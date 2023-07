Claas wprowadza nowe, flagowe ciągniki: Xerion 12.590 i 12.650. Są to modele z silnikami generującymi odpowiednio: 585 i 653 KM.

Podczas naszego wyjazdu do Harsewinkel firma Claas pokazała nowe maszyny dla małych i dużych. Niewątpliwie najbardziej spektakularną nowością są traktory Xerion serii 12. Potężne ciągniki robią wrażenie!

Xerion ma już 25 lat

Ciągniki serii Xerion są oferowane przez Claasa już od ponad 25 lat. Teraz do serii 5000 i 4200 dołącza nowa seria 12, która ma stać się wyznacznikiem dla konstrukcji nowych traktorów tej marki (wkrótce mają się pojawić nowe modele z niższych serii. Dwa nowe, mocniejsze modele 12.590 i 12.650 zostały opracowane jako wysoce wydajni specjaliści do najcięższych prac pociągowych z szerokimi narzędziami do uprawy gleby i siewnikami, a także do użytku z przyczepami przeładowczymi. Oprócz Ameryki Północnej, Europy Środkowej i Zachodniej oraz Ameryki Południowej, główne rynki docelowe stanowią również kraje takie jak Australia.

Claas Xerion serii 12 podczas premierowego pokazu w Niemczech, fot.kh

Maszyny mają być alternatywą dla ciągników konkurencyjnych marek, takich jak: Case IH Quadtrac czy John Deere 9RX. Od konkurentów wyróżnia je przede wszystkim główna rama, która jest sztywna, skręcana, z dwoma osiami skrętnymi – nie jest to więc konstrukcja przegubowa. Koncepcja konstrukcji nowych traktorów została przejęta z mniejszych modeli Xerion 4200, 4500 i 5000 i dostosowana pod względem większej mocy, większej masy i szerszego rozstawu kół/gąsienic.

W traktorach znalazły się teraz nowe trójkątne gąsienice Terra Trac – produkt Claasa, a nie jak do tej pory firmy Zuidberg. Gąsienice przenoszą moment obrotowy na podłoże w łagodny i efektywny sposób. Duże amortyzatory gumowe między podwoziem a ramą wahliwą podwozia tłumią drgania i wstrząsy. Zastosowano w nich też rozwiązania usprawniające obsługę serwisową – np. wymianę rolek pośrednich bez potrzeby spuszczania oleju.

W traktorach znalazły się teraz nowe trójkątne gąsienice Terra Trac – produkt Claasa,fot.kh

W połączeniu z wydajnym układem napędowym z koncepcją niskich obrotów 2.0, zastosowanie gąsienic (lub bliźniaczych kół) ma skutkować obniżeniem zużycia paliwa nawet o 10 proc. w porównaniu z innymi koncepcjami ciągników w tej klasie mocy. Wariant Terra Trac może mieć gąsienice o szerokościach 30 lub 36 cali (762 lub 914 mm).

Warto zaznaczyć, że oprócz standardowego programu kierowania z nadążnym prowadzeniem kół tylnych, możliwe jest również klasyczne kierowanie wszystkimi kołami z równolegle prowadzoną osią przednią i tylną. Dostępna w standardowym programie kierowania funkcja Dynamic Steering zmniejsza o połowę liczbę wymaganych obrotów kierownicy podczas prac polowych.

W Xerionach zastosowano sztywną, skręcaną ramę ze skrętnymi dwoma osiami, fot.Claas

Nowe ciągniki Claas Xerion serii 12 będą dostępne zarówno na gąsienicach Terra Trac, jak i na kołach. Jednak rynek na rynek europejski dedykowane są te pierwsze.

- Większość nowych Xerionów będzie produkowana na gąsienicach. A to przede wszystkim ze względu na gabaryty, a konkretnie szerokość maszyn. Na kołach bliźniaczych ciągnik będzie miał ok. 4,5 m szerokości, więc takie traktory będą oferowane głównie na rynek amerykański – mówi Krzysztof Gomolla, specjalista ds. ciągników dużej mocy z Claas Polska.

Xerion serii 12 ma silnik Mercedesa o poj. 15,6 l

Silniki są Mercedesa (wersja OM473 LA) – takie jak w Lexionach 8700 ( 625 KM), bo w większych modelach 8800 i 8900 są silniki MAN. Dokładnie ten sam silnik – o tej samej mocy – jest w Jaguarze 960, który ma 653 KM. To 6-cylindrowe jednostki o pojemności 15,6 l. W modelu Xerion 12.590 jednostka ta generuje 585 KM od 1600 obr/min, a w Xerion 12.650 nawet 653 KM.

Warto dodać, że nie ma tutaj funkcji Boost – moc maksymalna jest więc mocą dostępną w każdej chwili. Należy jednak zaznaczyć, że zastosowano tutaj „koncepcję niskich obrotów 2.0”, dzięki której ogromny moment obrotowy jest oferowany już przy niskich obrotach. I tak maksymalny moment obrotowy – 3100 Nm (!) w modelu Xerion 12.650 – jest do dyspozycji już przy 1300 obr./min. silnika. Prędkość obrotowa biegu jałowego jest ustawiona na zaledwie 650 obr./min.

