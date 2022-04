CNH Industrial otwiera sklep internetowy

Szukasz części do New Hollanda, Case’a lub Steyra? Mamy dobrą wiadomość – właściciel marek, koncern CNH Industrial, uruchomił nowy sklep internetowy z częściami do swoich maszyn. Witryna działa pod nazwą MyCNHIStore i jest dostępna w języku polskim.

System upraszcza i przyspiesza proces zakupu oryginalnych części właścicielom maszyn trzech podstawowych marek koncernu CNH: Case IH, Steyr i New Holland Agriculture.

MyCNHIStore uruchomiono w większości krajów europejskich. Dzięki niemu klient ma ułatwiony wybór i zamawianie części w dowolnym momencie. Platforma umożliwia klientom wyszukiwanie części według nazwy/numeru części, numeru modelu maszyny, numeru seryjnego lub zapisanego pojazdu.

Zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym użytkownicy mogą również przeglądać zdjęcia przedmiotów oferowanych w sklepie, co może przydać się przy ustalaniu czy zamawiany artykuł jest właściwy do ich pojazdu. Wisienką na torcie są ujęcia 360° poruszających się części.

- Na początku zeszłego roku zaczęliśmy planować dodanie nowego kanału sprzedaży w Europie, tworząc sklep internetowy z oryginalnymi częściami CNH Industrial. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy klienci coraz częściej wolą przeprowadzać transakcje biznesowe online, zwłaszcza ze względu na wygodę. Nowa witryna internetowa umożliwia klientom poruszanie się po katalogach części i łatwe dokonywanie zakupów online, oszczędzając czas - mówi Rosella Risso z segmentu rolniczego Global Parts & Service VP w CNH Industrial.

Tego rodzaju przedsięwzięcie jest nowością na tle innych firm w Europie. Witryna zapewnia pełną przejrzystość cen i dostępności, a także terminów i kosztów wysyłki. Czy taka forma dystrybucji części się przyjmie? Zobaczymy.