Taka informacja ponad rok po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję może dziwić, ale wszystko ma swoje powody. CNH Industrial zawiesił dostawy sprzętu do Rosji już w marcu 2022. W tej chwili koncern ogłasza zbycie całej swojej działalności biznesowej w Rosji za łączną kwotę około 60 mln dolarów.

Takich informacji chciałoby się słyszeć więcej. Nie jest tajemnicą, że po ponad roku trwania wojny niektóre firmy i koncerny próbują jakoś wrócić na rynek rosyjski. Co jakiś czas słyszymy, że pewna znana firma znów jest obecna w Rosji.

Zupełnie inaczej bezwzględną agresję na naród ukraiński potraktował właściciel marek New Holland, Case IH czy Steyr. Już w marcu 2022 r. zawieszono dostawy do Rosji, ale niektóre biura, magazyny czy fabryki musiały działać by zamknąć pewne sprawy. Do dziś wypłaty wynagrodzeń pracowników i innych wydatków administracyjnych w Rosji były cały czas regulowane.

CNH Industrial posiadało w Rosji magazyny, biura i mniejsze zakłady

Do marca 2022 r. spółka posiadała biuro korporacyjne w obwodzie moskiewskim, za pośrednictwem którego zarządzała importem i dystrybucją swoich produktów w Rosji, regionalną działalnością biznesową oraz finansowaniem handlowym. Działania CNH obejmowały zakłady produkcyjne sprzętu i narzędzi rolniczych, sprzętu budowlanego oraz magazyn części. Zakłady te zatrudniały około 200 pracowników.

W roku podatkowym 2021, ostatnim pełnym roku działalności, działalność w Rosji wygenerowała przychody w wysokości około 380 mln dolarów, co stanowi 2 proc. skonsolidowanych przychodów spółki w 2021 r.