwóch trzecich importowanych sieczkarni Jaguar TT, napędy Terra Trac są swego rodzaju ubezpieczeniem dla zbiorów, ponieważ pozwalają one na zbiór wysokiej jakości paszy niezależnie od warunków pogodowych. Technologię tę doceniają jednak również farmerzy w Wisconsin i Minnesocie, a także w zachodnich stanach – mówi Dominik Grothe.

W drodze do Ameryki Północnej jest teraz już setny egzemplarz Jaguar Terra Trac o numerze seryjnym 49900100. Początkowo będzie on wykorzystywany do szkoleń technicznych podczas zaplanowanego na kwiecień Jaguar Expert Camp

- Spośród maszyn z podwoziem Terra Trac ponad 90 proc. przypada na nasz flagowy model Jaguar 990 TT – wyjaśnia Matt Jaynes, z Claas of America.

Setny egzemplarz sieczkarni Claas Jaguar Terra Trac zjechał z taśmy montażowej w Harsewinkel 4 lutego i zmierza teraz drogą morską na najważniejszy rynek dla tych maszyn, czyli do USA fot. mat. prasowe

- Zbiór kukurydzy na kiszonkę z nawadnianych pól, szczególnie w południowych stanach daje bardzo wysokie plony, które wymagają odpowiednio dużej mocy silnika do prowadzenia wydajnego zbioru. To właśnie tutaj potrzebna jest moc maksymalna 925 KM sieczkarni Jaguar 990 – zaznacza Jaynes.