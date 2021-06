Co nowego na Giełdzie Rolnej?

Drugi tydzień czerwca przynosi nam kolejne nowości w zakresie ofert sprzedażowych używanych maszyn rolniczych. Co tym razem przykuło naszą uwagę?

Claas, McCormick, Merlo, czy chociażby Lemken – to tylko nieliczni z producentów sprzętu rolniczego, którzy znaleźli się w naszym dzisiejszym zestawieniu.

Giełda Rolna – co nowego?

Jako że żniwa coraz bliżej, nasze zestawienie zaczynamy od wydajnego kombajnu Claas Tucano 440. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2015 r. i przez ten czas przepracował niespełna 700 godzin.

Ten Claas Tucano 440 z niewielkim przebiegiem został wyceniony na 658 tys. zł brutto fot. GR

Kombajn sprzedawany jest wraz z przyrządem żniwnym o szerokości 6,6 m, ze stołem do rzepaku oraz z wózkiem transportowym do hederu.

Claas Tucano 440 jest wyposażony w silnik Mercedes-Benz generujący 286 KM. Przyszły nabywca z pewnością doceni takie udogodnienia jak chociażby terminal Cebis, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, czy automatyczną klimatyzację.

Kombajn ten został wyceniony przez sprzedającego na 658 tys. zł brutto.

Jeśli jesteśmy już przy temacie kombajnów, to naszą kolejną propozycją będzie kombajn ziemniaczany Bolko Z 643 wyprodukowany w 1993 r.

Ogłoszeniodawca zapewnia, iż maszyna jest sprawna, a jej stan ocenia jako dobry. Kombajn wyposażony jest w platformę z dozownikiem, która daje możliwość kopania ziemniaków wprost do jednego z dwóch worków. Dodatkowo został zamontowany tylny zaczep, co pozwala na podczepienie przyczepki.

Możemy stać się właścicielem kombajnu Bolko Z643 za 11 tys. zł brutto, bo właśnie na tyle została oszacowana jego cena przez sprzedawcę.

Kolejną ciekawą propozycją jest ładowarka teleskopowa Merlo P 25.6 z 2014 r. Jest ona zasilana silnikiem Kuboty generującym 75 KM.

Ładowarka teleskopowa Merlo P 25.6 została wyceniona na 160,5 tys. zł brutto fot. GR

Jeśli chodzi o parametry techniczne, to ładowarka posiada udźwig 2,5 t oraz charakteryzuje się maksymalną wysokością podnoszenia na poziomie 6 m. Co więcej, jest ona wyposażona w napęd hydrostatyczny, rozpędza się do 40 km/h oraz oferuje 3 rodzaje skrętu kół, a jej obsługa bazuje na wielofunkcyjnym dżojstiku.

Merlo sprzedawane jest z łyżką, a jego cena została oszacowana na 160,5 tys. zł brutto. Sprzedający dodatkowo zamieścił filmik ukazujący jej wszystkie funkcje.

Teraz przejdziemy do ciągnika rolniczego McCormick MTX 110. Jest to maszyna z 2003 r. i jak dotąd przepracowała 7,8 tys. godzin.

Jest to najmniejszy model w ramach gamy MTX i nawet pomimo „zaledwie” 118 KM jest on wyposażony w silnik 6-cylindrowy o pojemności 6 l – to z pewnością nie do pomyślenia w przypadku dzisiejszych ciągników.

W ramach wyposażenia dodatkowego traktor posiada m.in. klimatyzację, pneumatycznie amortyzowane fotel operatora, radio oraz rewers elektrohydrauliczny.

McCormick MTX 110 został wyceniony na 81 tys. zł brutto. Niestety zdjęcia zamieszczone w ogłoszeniu nie mówią nam za dużo o stanie wizualnym ciągnika.

Na koniec zostawiliśmy sobie wydajny agregat uprawowo-siewny marki Lemken o szerokości roboczej 4 m. Składa się on z brony wirnikowej Lemken Zirkon 10/400 oraz z siewnika mechanicznego Lemken Saphir 7/400 – całość została wyprodukowana w 2007 r.

lemken.jpgCena za ten zestaw? Niespełna 68 tys. zł brutto fot. GR

Siewnik wyposażony jest m.in. w redlice talerzowe, w kółka dociskowe, a także w znaczniki przedwschodowe. Z zapewnień sprzedającego wynika, iż maszyna jest w pełni sprawna i jak dotąd wsiała ok. 3,5 tys. ha.

Cena za ten zestaw? Niespełna 68 tys. zł brutto.