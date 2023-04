Zgromadzenie Wspólników Grupy Claas powołało Jana-Hendrika Mohra na nowego dyrektora generalnego. Jego poprzednik współpracował z Claasem aż przez 16 lat.

Stanowisko to obejmie on 1 kwietnia 2023 roku. Wcześniej urzędujący dyrektor generalny Thomas Böck postanowił ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego Grupy Claas i poświęcić się nowym zadaniom. Wspólnicy i zarząd z żalem przyjęli tę decyzję do wiadomości i powołali doświadczonego następcę w osobie Jana-Hendrika Mohra.

- Jan-Hendrik Mohr cieszy się dużym szacunkiem w Grupie Claas i w całej naszej branży. Jak mało kto zna on koncern Claas i podczas wielu lat pracy na różnych stanowiskach kierowniczych udowodnił swoje wysokie kompetencje, mając duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Wspólnie z kolegami z Zarządu i wszystkimi pracownikami będzie kontynuował skuteczne działania swojego poprzednika i odważnie prowadził Claas ku przyszłości. Bardzo się cieszę że to Jan-Hendrik Mohr przejmuje teraz odpowiedzialność jako dyrektor generalny Grupy Claas. – mówi Cathrina Claas-Mühlhäuser, przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy Claas.

Claas z nowym dyrektorem generalnym

Dyplomowany inżynier Jan-Hendrik Mohr pracuje w Grupie Claas od 1984 r., a od 2008 r. jest członkiem zarządu. Obecnie jest on odpowiedzialny za Dział Zbioru Zbóż, którym będzie kierował również po objęciu stanowiska dyrektora generalnego.

- Bardzo się cieszę, mogąc wraz z moimi kolegami z zarządu i wszystkimi pracownikami kontynuować rozwój naszej historii sukcesu. Claas to wysoki poziom kompetencji technologicznych, produkty, które inspirują i kultura korporacyjna, która nas łączy. Myślimy długoterminowo i mamy jasną wizję: uczynić naszych klientów najlepszymi w swojej dziedzinie. – mówi nowo powołany dyrektor generalny Jan-Hendrik Mohr.

Thomas Böck po ponad 16 latach pracy żegna się z Claasem

Pożegnanie Böcka było także okazją, do podsumowania jego dokonań na stanowisku dyrektora generalnego.

- Od ubiegłego lata dojrzewała we mnie myśl, aby po ponad 16 latach pracy w Claas, w tym prawie czterech latach jako dyrektor generalny, podjąć nowe wyzwania. Wreszcie przyszedł dobry moment na zmianę: Grupa Claas wyszła z różnych kryzysów jeszcze silniejsza i obecnie osiąga duże sukcesy. W czasie mojej pracy na stanowisku dyrektora generalnego obroty wzrosły do ponad pięciu miliardów euro. W tym roku obrotowym mimo kryzysów osiągniemy doskonały wynik. Wyznaczyliśmy właściwy kurs, aby poprowadzić Claas w pełną sukcesów przyszłość. – mówi Thomas Böck.

W czasie pracy Thomasa Böcka na stanowisku dyrektora generalnego Grupy Claas obroty firmy wzrosły do ponad pięciu miliardów euro fot. mat. prasowe

Ciepłych słów byłemu już dyrektorowi generalnemu nie szczędzą obecni pracownicy.

- Mamy wobec Thomasa Böcka ogromny dług wdzięczności. To utalentowany technik i strategicznie myślący przedsiębiorca. Wykonywał doskonałą pracę przede wszystkim w dziedzinie rozwoju produktów i cyfryzacji. Cyfrowa transformacja Grupy Claas już zawsze będzie kojarzona z jego nazwiskiem. Jako dyrektor generalny Grupy Claas był znany i ceniony daleko poza granicami koncernu przede wszystkim za strategiczną zdolność przewidywania i rozległą wiedzę technologiczną. Poza tym cieszył się dużą sympatią pracowników Grupy Claas ze względu na swoją życzliwość i dobroć dla innych. Życzymy Thomasowi Böckowi wszystkiego dobrego i będziemy o nim pamiętać także w przyszłości - zaznacza Cathrina Claas-Mühlhäuser.