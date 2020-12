Claas Xerion TS 5000 – gigant na gąsienicach

Claas oferując ciągnik Xerion postawił na mnogość jego wersji, aby jak najbardziej przybliżyć się do idei maszyny uniwersalnej. Xerion występuje m.in. w wersji z obracaną kabiną, z przestrzenią do zabudowania na ciągniku oraz od niedawna z technologią czterech gąsienic TS (Trac System).

Claas Xerion TS 5000 po raz pierwszy został zaprezentowany rok temu, nieco później rozpoczęły się jego intensywne pokazy polowe, w czasie których zyskał on uznanie wielu rolników. Co szczególnie przypadło im do gustu?

Mocarz na czterech gąsienicach

Niemiecki producent tworząc model Xerion TS dołączył do grona firm oferujących ciągniki o potężnych mocach z napędem gąsienicowym. System ten sprawdzi się najlepiej w pracach polowych wymagających dużej siły uciągu oraz trakcji.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest efektywne przekazywanie napędu nawet w czasie głębokiej uprawy w trudnych warunkach. Co do zasady, dzięki zastosowaniu napędu gąsienicowego ciągnik odznacza się zdecydowanie mniejszym poślizgiem oraz większą wydajnością pracy – oba te czynniki w efekcie powodują obniżenie zużycia paliwa.

Testy polowe

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku, Claas postanowił powierzyć Xeriona 5000 TS rolnikom, aby ci przetestowali jego możliwości w uprawie roli w zróżnicowanych warunkach.

W czasie testów ciągnik współpracował zarówno z maszynami towarzyszącymi o szerokości do 12,5 m w przypadku uprawy płytkiej oraz do 8 m szerokości roboczej w przypadku uprawy głębokiej.

W czasie pracy zarówno w płytkiej, jak i głębokiej uprawie Claas Xerion TS 5000 mógł pochwalić się stosunkowo niskim zużyciem paliwa. fot. mat. prasowe

- Łącznie ciągnik wykonał pracę na około 500 ha i efektywnie przepracował ponad 50 godzin. Zgodnie z danymi zarejestrowanymi przez system Telematics Claas Xerion 5000 TS osiągnął bardzo niskie wartości spalania – od 4 do 6,35 l/ha – podczas lekkiej pracy z agregatami talerzowymi: Lemken Gigant 12 m, Köckerling Rebel 12,5 m oraz Agrisem Disc-O-Mulch Gold 9 m. Natomiast w uprawie głębokiej, podczas pracy ciężkiej z kultywatorami Horsch Tiger 5, 6 i 8 AS, spalanie wyniosło od 12 do 17 l/ha, co pokazało, jak niezwykle wydajny i efektywny jest ten ciągnik – mówi Barbara Raba-Przybylak, manager produktu ds. ciągników Claas Polska.

Co wyróżnia Xeriona?

Tym, co wyróżnia Claasa Xeriona TS jest charakterystyka pracy silnika, która umożliwia jego użytkowanie przy niskich obrotach jednostki napędowej – dla przykładu maksymalny moment obrotowy na poziomie 2600 Nm Xerion 5000 osiąga przy zaledwie 1300 obr./min.

Praca przy niskich obrotach silnika to przede wszystkim niższe zużycie paliwa, ale także wyższy komfort pracy, gdyż dzięki temu mniej wibracji przenoszonych jest na kabinę operatora. Dodatkowo na komfort pracy traktorzysty wpływa standardowo wyciszona kabina. Jest ona osadzona na środku ciągnika, co ogranicza przenoszenie drgań z narzędzia towarzyszącego na maszynę, a także amortyzowana w dwóch punktach.

Pełna rama z dwoma skrętnymi osiami zwiększa wytrzymałość na bardzo duże obciążenia podczas pracy w głębokiej uprawie, system kierowania z kolei zapewnia optymalny promień skrętu ciągnika bez „łamania pojazdu”. W porównaniu z ciągnikiem łamanym tył maszyny nie zachodzi przy skręcie, co może być kłopotliwe np. na zakrętach czy przy odbiorze ziarna od kombajnu.

Ciekawe rozwiązania

Na specjalną uwagę zasługują także systemy kierowania osiami, w tym system dynamicznego kierowania, pozwalający na mniejszą liczbę obrotów kierownicą w celu uzyskania pozycji maksymalnego skrętu. Pełne sterowanie ciągnika odbywa się w standardzie za pomocą tylko dwóch przycisków dzięki intuicyjnemu zarządzaniu sekwencjami.

Producent zapewnia również, iż jeśli zajdzie taka potrzeba, ciągnik może zostać w prosty sposób przezbrojony z gąsienic na koła. fot. mat. prasowe

W trosce o ułatwienie codziennej obsługi konserwacyjnej, użytkownik może sprawdzić poziom olejów z poziomu kabiny, a nawet dokonać przedmuchania chłodnic przez wentylator rewersyjny podczas pracy na polu – bez potrzeby zatrzymywania się.

Claas postanowił także wydłużyć okres przeglądu głównego wszystkich modeli Xerion do 1 tys. mth. Daje to możliwość zyskania czasu do pracy w trakcie sezonu oraz wyeliminowania przestoju, jak również dwukrotnie zmniejsza koszt przeglądu w ciągu roku.