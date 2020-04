Class wyprodukował 10 tys. kombajnów Crop Tiger 30 Terra Trac

Niedawno pisaliśmy na naszych łamach o kombajnach Claas Crop Tiger 40 produkowanych w Indiach. Pod koniec lutego z linii montażowej tamtejszej fabryki zjechał trochę mniejszy, gąsienicowy model tej maszyny o numerze 10000.





Moment, kiedy Claas Crop Tiger 30 TT zjeżdża z linii produkcyjnej, fot. mat. prasowe Jubileuszowy Class Crop Tiger 30 Terra Trac – produkowany jest on również w tradycyjnej wersji „kołowej” – opuścił bramy zakładu produkcyjnego w mieście Morinda w północnych Indiach. Fakt ten władze niemieckiej firmy określiły jako kamień milowy w historii produkcji maszyn Claas w Azji Południowej.

W zorganizowanej w związku z tym wydarzeniem z dużą pompą uroczystości połączonej z wycieczką po fabryce udział wzięli główni dealerzy i sprzedawcy Claas’a w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Class Crop Tiger 30 Terra Trac produkowany jest od 1992 r., a we wspomnianych zakładach w Morinda od 2008 r. Służy głównie do zbioru ryżu, ale także do pozostałych zbóż, kukurydzy, soi i innych upraw. Wyposażony jest w czterocylindrowy silnik Tata o mocy 60 KM (44 kW), który spełnia indyjską normę emisji spalin Bharat Etap II. Jego zespół żniwny ma szerokość 2,1 m, a zbiornik ziarna pojemność 1200 l.

Te małe kombajny pracują głównie w południowych Indiach, Korei Południowej, Sri Lance i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. 10-tysięczny egzemplarz Class’a Crop Tiger 30 TT będzie pracował w trakcie żniw w indyjskiej miejscowości Davangere.