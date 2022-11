Co John Deere ma do zaproponowania z zakresu rolnictwa precyzyjnego?

Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniuprodukcją rolną było głównym tematem debaty podczas NWwR. Po prawej Karol Zgierski. fot. PTWP

Systemy rolnictwa precyzyjnego nie są totalną nowością, a pewne rozwiązania są na rynku już 20 lat. Mimo to rolnicy w zdecydowanej mniejszości stosują zasady rolnictwa precyzyjnego. W tym roku o tym zagadnieniu słychać z każdej strony. Co do zaproponowania rolnikom w tej kwestii ma firma John Deere?

Gościem konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie był Karol Zgierski z John Deere Polska, specjalista od rolnictwa precyzyjnego i opryskiwaczy, który wystąpił w debacie, w której specjaliści i praktycy rozmawiali na temat rolnictwa precyzyjnego. Po sesji zapytaliśmy przedstawiciela amerykańskiej firmy jakie maszyny i systemy w omawianej dziedzinie może zaproponować koncern John Deere? - John Deere od 20 lat jest innowatorem i prekursorem wprowadzając coraz bardziej zaawansowane i zautomatyzowane rozwiązania. Począwszy o AutoTrac, który obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Zresztą system AutoTrac to właściwie taki pierwszy krok do stosowania zasad rolnictwa precyzyjnego - powiedział Karol Zgierski. Czytaj więcej NWwR 2022: Rolnictwo precyzyjne to proces, który nigdy się nie kończy Oczywiście amerykański potentat ma do zaproponowania zdecydowanie więcej w tym temacie. Wystarczy wymienić automatykę wykonywania uwrocia, automatykę związana z kontrolą sekcji, czy ze zmiennym dawkowaniem. Okazuje się, że coraz częściej klienci szukają informacji na temat coraz bardziej zaawansowanych i skomplikowanych rozwiązań. Coraz większe zainteresowanie w Polsce - Wzrost kosztów środków produkcji przyspieszył działania polskich rolników w kierunku rolnictwa precyzyjnego. Zarówno ci, dla których będzie to nowość, jak i rolnicy działający na tym polu od kilku czy kilkunastu lat zwiększyli swoje zainteresowanie tematem. Dealerzy starają się pomagać rolnikom. Począwszy od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rolnictwem precyzyjnym, jak i tym, którzy już w tym siedzą, ale potrzebują pewnej pomocy - podsumował działania na polskim rynku Karol Zgierski Firma John Deere, a szczególnie dealerzy amerykańskiej firmy kładą nacisk na tworzenie zespołów, które będą w stanie pomóc wejść w świat nowych technologii. Widać to nawet na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Rolnictwo precyzyjne w starszych modelach Na pytanie czy są nowe technologie, które można zastosować w starszych maszynach, Karol Zgierski odpowiedział, że oczywiście John Deere myśli o takich rozwiązaniach. Np. system automatycznego naprowadzania AutoTrac Universal możemy zastosować w maszynie 20-, 30-letniej, również innej firmy niż John Deere. Czytaj więcej NWwR 2022. John Deere: rolnictwo precyzyjne nie tylko dla nowych maszyn

