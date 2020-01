Co nowego na rynku zbiorników?

W ramach świeżo zakończonych Targów Polagra Premiery 2020 odwiedziliśmy stoiska firmy Kingspan oraz Deso. Obie marki przygotowały liczne nowości dla swoich klientów.

Zbiorniki do przechowywania nawozów płynnych, stacjonarne zbiorniki na paliwo, czy Adblue znajdują się w ofercie już od wielu lat. Obecnie oferta produktowa powiększyła się o zbiorniki do magazynowania wody, a także o mobilne zbiorniki na paliwo.

Nowości Deso

Całkowitą nowością w gamie modelowej marki Deso są mobilne zbiorniki na paliwo o pojemności 200 i 300 l. Oferta ta została stworzona, gdyż zauważono, że zbiorniki stacjonarne w gospodarstwie nie rozwiązuje wszystkich problemów z dostawami paliw.

ak zaznaczają przedstawiciele producenta, w czasie sezonu gdy każda godzina straty czasu oznacza dodatkowe koszty, rolnicy nie mogą pozwolić sobie na przestoje związane z koniecznością zjazdu z pola na stację paliw. To właśnie z myślą o takich użytkownikach wprowadzono zbiorniki mobilne.

Zbiorniki wyposażone są w instalację umożliwiającą podłączenie do akumulatora, dzięki czemu możliwość tankowania istnieje praktycznie w każdych warunkach, a sam proces przebiega bardzo sprawnie, gdyż pompa pracuje z wydajnością do 56 l/min.

Producent udziela 5-letniej gwarancji na swoje wyroby. W wersji podstawowej zbiornik o pojemności 200 l został wyceniony na 2085 zł netto, podczas gdy model 300 l wyposażony w przepływomierz cyfrowy kosztuje około 3 tys. zł netto.

Kingspan AquaBank

Marka Kingspan dotychczas kojarzyła się głownie ze zbiornikami na olej napędowy, nawozy płynne, czy chociażby Adblue. Jednak od tej pory oferuje również rozwiązania w zakresie magazynowania wody.

Zbiorniki te dostępne są w czarnym kolorze. Jak się okazuje, kolor nie jest przypadkowy, gdyż ogranicza on wykwit glonów, który chociażby w białej wersji kolorystycznej byłby nieunikniony. Dzięki temu woda, nawet przechowywana przez dłuższy czas, zachowuje swoją jakość i parametry.

Co więcej, takie rozwiązanie pozwala na ogrzewanie wody w zbiorniku bez dodatkowych kosztów. Przyda się to szczególnie w przypadku wykorzystania ogrzanej wody do oprysków, do pojenia zwierząt, czy podlewania roślin.

Jest to rozwiązanie, które z jednej strony pozwala na oszczędność wody, z której deficytem mierzymy się w ostatnich latach, a z drugiej strony oznacza znaczne oszczędności dla portfela, gdyż nie musimy tej wody kupować z sieci wodociągowej.

Jak zaznacza Łukasz Maślach, specjalista ds. marketingu w firmie Kingspan, zbiornik posiada zupełnie nowy kształt. Jest on niższy i szerszy, dzięki czemu zachowuje większą stabilność, oraz pozwala na umieszczenie go pod dachem i podłączenie do istniejącego odprowadzenia wody deszczowej. W górny wlew wystarczy podpiąć rynnę, zatem sama instalacja jest łatwa w przygotowaniu i tania.

Oferta obejmuje zbiorniki o pojemności od 9 do 28 tys. l. Zbiornik o pojemności 15 tys. l został wyceniony na 8 tys. zł netto.