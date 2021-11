Climate FieldView to krok w stronę cyfrowej ekonomiki rolnictwa

Co zrobić i jak odpowiednio wykorzystać strumień cyfrowych danych, z którymi mamy do dyspozycji w gospodarstwie? Na to pytanie odpowiada Damian Wiśniewski, specjalista produktu Climate FieldView w firmie Bayer.

Cyfrowe dane generowane przez nowoczesne maszyny rolnicze wykorzystujące czujniki, kamery, magistrale Isobus czy nawigację GPS docierają do nas z każdej nowoczesnej maszyny rolniczej. Aby można je było właściwie wykorzystać, trzeba odpowiednio przetworzyć i do tego celu służy Climate FieldView firmy Bayer.

Indywidualizm pola

Dzięki dokładnej analizie danych zmienia się dziś podejście do upraw. Każdy hektar czy nawet kawałek pola jest inny i dzięki nowoczesnym platformom cyfrowym możemy dokładnie określić jego indywidualne cechy. Przez takie podejście możemy zacząć mówić o cyfrowej ekonomice rolnictwa.