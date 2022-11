Wprowadzona na rynek w 2019 r. generacja Stage V ciągnika Claas Xerion na nowy rok modelowy otrzymuje kompleksową aktualizację technologiczną. Przede wszystkim jest nowa przekładnia Eccom 5.5 i opcjonalny układ hydrauliki roboczej o wydatku do 422 l/min.

Układ przeniesienia napędu Claas Xerion, fot. Claas

Nowa przekładnia bezstopniowa

Już od 2003 roku Claas dla bezstopniowego napędu CMATIC z rozdziałem mocy w ciągnikach Xerion wykorzystuje technologię przekładni ZF Eccom. Istotną innowacją w ciągnikach Claas serii Xerion na rok modelowy 2023 jest przejście z dotychczasowych przekładni bezstopniowych ZF Eccom 5.0 i Eccom 4.5 na nową przekładnię Eccom 5.5.

Podobnie jak w poprzednich modelach, nowa przekładnia do jazdy do przodu oferuje cztery automatycznie zmieniane zakresy, a mechaniczny udział przeniesienia mocy został dodatkowo zoptymalizowany. Możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości jazdy 40 lub 50 km/h przy oszczędzającej paliwo prędkości obrotowej silnika 1246 obr/min i 1558 obr/min. Podczas jazdy do tyłu przy trzech automatycznie zmienianych zakresach można osiągnąć maksymalną prędkość 30 km/h. Napędy przedniej i tylnej osi są ze sobą sztywno sprzężone, dzięki czemu nie jest wymagany wzdłużny mechanizm różnicowy.

Claas Xerion 5000, fot.kh

Hydraulika robocza o wydatku do 422 l/min

Zmiana przekładni na nową Eccom 5.5 umożliwiło również zastosowanie jeszcze wydajniejszej hydrauliki roboczej. Dzięki nowej przekładni rozdzielczej pompy i nowej opcjonalnej pompie tandemowej możliwe jest dostarczanie do odbiorników zewnętrznych do 422 l/min wydatku oleju nawet przy niskich obrotach silnika. Tym samym również dla narzędzi dołączanych o wyjątkowo wysokim zapotrzebowaniu na olej, jak np. szerokie siewniki, dostępna jest jego wystarczająca ilość.

Za pomocą opcjonalnej lub standardowej hydrauliki roboczej Load Sensing można dostarczać do dwóch złączy hydraulicznych do 140 litrów oleju na minutę. Ponadto możliwe jest nadanie priorytetu w CEBIS dwóm złączom hydraulicznym w wyposażeniu seryjnym i trzem złączom hydraulicznym przy wyposażeniu w opcjonalną pompę tandemową, na przykład w celu priorytetowego zaopatrywania w olej ważnych odbiorników stałych, takich jak dmuchawy lub zespoły dozujące siewników pneumatycznych.

Traktor może być wyposażone w 6 par zewnętrznych złączy hydraulicznych.

Zwiększając wydajność hydrauliki Claas pomyślał także o sterowaniu nią. Zmieniono zatem menu hydrauliki w monitorze Cebis, które zdaniem producenta jest teraz bardziej przejrzyste. Dzięki temu już na pierwszy rzut oka widać, która pompa zasilająca dostarcza olej do dostępnych jednostek sterujących i jakie maksymalne natężenie przepływu umożliwiają obwody sterujące. Szybkie i intuicyjne jest także ustalanie priorytetu dla jednostek sterujących i przyporządkowywanie ich do przycisków funkcyjnych dźwigni CMontion sterującą maszyną.

Dodatkowe obciążenie do 7 ton!

Po prostu wszechstronne: inteligentne balastowanie i elastyczne dołączanie narzędzi

Z innych zmian wprowadzonych w Xerionach warto wspomnieć o dostępnej dla modeli na 2023 r. nowej bazowej płycie do montażu obciążników za kabiną o wadze 1000kg. W sumie na ciągniku można umieścić do 7000 kg dodatkowego balastu. To ma też pozwolić prawidłowo rozłożyć masę ciągnika; idealnym jest w tym przypadku rozłożenie przód/tył w stosunku 50:50.

W zależności od zastosowania możliwe jest tym samym optymalne wyważenie ciągnika Xerion dla rozłożenia ciężaru 50:50 i uzyskanie maksymalnej przyczepności i jednocześnie wydajności. .

Ponadto nowością opracowaną specjalnie dla regionów sprzedaży takich jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia jest rama montażowa Scharmüller. Ten „Quick Hitch” umożliwia szybką wymianę z kat. 3 na kat. 4/4N i pasuje do podnośników tylnych dużych ciągników Xerion i Axion. Zarówno nowa bazowa płyta montażowa, jak i rama montażowa Scharmüller mogą być stosowane w starszych modelach Xerion produkowanych od 2014 roku.

Funkcje rolnictwa precyzyjnego

Inteligentne prowadzenie, dokumentacja i aplikacja: CEMIS 1200 z odbiornikiem SAT 900 i nowym GPS PILOT

Modele Xerion w wariantach Trac i Trac VC od roku modelowego 2023 na potrzeby zautomatyzowanego prowadzenia, zarządzania flotą, sterowania dawką i dokumentacji będą wyposażone w nowy terminal Cemis 1200 z odbiornikiem SAT 900 i GPS Pilot najnowszej generacji. Cemis 1200 o przekątnej ekranu 12 cali oferuje wyświetlanie 2D i 3D z możliwością podziału ekranu, a także zarządzanie zadaniami online i dokumentację z eksportem danych np. poprzez Telematics lub pamięć USB.

Wraz z wprowadzeniem wydajniejszego układu hydraulicznego, w monitorach Cebis Xeriona zmieniło się menu sterowania ukladem, fot.Claas

Na potrzeby zautomatyzowanego prowadzenia odbiornik SAT 900 pozwala na wykorzystywanie wszystkich sygnałów korekcyjnych (SATCOR by Trimble RTX na całym świecie; EGNOS dla Europy; RTK NET i RTK ready, SBAS dla Ameryki i Japonii) i umożliwia korzystanie z GPS, GLONASS, Galileo i BEIDOU. Seryjnie dostępna jest 5-letnia licencja na sygnał korekcyjny SATCOR 15 by Trimble RTX, który umożliwia uzyskanie dokładności +/- 15 cm. Dla bardziej precyzyjnej pracy opcjonalnie dostępny jest SATCOR 3 by Trimble RTX z dokładnością +/- 3 cm jako alternatywa dla sygnałów korekcyjnych RTK. W Ameryce Północnej i Europie dostępny jest ponadto SATCOR 3 FAST by Trimble RTX, który przy tym samym poziomie dokładności wymaga czasu inicjalizacji poniżej dwóch minut.

Dokumentacja odbywa się poprzez Online File Transfer za pośrednictwem portalu Claas Telematics lub bezpośrednie interfejsy od partnerów 365FarmNet, OMNIA, Dacom i xFarm.

Opcjonalnie dostępne są dalsze funkcje:

· TC-SC do sterowania sekcjami szerokości Section Control w kompatybilnychnarzędziach dołączanych ISOBUS, takich jak siewniki, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze czy pielniki. Możliwe jest sterowanie nawet 80 sekcjami szerokości.

· TC-GEO do gromadzenia danych, przesyłania danych i mapowania danych jako dokumentacji i podstawy do planowania na poszczególnych strefach pola.

· Variable Rate Application (VRA) do opartego na systemie GPS sterowania dawkami podczas wysiewu, nawożenia lub stosowania środków ochrony roślin. Mapy aplikacyjne są przekazywane do menedżera zadań jako zlecenia ISO-XML.