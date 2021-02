CNH Industrial z nagrodą dla Najlepszej Międzynarodowej Firmy 2020 r.

CNH Industrial, spółka macierzysta marek Case IH i Steyr, zdobyła nagrodę „Best International Operating Company” w największym austriackim konkursie biznesowym.

Konkurs ten jest powszechnie uznawany za najważniejszy tego typu konkurs biznesowy w kraju, a organizuje go PricewaterhouseCoopers (PwC), austriackie czasopismo „Die Presse" oraz dostawca danych finansowych Kreditschutzverband von 1870 (KSV).

Ważne wyróżnienie

Kategoria „Firmy międzynarodowe" jest przeznaczona dla firm o międzynarodowej strukturze organizacyjnej, modelu biznesowym i łańcuchu wartości/strukturze klientów. Firmy takie muszą wytwarzać produkty lub świadczyć usługi o znaczeniu globalnym, a eksport ma w nich stanowić znaczną część produkcji. Powinny też posiadać oddziały zagraniczne. Zakład produkuje około 10 tys. ciągników rocznie i trafiają one do klientów w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w regionie Pacyfiku.

- Tytuł Najlepszej Międzynarodowej Firmy w Austrii to ogromne wyróżnienie, które po raz kolejny podkreśla status Jakości Made in Austria naszych ciągników, który nasi klienci doceniają i szanują. To pozwoliło nam na dalszą ekspansję rynków, na które obecnie eksportujemy ciągniki wyprodukowane w St. Valentin, a które obejmują teraz również Japonię, Koreę i Uzbekistan – podsumował Hannes Woegerbauer, dyrektor zakładu w St. Valentin.

Zakład w St. Valentin, która szczyci się długą historią innowacyjnych technologii rolniczych i zaawansowanych technik produkcji, rozwija się dzięki doskonałości, doświadczeniu i pasji 600 pracowników, z których spora część to rolnicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin. Zapewnia to niezwykle wysoki poziom zorientowania na klienta i stanowi główny powód, dla którego zakład ten konsekwentnie osiąga wysoką jakość, jakiej rolnicy wymagają.

​Od momentu jej otwarcia w 1947 roku fabryka ta wyprodukowała około 600 tys. ciągników, a w grupie CNH Industrial cieszy się nienaganną reputacją. Zarządza 12 tys. części od ponad 400 dostawców na całym świecie, a na wysoce elastycznej linii montażowej produkuje 24 linie produktów i 98 modeli, z aż 4857 opcjami, w tym ciągniki Case IH Optum CVXDrive, serię Puma, serie Maxxum i Luxxum, a także ciągniki STEYR Terrus CVT, CVT, Impuls CVT i modele z serii Profi oraz Multi.