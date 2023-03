Augmenta to system kamer i oprogramowania, które monitorują środowisko pracy maszyny. Dzięki temu możemy zastosować lepszy i dobrze dobrany do sytuacji oprysk, fot. mat. prasowe

CNH Industrial kupiło francuską firmę Augmenta, która opracowała system kamer i oprogramowania, dzięki którym maszyny widzą więcej i mogą stosować odpowiednią dawkę środków chemicznych. Augmenta wejdzie w struktury firmy Raven.

Firma CNH Industrial nabyła firmę Augmenta o czym poinformowano wczoraj na konferencji prasowej na stanowisku marki New Holland podczas targów Agrotech w Kielcach. Inwestycja przyspieszy rozwój technologii Sense & Act. Całkowite przejęcie Augmenty było łatwe do przewidzenia, gdyż od paru lat włoski koncern był partnerem strategicznym projektu.

- Nasza współpraca z firmą Augmenta przynosi coraz większe korzyści. To, co zaczęło się jako inwestycja mniejszościowa, teraz kończy się dodaniem tej nowinki technicznej bezpośrednio do naszej oferty opryskiwaczy — powiedział Derek Neilson, prezes ds. rolnictwa w CNH Industrial.

Czym zajmuje się Augmenta?

Augmenta to kompletny i rewolucyjny system do analizy kondycji roślin. Dane zbierane są za pomocą specjalnych kamer w rozdzielczości 4K i następnie, poprzez połączenie LTE, są przesyłane w czasie rzeczywistym na serwery firmy Augmenta. Zebrane dane pozwalają rolnikom dopasować dawki nawożenia azotem lub regulatorami wzrostu do bieżących i lokalnych potrzeb zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku i innych roślin.

Pomiar, analiza i dawkowanie odbywają się w czasie rzeczywistym, podczas przejazdu roboczego. Sensor, zamontowany na dachu kabiny ciągnika lub opryskiwacza, widzi i analizuje całą szerokość roboczą. Największą zaletą systemu jest fakt, że wszystkie obliczenia odbywają się w czasie rzeczywistym i zależą od kondycji roślin w danym miejscu na polu.

System jest bardzo prosty w obsłudze i działa wszędzie tam, gdzie jest sygnał sieci komórkowej. Zatem w dzisiejszych czasach prawie wszędzie.

System kamer montuje się na dachu ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego, fot. mat. prasowe

System współpracuje z każdym rozsiewaczem lub opryskiwaczem, który jest sterowany za pomocą własnego terminala lub terminala ciągnika.

Augmenta do pory była dostępna jako osobny produkt w firmie Agrotechnolgy i kosztowała na polskim rynku niecałe 56,6 tys. zł.

Augmenta jako część Sense & Act

W tej chwili Augmenta będzie częścią systemu Sense & Act, czyli zbioru danych wykrywanych przez czujniki podczas opryskiwania wykorzystywany w CNH Industrial. Technologia ta daje maszynom możliwość selektywnego oprysku, który precyzyjnie kieruje i reguluje jego objętość.

Dzięki Augmencie maszyna może widzieć więcej i zastosować odpowiednią dawkę środków chemicznych. Zwiększa to plony i zrównoważony rozwój poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego stosowania środków chemicznych i nawozów, a co najważniejsze skraca czas pracy i obniża koszty. Oszczędności na herbicydach, fungicydach, regulatorach wzrostu roślin i nawozach to największy zysk z całego procesu.

Augmenta będzie działać jako część firmy Raven, fot. mat. prasowe

Augmenta będzie działać w ramach marki Raven i dołączy do portfolio technologii precyzyjnych koncernu CNH Industrial. Firma zachowa swoich dotychczasowych pracowników oraz biura w Grecji i USA.

CNH Industrial przejmie Augmenta Holding SAS o wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 110 mln dol. Przed ogłoszoną parę dni temu transakcją CNH Industrial posiadało 10,5 proc. mniejszościowych udziałów w firmie.