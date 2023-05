CNH Industrial i One Smart Spray, spółka joint venture firm Bosch i BASF, podpisały umowę o współpracy celem wprowadzenia zaawansowanego systemu opryskiwania do portfolio marek Case IH oraz New Holland.

Implementacja inteligentnych rozwiązań spółki One Smart Spray jest ważnym krokiem, który przyspieszy dalsze ulepszanie precyzyjnych i zautomatyzowanych możliwości prowadzenia zabiegów ochrony roślin oferowanych przez opryskiwacze samojezdne marek Case IH i New Holland, marek należących do koncernu CNH Industrial.

One Smart Spray to przede wszystkim oprysk selektywny

Selektywne zabiegi ochrony roślin opryskiwaczami Case IH i New Holland będą możliwe dzięki wielu kamerom systemu One Smart Spray zainstalowanym na belce tych maszyn – kamery o wysokiej rozdzielczości wykrywają chwasty i aktywują rozpylacze w ciągu milisekund gwarantując dokładność aplikacji na poziomie 95 proc.

Ta dokładność możliwa będzie także dzięki namierzaniu chwastów w dwóch trybach: green-on-green (roślina na roślinie) i green-on-brown (roślina na glebie) oraz inteligentnym i sprecyzowanym poziomom czułości dla różnych upraw.

Opryski selektywne będzie można więc przeprowadzać przed- lub powschodowo, a dzięki wyposażeniu wspomnianej belki dodatkowo w oświetlenia LED, również w nocy.

One Smart Spray to także zintegrowane systemy rolnictwa precyzyjnego

Technologia oprysku One Smart Spray to także zintegrowane rozwiązania cyfrowe oraz analizy agrotechniczne – dostępne są za pośrednictwem przenośnych urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) – zapewniające szczegółowe mapy chwastów, monitoring nakładów w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzowane generowanie dokumentacji oraz raportów z przeprowadzonych prac polowych.

Zaletą finalną systemu One Smart Spray, który zastosowany zostanie w maszynach Case IH i New Holland, będzie więc oszczędność herbicydów przy maksymalnej skuteczności i wydajności zabiegów ochrony roślin.

Integrację systemu One Smart Spray z maszynami Case IH i New Holland prowadzi firma Raven Industries, która od 2021 roku należy do koncernu CNH Industrial.

Choć rozwiązania One Smart Spray zapewniają wysoką skuteczność i namacalne oszczędności, to najprawdopodobniej nie będę dostępne w naszej części świata, gdyż ani Case IH, ani New Holland nie oferują u nas opryskiwaczy.