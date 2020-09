Co potrafi joystick John Deere CommandPro?

W ciągnikach serii John Deere jednym z nowych rozwiązań jest rozbudowana funkcjonalność joysticka CommandPro. Czym może jeszcze zaskoczyć?

Joystick CommandPro z 11 programowanymi przyciskami spotkamy w nowych ciągnikach serii 7 i 8 z przekładnią bezstopniową AutoPowr.

Oczywiście, joystick na podłokietniku to jeden z ważniejszych elementów nowoczesnego ciągnika, który służy do sterowania jego funkcjami. Producenci prześcigają się w ich możliwościach próbując uczynić je najbardziej ergonomicznymi i intuicyjnymi w obsłudze. Zobaczmy co nowego zaproponowała w tym zakresie firma John Deere. Opowiada o tym specjalista z firmy John Deere Polska - Szymon Kaczmarek.