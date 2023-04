Zobacz galerię

Zabytkowe egzemplarze wymienionych w tytule marek zyskują na wartości i w efekcie są przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów klasyków w Polsce. Odwiedziliśmy targi Auto Nostalgia w Warszawie by sprawdzić czy sprzęt rolniczy sprzed lat wkroczył już na salony.

„Co ja robię tu?” mogły zaśpiewać pod grillem ciągniki Ursus i MB Trac zaparkowane na targach pojazdów zabytkowych Auto Nostalgia. Tak było kiedyś, ale teraz maszyny rolnicze są coraz bardziej modne wśród kolekcjonerów pojazdów zabytkowych, którzy tak samo jak samochodami, motocyklami czy pojazdami militarnymi są zainteresowani sprzętem rolniczym.

Oczywiście ludzie na co dzień mniej związani z pracą na roli niezbyt znają się na narzędziach towarzyszących jak pługi, siewniki czy snopowiązałki, ale już na klasyczny ciągnik z zachwytem w oczach spojrzy każdy miłośnik staroci, nawet jeśli za bardzo nie wie jak taki sprzęt używać.

Nie inaczej było podczas targów Auto Nostalgia, które Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały w dniach 22-23 kwietnia w Warszawie. Do hal XXI Expo wjechało około 200 pojazdów. Wśród lśniących BMW, Maserati, Ferrari i Mercedesów szukaliśmy pojazdów rolniczych, albo takich, które na wieś idealnie się nadają. Co znaleźliśmy?

Wielkopolska rocznica

Niestety tym razem zabrakło traktorów Lamborghini i Porsche, które coraz częściej można spotkać w kolekcjach pojazdów zabytkowych w całej Polsce. W zamian był inny ciągnik renomowanej firmy kojarzącej się z samochodami luksusowymi, a także kilka pojazdów produkcji polskiej.

Jedną z gwiazd imprezy został Tarpan. Wszystko za sprawą Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które pokazało w Warszawie dwie ciekawe sztuki flagowego produktu fabryki w Antoninku. W tym roku polski samochód rolniczy obchodzi 50. urodziny i dlatego placówka ze Szreniawy pokazała egzemplarz z 1973 r. Został on wyprodukowany jako przedostatni z partii 250 sztuk serii przedprodukcyjnej. Prawdopodobnie jest jedynym zachowanym samochodem z tej serii.

Na pierwszym planie Tarpan 233 z 1973 r., fot. K.Pawłowski

Auto ma cechy, które nie występowały w późniejszych Tarpanach: dolnozaworowy silnik M-20, czy znaczek ZSR „Polmo”. Charakterystyczne są pofalowane blachy nadwozia, które wyglądają jakby pojazd powstał w sposób wręcz chałupniczy.

Z innych atrybutów wczesnych egzemplarzy auta z wielkopolski należy wyróżnić brak jakichkolwiek napisów świadczących o tym jakiej marki jest to samochód. Nazwa auta pojawia się jedynie na tabliczce znamionowej. Zresztą na tej samej tabliczce możemy znaleźć elementy, których próżno szukać w późniejszych egzemplarzach Tarpana, a jest to m. in. nazwa producenta, czyli w tym wypadku Fabryka Samochodów Rolniczych im. B. Bieruta w Lublinie, Zakład Samochodów Rolniczych w Poznaniu. Ów stał się Fabryką dopiero w 1975 r.

Niedawno odrestaurowanemu najstarszemu Tarpanowi towarzyszył najmłodszy wóz ze zbiorów muzeum - model 237D z 1991 r., który został wyposażony w silnik Perkinsa produkowany w Ursusie i stosowany w polskich ciągnikach. Tarpan z silnikiem od traktora nie był zbyt szybki, ale za to był głośny i powodował takie wibracje, że trudno było zebrać swoje myśli w jedną całość.

Tarpan 237D z 1991 r., fot. K.Pawłowski

Nieznany Ursus

Choć Tarpan nie był doskonały i przez cały okres produkcji krytykowano go za złą jakość i wątpliwą przydatność w gospodarce to samochody z Antoninka to bardzo ciekawy okres polskiej motoryzacji i zapewne w tym roku Tarpany jeszcze wrócą na Farmera. Warto zaznaczyć, że we wrześniu w Szreniawie szykują specjalną imprezę na 50-lecie wielkopolskiego wozu.