Xerion - potężny pakiet chłodnic, fot.kh

Chłodnice silnika, przekładni, układu hydraulicznego i osi dla zapewnienia maksymalnej wydajności mają duże rozmiary i są rozmieszczone w łatwo dostępnych miejscach. Trzeba przyznać, że po uchyleniu maski panel z pakietem chłodnic robi wrażenie. Hydrauliczny wentylator po naciśnięciu przycisku zmienia kierunek obrotów i czyści chłodnice podczas korzystania z maszyny.

Zbiornik paliwa w serii Xerion 12 ma pojemność 1400 l, a zbiornik AdBlue może pomieścić 90 l. Dzięki centralnemu położeniu zbiornika paliwa rozkład masy ciągnika w ciągu dnia pracy nie zmienia się wraz ze spadkiem poziomu paliwa. Część zbiornika paliwa została umieszczona tuż za kabiną, co z zewnątrz może sprawiać wrażenie, że może ograniczać widoczność do tyłu. Jednak z siedzenia operatora nie widać takiego problemu – sprawdziliśmy to.

Warto jeszcze wspomnieć, że silniki charakteryzuje długi okres między wymianami. Producent określił go aż na 1000 h pracy.

Bezstopniowy napęd po raz pierwszy w ciągniku 650 KM

Podobnie jak wszystkie duże ciągniki Claas, również nowa seria Xerion 12 jest wyposażona w przekładnię bezstopniową Cmatic najnowszej generacji. To przekładnia pochodząca z fabryki ZF, model

Eccom 5.5, znana ze starszej wersji Xerionów. Jednak w tamtych ciągnikach była jeszcze druga przekładnia bezstopniowa: Eccom 5.0. Teraz jest tylko jedna, wspomniana 5.5. To jak mówią przedstawiciele Claasa, upraszcza kwestie serwisowe i dostaw części zamiennych.

Jak mówią przedstawiciele Claasa, przekładnia bezestopniowa umożliwia łagodne ruszanie i zwalnianie napędów jezdnych z rozdziałem mocy i chroni narzędzia do uprawy gleby i siewniki, zapobiegając skokom obciążenia na konstrukcjach ramowych i zaczepach na skutek nagłego przełączania oraz rozprzęgania i sprzęgania z narzędziem w pozycji roboczej. Tym niemniej w serii Xerion pełny moment obrotowy silnika jest dostępny od prędkości minimalnej 0,05 km/h.

Kierujący ma do wyboru 4 tryby jazdy, które mogą zmieniać się automatycznie wraz ze zmieniającą się prędkością jazdy, a siła napędowa jest z wysoką sprawnością stale przekazywana na obie osie. To w połączeniu z efektem multipass (dużą powierzchnią przylegania do gleby) i rozkładem masy 50:50 daje bezkompromisowe przenoszenie mocy na podłoże niezależnie od kąta skrętu. Dzięki temu również podczas prac na pagórkowatym terenie lub podczas omijania przeszkód zawsze dostępna jest pełna trakcja.

Warto dodać, że Xerion 12 Terra Trac osiąga prędkość maksymalną 40 km/h przy 1400 obrotach silnika. Wariant kołowy Trac osiąga prędkość 50 km/h.

Przepastna kabiną z amortyzacją

Pierwsze wrażenie po wejściu do kabiny to ogrom miejsca dla kierowcy. Kabina została wydłużona o 27 cm do przodu, co jak przekonują przedstawiciele Claasa – czyni ją obecnie największym centrum dowodzenia w segmencie ciągników premium. Dużo miejsca jest przed operatorem, po bokach i nawet za siedzeniem.

Claas Xerion seria 12 i skórzane fotele - jedna z trzech opcji do wyboru, fot.kh

Fabrycznie montowane podnóżki są z przodu i mocno po skosie z prawej strony. To dlatego, że fotel można obrócić aż o 40 stopni w prawo (i 10 stopni w lewo) dla wygodnego „zerkania” na maszynę doczepioną z tyłu.Fotel operatora jest dostępny w trzech różnych wersjach: z tapicerką materiałową lub opcjonalnie z wysokiej jakości poszyciem bawełnianym lub skórzaną,

Kolumna kierownicy jest smukła, kierownica mała – wydaje się być wręcz nienaturalni mała jak na tak duży ciągnik. Duża jednak być nie musi – układ kierowania działa precyzyjnie i ma możliwość wspomnianej już regulacji czułości pracy.

Obsługa i monitorowanie centralnych funkcji odbywa się za pośrednictwem ergonomicznego podłokietnika Cmotion z dżojstikiem i terminalem Cebis z ekranem dotykowym. W seriach od Arion 500 w górę obowiązuje jednolita koncepcja obsługi dla wszystkich ciągników Claas o mocy od 125 do 653 KM.

