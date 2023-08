Jeszcze nie wszędzie i nie wszyscy wyjechali w pole. W tej chwili zbiory jęczmienia ozimego się zakończyły, w niektórych regionach na ukończeniu są także żniwa rzepakowe.

Coraz więcej sprzętu pojawia się już pszenżycie i pszenicy. W pracy przeszkadzają deszcze. Nie są zbyt intensywne i długie, ale swoje opóźnienia robią. Między innymi taka sytuacja jest w powiecie buskim, gdzie chcieliśmy się umówić na żniwa z Bizonem wyposażonym w kabinę John Deere’a. Niestety zbyt często leje deszcz by umówić się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak co roku na naszym profilu Facebook'owym poprosiliśmy Was o zdjęcia maszyn pracujących w polu. Efekt możecie zobaczyć w galerii.

Oczywiście nie wszyscy wyjechali jeszcze na pole.

- Nie zapominajcie o małych kombajnach, które do dziś służą na małych gospodarstwach. U mnie Claas Compact 25 i Massey Ferguson 30 czekają z utęsknieniem na żniwa. MF z 1968 r. z prasą i silnikiem benzynowym jest po wymianie silnika i będzie odrestaurowany, a z kolei Claas Compact pochodzi z 1978 r. i ma sieczkarnie, a napędza go Perkins. Gotowy do żniw – napisał Dawid Chajzler, rolnik z woj. świętokrzyskiego