Na stoisku miesięcznika Automobilista zaparkował Ursus C-342 z 1966 r. wyposażony w trzycylindrowy silnik AD3 152 Perkinsa. Każdy kto spojrzy na ten traktor pomyśli sobie, że to jakaś bujda na resorach, ale tak nie jest.

Ursus C-342 z silnikiem Perkinsa, fot. K.Pawłowski

WSK do rżnięcia

Pojazd pochodzi z Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia” z Nieborowa, które zapewne dobrze znacie z naszych wcześniejszych artykułów. Właściciel placówki, Wojciech Bury, zapewnia, że ciągnik jest oryginalny. Motory Perkinsa montowano na niektóre rynki (być może już w danym kraju) jeszcze w czasach Ursusów C-335. Pierwsze egzemplarze nosiły nazwę C-342 (nie mylić z prototypem o tej samej nazwie), potem oznaczenie zmieniono na C-345. Więcej o tym ciągniku napiszemy w osobnym materiale.

Innym ciekawym pojazdem, z pewnością wymyślonym i używanym na wsi, była pokazana przez Muzeum Motoryzacji Wena z Oławy czterokołowa WSK. „Wiejski Sprzęt Kaskaderski”, jak kiedyś nazywano motocykle ze Świdnika, został całkowicie zmieniony przez właściciela na coś w rodzaju mobilnego warsztatu. Być może motocykl napędzał jakąś piłę albo inny sprzęt. WSK ma oryginalną skrzynię biegów z możliwością włączenia biegu wstecznego oraz przeniesienia napędu na wałek, który za pomocą taśmy mógł wprawiać w ruch ową piłę.

Czterokołowa WSK, fot. K.Pawłowski

Traktor Mercedesa

Do tego warto dodać, że cała konstrukcja, łącznie wykonanym przez domorosłego mechanika układem kierowniczym i ramą robią spore wrażenie, ale też wyobrażenie z jakimi trudnościami obcowali wówczas rolnicy. Niestety przedstawiciele muzeum niewiele wiedzą na temat konkretnej przeszłości motocykla. Najważniejsze, że całość odpala i działa.

Kolejnym ważnym sprzętem rolniczym na Auto Nostalgii był MB Trac, czyli legendarny ciągnik systemowy Mercedesa. Sprzęt produkowano od 1972 r. do 1991 r. i na początku był on odpowiedzią na Deutza Intraca, którego premierę zaplanowano tym samym okresie. Oba pojazdy do dziadkowie takich konstrukcji jak Claas Xerion czy JCB Fastrac.

MB Trac z 1978 r., fot. K.Pawłowski

Egzemplarz z Auto Nostalgii nie był w stanie idealnym, ale sprzęt rolniczy nie musi wyglądać jak stojące obok Porsche 911 pierwszej serii. Jest to model 800, z 1978 r., wyposażony w silnik OM 314, 3,8l, o mocy 75 KM.

Historia MB Traca jest fascynująca i z pewnością wkrótce zajmiemy się nią bliżej.

Samochody dla farmera

Wspomniany na początku relacji Tarpan nie był jedynym wozem, który powstał z myślą o farmerach. Niejednokrotnie pisaliśmy, że są auta, które w swoim DNA mają wieś i pola. Takie rodzynki sprzed lat także pojawiły się na targach.

Nie każdy wie lub pamięta, że w przeszłości producenci częściej chwalili się, że ich produkt to pojazd idealny dla rolnika. Czasem pokazywały to foldery i reklamy, w których samochody grały główną rolę w życiu właściciela na wsi. Pokazywanie samochodu przy koniach i stajni, podczas jazdy po polu było normą. Czasem było to też widać w nazwie wozu (tak jak jest w przypadku aut opisanych poniżej). Dziś każdy samochód, nawet ten teoretycznie dobry na wieś, jest reklamowany jako idealny dla młodych i aktywnych ludzi z wielkiego miasta.

Jednym z pojazdów stworzonych do życia na wsi był Talbot Matra Rancho, który możemy śmiało nazwać dziadkiem dzisiejszych suvów czy crossoverów. Matra Rancho została stworzona przez francuskich inżynierów z firmy Matra we współpracy z producentem samochodów Simca.

