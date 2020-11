Co się psuje w ciągniku? Cz. 5 – Osprzęt silnika

Sam nowoczesny silnik może być praktycznie bezawaryjny, bo to, co się psuje w silnikach najczęściej, to osprzęt. Jest nim to, co do silnika jest przymocowane i to co z nim współpracuje. Mówiąc o awarii silnika, najczęściej winny jest właśnie osprzęt.

W poprzedniej części pokrótce omówiliśmy zmiany, do jakich doszło w silnikach ciągnikowych w ciągu ostatnich lat. Technologia i nowoczesna metalurgia wkroczyły do wnętrza silników i wpłynęły na jego pracę i osiągi. Jednak silnik w ciągniku to także osprzęt, który z nim współpracuje.

Osprzęt silnika czyli co?

Układ zasilania paliwem (pompa, wtryskiwacze, sterowanie), układ zasilania powietrzem, turbosprężarka, sterowanie silnikiem (kable, czujniki, oprogramowanie), układ recyrkulacji spalin i wszystko to, co na silniku “wisi”. W większości są to podzespoły, których do niedawna w ciągnikach nie było. A jeśli były, to wyglądały i działały zupełnie inaczej.

Każdy z tych elementów odpowiada za prawidłową pracę silnika i każdy może ulec różnym awariom.

Układ wtryskowy - wrażliwy na paliwo?

Stare pompy wtryskowe były dzięki swojej archaicznej konstrukcji dosyć odporne na jakość paliwa. I nie czarujmy się, często ciągniki zasilane były olejem opałowym lub jego mieszanką z napędowym czy olejem rzepakowym kupionym po promocji w markecie. Zapach smażonych frytek roznosił się po niejednym polu i wsi. I bywa tak do dziś.

Układy zasilania nowoczesnych ciągników przypominają te stare tylko z nazwy. Paliwo do ich zasilania musi być nie tylko czyste, ale spełniać wysokie normy jakościowe i najlepiej jeszcze odstane w zewnętrznym zbiorniku. Nawet niewielka ilość niewłaściwego oleju napędowego może spowodować bardzo kosztowne problemy.

Układ paliwa wymaga ciągłej uwagi fot. AŁ

Pompy wtryskowe, układy common-rail, elektronicznie sterowane wtryskiwacze muszą być zasilane wysokocetanowym i bezsiarkowym olejem napędowym. Tu nie ma miejsca na błędy także w obsłudze i serwisowaniu. Układy wielokrotnej filtracji paliwa to dziś norma, a sama powierzchnia czynna filtrów wstępnego i dokładnego zwiększyła się kilkukrotnie.

Układ zasilania powietrzem - turbokłopot

Turbosprężarka jest dziś nieodzownym elementem każdego silnika w ciągniku. Jest też przyczyną większości awarii silników, choć trzeba przyznać, ilość tych awarii stale się zmniejsza. Są dwie główne przyczyny jej uszkodzeń: olej i użytkownik. Obie te przyczyny się ze sobą łączą.

Olej, czyli brak smarowania wirnika turbosprężarki. Przyczyny: niewłaściwy stan oleju w silniku albo jego brak doprowadza do zatarcia wirnika, zużycia uszczelnień i ułożyskowania wirnika turbosprężarki. Co za tym idzie: przedmuchy po osi, niewłaściwe ciśnienie doładowania, a nawet pęknięcie wirnika.

Użytkownik, czyli brak wiedzy o właściwej eksploatacji ciągnika

Turbosprężarka po intensywnej pracy musi się samodzielnie schłodzić i zmniejszyć prędkość obrotów wirnika przy pracującym na niskich obrotach silniku. Nagłe jego wyłączenie powoduje przerwę w smarowaniu wirnika i jego ekspresowe zużycie.

Turbina jest więc naprawdę “gorącym” osprzętem silnika, a zasady jej działania trzeba się nauczyć i pamiętać o niej, gasząc ciągnik. Zanim jednak powietrze wpadnie do turbiny i silnika, trzeba je oczyścić. Filtry powietrza mogą się przyczynić do poważnej awarii silnika. Mogą, ale oczywiście nie muszą, bo przegląd układu filtracji powietrza w nowoczesnym ciągniku nie jest skomplikowany. Trzeba go utrzymywać w czystości, a wkłady wymieniać w terminie.

Czysty wkład filtra powietrza to podstawa fot. AŁ

Problem dla silnika może się pojawić w przypadku nieszczelności układu filtracji. Zaciąganie do silnika tzw. lewego powietrza, które nie zostało oczyszczone, może się skończyć poważną awarią układu wtryskowego i turbiny. Pęknięcie przewodów powietrza, czy nieszczelność pokrywy filtra łatwo wykryć, a ewentualnej awarii zapobiec.

Co się (jeszcze) psuje w ciągniku?

Układy recyrkulacji spalin to także dość nowy system w ciągnikach. Nie muszą sprawiać problemu, ale użytkownicy nowych ciągników skarżą się czasem na problemy z zanieczyszczeniem zaworu recyrkulacji. Jego czyszczenie jest wpisane w zakres czynności serwisowych ciągnika.

Problemów może, ale nie musi, nastręczać także układ AdBlue. To także dość nowy element w ciągnikach, którego praca jest całkowicie sterowana przez komputer i zależna od prawidłowej pracy silnika. Nie mamy do niego wglądu i poza uzupełnieniem płynu w zbiorniku nic do roboty. Czasem jednak to płyn może stanowić drobne problemy, szczególnie w czasie nagłych i ostrych mrozów, gdzie mogą się w nim wytrącać drobne kryształki szkodzące czujnikom układu.

Proces ten jest odwracalny, a gdy zaobserwujemy zimą wytrącanie się osadu, należy skontaktować się z serwisem producenta.

Co się psuje, czy co się może zepsuć z silniku?

Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. Dokładną analizą usterek i poważniejszych awarii zajmują się wyspecjalizowane zespoły diagnostów producentów ciągników. To oni wiedzą, jak i kiedy zareagować na pojawiające się ponadnormatywnie awarie podzespołów. Producenci potrafią przyznać się do błędów, organizując akcje serwisowe modelu czy serii modeli ciągnika.

Silnik wraz z osprzętem w nowoczesnym ciągniku to bardzo skomplikowany podzespół, którego poszczególne elementy mogą ulec wypracowaniu lub awarii. Mogą, ale nie muszą przy prawidłowych przeglądach dokonywanych także przez nas samych. Szczęściu (bezproblemowego użytkowania) czasem trzeba pomóc.

