Markę Lamborghini znają wszyscy, głównie za sprawą super samochodów, ale każdy miłośnik motoryzacji wie także o tym, że zaczęło się od traktorów. W tej chwili marka Lamborghini Trattori należy do grupy SDF i jest o niej bardzo cicho, zbyt cicho. Czyżby nadchodził koniec Lamborghini Trattori?

Nie będziemy tu przytaczać całej historii firmy założonej przez Ferruccio Lamborghiniego. Jeśli jej nie znacie to polecamy nasz dwuczęściowy artykuł na ten temat. A jak chcecie więcej rozrywki z Ferruccio w roli głównej to warto obejrzeć film pt. „Lamborghini: człowiek, który stworzył legendę” powstały w 2022 r., w którym oczywiście główny akcent stawiany jest na powstanie samochodów i konflikt z Enzo Ferrarim.

Lamborghini to część firmy Same

Najważniejsze dla współczesnej historii marki jest przejęcie firmy przez Same. Zmęczony walką o swój interes Ferruccio Lamborghini pozbył się działu ciągnikowego w 1973r. W tym samym okresie (nieco wcześniej) pozbył się także części odpowiedzialnej za samochody osobowe.

Przez pierwszy okres działalności pod parasolem Same, transakcja dla Lamborghini Trattori była strzałem w dziesiątkę. Produkcja zwiększyła się do 5 tys. sztuk rocznie, a na początku lat 80. powstała nowa gama silników chłodzonych płynem. Ciągniki stały się ładniejsze i bardziej komfortowe.

W międzyczasie Same Lamborghini kupiło kolejne firmy: szwajcarskiego Hürlimanna (w 1977 r.) oraz Deutz-Fahra (w 1995 r.). W efekcie powstał koncern SDF, w którym z roku na rok coraz więcej do powiedzenia ma firma rodem z Niemiec.

Trzy zabytkowe Lamborghini witające gości na Agro Show w Krześlicach, fot. K.Pawłowski

Zarówno Deutz-Fahr, jak i Lamborghini przez lata działały równolegle, choć z biegiem czasu konstrukcje ciągników stawały się niemal identyczne. W pewnym momencie Lamoborghini wyróżniał się już tylko ciągnikami gąsienicowymi, popularnymi w terenach górzystych we Włoszech.

W Polsce istniały przedstawicielstwa obu marek, a Lamborghini, choć nie okupowało pierwszych miejsc sprzedaży, posiadało wiernych klientów. Wiele z tych pojazdów jeździ po polskich polach do tej pory.

Lamborghini znika z rynku

Od pewnego czasu Lamborghini nie jest już dostępne na polskim rynku. W innych krajach także powoli zanika obecność tej marki. Wprawdzie w zestawieniach sprzedaży we Włoszech Lamborghini jeszcze istnieje i w 2021 r. zajął 9. pozycję ze sprzedażą 967 szt. ciągników, a w 2022 r. udało się sprzedać nieco ponad 530 egz. traktorów ze słynnym bykiem na masce (12. miejsce w zestawieniu rocznym), ale w obu przypadkach Lamborghini sprzedał znacznie mniej ciągników niż Same i Deutz-Fahr. Skoro marka nie radzi sobie na rodzimym rynku to może jej obecność jest zbędna?

Lamborghini podczas pokazów na Zielonym Agro Show w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Efekt słabej sprzedaży spowodowany jest najprawdopodobniej brakiem zainteresowania ze strony SDF marką Lamborghini, która nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia marketingowego. Na przykład podczas targów EIMA 2022 w Bolonii widać było, że główny nacisk koncernu jest kierowany na Deutz-Fahra, a Same skromnie zajął jeden z kątów hali przeznaczonej dla SDF. A Lamborghini? Lamborghini w ogóle nie było reprezentowane. Na pytanie gdzie są białe ciągniki z bykiem w logo przedstawiciele SDF nabierali wody w usta.

Od jakiegoś czasu główną marką koncernu stał się Deutz-Fahr i wszelkie nakłady sił marketingu i promocji idą w stronę marki rodem z Niemiec. Same, Hurlimann i Lamborghini są tylko przystawkami sprzedawanymi tam, gdzie o tych firmach jeszcze się w ogóle pamięta.

Lamborghini na Agritechnice 2023

Ostatnia konferencja w Kassel była okazją do przepytania przedstawicieli SDF Group na temat słynnej włoskiej marki. Frederik Klein i Angela Shyti tego dnia opowiadali o nowościach w ciągnikach Deutz-Fahr na targach w Hanowerze. Oczywiście nie było ani słowa o Lamborghini.

Po naszych pytaniach odnośnie Lamborghini pojawiły się na twarzy przedstawiciela SDF kwaśne miny i westchnienia.

- Na razie nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale w Hanowerze pojawi się akcent Lamborghini. Będzie okazja odpowiedzieć co dalej z tą marką. Musisz być cierpliwy - powiedział Frederik Klein, szef działu testowania nowych technologii w Lauingen, w SDF Deutschland GmbH.

Co to oznacza? Najprawdopodobniej zobaczymy znaczek Lamborghini na jakimś produkcie SDF, ale czy będzie to odrodzenie marki? Raczej nie.

Według nas możemy się spodziewać luksusowej linii Lamborghini w ciągnikach Deutz-Fahr. Przypuszczamy, że SDF stworzy coś na kształt Valtra Unlimited, ale pod znaczkiem Lamborghini. Czy tak będzie? Okaże się na Agritechnice.