Nietypowy wóz zaczął karierę w 1977 r. jako Matra-Simca Rancho i był sprzedawany w sieci francuskiej marki Simca. W zamyśle twórców Rancho miała nawiązywać do bardzo udanego i modnego wówczas Range Rovera. Z tą różnicą, że Matra zapewniała „terenowy wygląd” za niższą cenę. Wóz był reklamowany jako znakomity pojazd dla myśliwych, nowoczesnych rolników i rodzin często wyjeżdżających na wycieczki w trudny teren. Co ciekawe Rancho nigdy nie miała napędu 4x4, a jedynie udawała typowy pojazd terenowy, dlatego to Matrę można uznać za protoplastę dzisiejszych crossoverów.

Talbot Matra Rancho, fot. K.Pawłowski

Pod koniec lat 70. należącą do Chrysler Europe firmę Simca wykupił koncern PSA (Peugeot Citroen), a wozy zmieniły markę na Talbot. Tak samo było z modelem Rancho. Właśnie z tego okresu (1980 r.) pochodził egzemplarz z wystawy, który notabene został sprzedany jeszcze przed Auto Nostalgią.

W tej chwili model Rancho w dobrym stanie jest mocno poszukiwany przez kolekcjonerów. Rancho produkowano do 1984 r., w tym czasie powstało w sumie 57 792 egz., z których większość została zamęczona przez wymagających właścicieli.

Volkswagen Wieś

Nie śmiejemy się z Volkswagenów. Po prostu na Auto Nostalgii kolejnym wozem idealnym na prowincje był Golf Country, czyli popularny niemiecki kompakt z większym prześwitem i napędem na cztery koła.

Za projektem i wykonaniem napędu 4x4 stała austriacka firma Steyr, którą znamy z produkcji traktorów. Druga seria Golfa mogła być napędzana na wszystkie koła już w 1986 r., ale była to tylko wersja Syncro, która z zewnątrz nie wiele różniła się od standardowego VW.

W 1990 r. niemiecki koncern postanowił zrobić coś bardziej nietypowego, czyli wersję Country przeznaczoną dla leśników, rolników, myśliwych, wędkarzy i wszystkich, którzy potrzebują realnego napędu na cztery koła, ale przy wygodzie podróżowania jak w aucie osobowym. Takie pojazdy już istniały, wystarczy wymienić Range Rovera czy Bertone Freeclimbera, ale były to samochody luksusowe i drogie. Pewną konkurencją dla Golfa Country mogły być m. in. Łada Niva, Fiat Panda 4x4 czy Subaru Leone.

VW Golf Country, fot. K.Pawłowski

Na papierze Golf z silnikiem 1,8 l, z mocą 98 KM oraz napędem 4x4 wygląda świetnie. Napęd był przekazywany na koła przednie, a za pomocą sprzęgła wiskotycznego mógł być automatycznie dołączany napęd tylny. Niestety z jakiś powodów Golf w wersji dla drwala się nie przyjął. Przez dwa lata produkcji (1990-91) zbudowano zaledwie 7 tys. egzemplarzy wersji Country. Volkswagen dość szybko z dziwnego Golfa zrezygnował, pokazując, że w planach sprzedaż miała wyglądać nieco lepiej.

Co poszło nie tak? Trudno powiedzieć. Na pewno do zakupu nie zachęcała cena – Country był dwa razy droższy niż podstawowy Golf. Może też trochę przedobrzono ze stylem - orurowania, progi, naklejki, koło z tyłu - to mogło być zbyt wiele i samochód stał się karykaturą terenówki. Co przystoi Pajero czy Defenderowi, niekoniecznie dobrze wygląda w Golfie. Dzięki temu mamy teraz nietuzinkowy, poszukiwany i ciekawy wóz klasyczny.

Było tego więcej

Typowe ciągniki rolnicze to nie wszystko. Na wystawie znaleźliśmy także klasyczne pick-upy, Żuki, komary i inne pojazdy, które dobrze odnalazły by się w gospodarstwie. Więcej ciekawostek złapanych przez Farmera zobaczycie w filmie i w galerii.