Podnóżki przed kierowcą i po skosie z prawej - przydadzą się podczas pracy przy obróconym fotelu, fot.kh

Dodatkowo o komfort operatora troszczy się czteropunktowy układ amortyzacji kabiny. Pochłania on wstrząsy i kompensuje kołysanie boczne. Ponadto dzięki jeszcze większemu oddzieleniu kabiny od układu jezdnego wibracje i hałasy pochodzące z układu napędowego i podwozia są przenoszone na operatora w znacznie zredukowany i wytłumiony sposób.

Rolnictwo precyzyjne i telemetria "on board"

Na życzenie Xerion 12 dostarczany jest ze zindywidualizowanym pakietem do zastosowań Isobus i w rolnictwie precyzyjnym. Może to być na przykład jazda automatyczna za pomocą GPS Pilot z różnymi sygnałami korekcyjnymi, zarządzanie zleceniami online i offline, jak i zastosowania w rolnictwie precyzyjnym z Section Control i zmienną aplikacją dostosowaną do danego fragmentu pola (VRA, czyli Variable Rate Application).

Kubatura kabiny jest ogromna - to ok. 6m3, fot.Claas

Wszystkie funkcje dla zapewnienia nowoczesnej, precyzyjnej i dostosowanej do danego fragmentu pola są dostępne w połączeniu z 12-calowym terminalem Cemis 1200 ze znaną filozofią obsługi Cebis. Dzięki Claas connect możliwa zdalna aktualizacja wersji lub licencji, a także zleceń z utworzonymi liniami referencyjnymi i mapami aplikacyjnymi z podłączonych platform do zarządzania gospodarstwem FMIS (Claas API).

Dalszy wzrost wydajności można uzyskać dzięki możliwości zautomatyzowanego tworzenia kilku linii referencyjnych na pole. W oparciu o zarejestrowane lub zaimportowane granice pola przed jego uprawą zarówno linie proste A-B, jak i kontury A-B mogą być wyliczane i zapisywane dla różnych obszarów lub segmentów powierzchni. Funkcja ta ułatwia w szczególności pracę na polach o nieregularnych kształtach.

Kolejne odczuwalne ułatwienie podczas pracy oferuje zarządzanie ścieżkami technologicznymi w terminalu CEMIS 1200. Ścieżki technologiczne są oznaczone na wyświetlaczu kolorystycznie, a sygnał przypomina operatorowi o konieczności utworzenia danej ścieżki. Tym samym operator nie pominie już żadnej ścieżki technologicznej i może w pełni skoncentrować się na optymalnej pracy ciągnika i narzędzia dołączanego.

Potężna siła hydrauliki

Duża moc i masa ciągnika (niemal 25 t masy własnej) idzie w parze z układami do obsługi maszyn towarzyszących - bez tego nawet najmocniejszy traktor nie był by wiele wart.

W Xerionach serii 12 mogą być nawet 3 pompy Load Sensing co daje w sumie 537 l/min. wydatku oleju przy 1900 obr/min. silnika – to wynik rekordowy na rynku. Duża wydajność i koncepcja niskich obrotów 2.0 umożliwia oszczędną pracę z zestawami maszyn, bo silnik nie musi pracować na maksymalnych obrotach.

Centralny układ smarowania nad zaczepem tylnym, fot.kh

Maksymalnie 8 par złączy hydraulicznych zapewnia stałe zaopatrywanie narzędzi do uprawy gleby, siewników mechanicznych i siewników pneumatycznych w odpowiednią ilość oleju, przy czym priorytetowe złącza hydrauliczne mogą dostarczać nawet 140 l/min do elementów o największym zapotrzebowaniu na olej.

W Xerionach serii 12 mogą być nawet 3 pompy Load Sensing co daje w sumie 537 l/min. wydatku oleju, fot.kh

Natężenie przepływu jest wyświetlane graficznie dla każdej pary hydrauliki w terminalu CEBIS. Umożliwia to operatorowi lepsze dostosowanie i nadawanie priorytetu dla natężenia przepływu oleju podczas pracy z narzędziami dołączanymi, które posiadają kilka odbiorników o wysokim zapotrzebowaniu na olej.

Nowe Xeriony już w ofercie

Nowe ciągniki Claas Xerion serii 12 już są oferowane w sprzedaży. Nie są to oczywiście maszyny, które w Polsce sprzedawały by się w setkach sztuk, ale okazuje się, że chętnych na największe ciągniki Claasa w Polsce jest trochę i z roku na rok przybywa. W tej chwili roczny wolumen sprzedaży kształtuje się na poziomie 10-12 sztuk, podczas gdy jeszcze 3-4 lata temu były to 2-3 traktory.

Jak będzie z nowym Xerionem? Czas pokaże. Na pewno traktory są wyjątkowe i warte zainteresowania wśród właścicieli największych gospodarstw.