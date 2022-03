CNH Industrial przekazuje 500 tys. dolarów na wsparcie Ukraińców

Koncern CNH Industrial przekazał dziś, że firma ma zamiar przekazać 500 tys. dolarów na wsparcie Ukraińców dotkniętych wojną z Rosją. Koncern ma zamiar przede wszystkim wesprzeć organizacje pozarządowe, które zapewniają pomoc potrzebującym na terenie Ukrainy.

Ponadto CNH Industrial (właściciel marek takich jak: Case IH, New Holland, Steyr) ustanowi globalny fundusz, na który pracownicy będą mogli przekazywać darowizny, przy czym firma będzie mnożyć ich składki dolar za dolar.

- CNH Industrial zdecydowanie potępia wszelkie akty niesprowokowanej przemocy i agresji, które doprowadziły do obecnej, opłakanej sytuacji na Ukrainie. Nasze myśli i modlitwy są ze wszystkimi, których to dotyczy, a bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin w kraju jest dla nas priorytetem. Jestem zbudowany determinacją naszych pracowników, którzy próbują przyłączyć się do pomocy ludności Ukrainy, która jest w pilnej potrzebie humanitarnej. Wraz z 37 500 kolegami z CNH Industrial życzę pozytywnego i szybkiego rozwiązania tego kryzysu — powiedział Scott W. Wine, dyrektor generalny CNH Industrial.

CNH Industrial zatrudnia 38 pracowników na Ukrainie, którzy otrzymują od firmy odpowiednie wsparcie.