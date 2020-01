Co daje i Ile kosztuje pomiar mocy ciągnika?

Firmy zajmujące się chiptuningiem w ciągnikach rolniczych standardowo, podczas modyfikacji przeprowadzają zabieg hamowania, po to aby rzetelnie wykonać usługę podniesienia mocy. Okazuje się, że każda z firm ma w ofercie również sam pomiar mocy. Co daje taka usługa i ile kosztuje?

Z roku na rok przybywa firm zajmujących się pomiarem oraz podnoszeniem mocy. Bardzo ważne jest, aby przy wyborze usługodawcy postawić na doświadczonych i rzetelnych specjalistów.

Co nam da pomiar mocy?

Przeprowadzenie zabiegu pomiaru mocy pozwoli sprawdzić, w jakim stanie jest serce naszej maszyny – czyli silnik, a także zweryfikować działanie podzespołów pod obciążeniem. Za pomocą wykresu odczytamy podstawowe osiągi: maksymalną moc i moment obrotowy, a także przebieg krzywych tychże osiągów. Na ich podstawie będziemy również wiedzieć, w jakim zakresie obrotów warto pracować, aby silnik osiągał wysoką moc, przy jednoczesnym niskim spalaniu.

Sam pomiar mocy można również uznać jako element wstępnej diagnostyki ciągnika. Doświadczony operator hamowni powinien również zasugerować, które podzespoły potencjalnie mogą być uszkodzone. W celu dokładniejszej weryfikacji stanu maszyny niezbędna będzie jednak dodatkowa diagnostyka.

Rodzaje hamowni

Przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy usługi, warto dowiedzieć się, jaką hamownią dysponuje dana firma. Co do zasady wyróżniamy dwa typy hamowni WOM: hamownie oparte na hamulcu elektro-wirowym, która wyznacza od kilku, do kilkunastu punktów pomiarowych, a także hamownie oparte na generatorze, które z kolei wyznaczają do kilkuset punktów pomiarowych, a tym samym są dużo dokładniejsze.

Oto jak prezentują się ceny usługi pomiaru mocy na hamowni w przypadku wybranych firm:

Nazwa firmy V-Tuning TurboTraktor Traktortuning Agrotronic AgroEcoPower Siedziba Leżajsk ok. Białystok Oborniki Śląskie Białystok Oleśnica (polski oddział) cena usługi [zł netto] 300 +dojazd 800 + dojazd 500 + dojazd 800 + dojazd 1200