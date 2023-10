Podczas naszej wizyty na międzynarodowej konferencji zapowiadającej targi Agritechnica mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami rożnych firm, którzy przedstawili nam niespodzianki szykowane na hanowerskie targi. Wśród nich było także włoskie Argo Tractors – właściciel marek McCormick oraz Landini.

Włoski koncern będzie obecny na targach i skupi się na kilku premierach, jak zawsze w przypadku obu marek wzajemnie się uzupełniających.

Marka Landini będzie pokazywała swoje najnowsze innowacje techniczne w zakresie zwłaszcza mniejszych ciągników. Włosi skupią się także na estetyce i przypominają, że niebieski kolor Blue Icon oraz czarne felgi to od jakiegoś czasu wyznacznik stylu włoskiej marki. Co oprócz włoskiego podejścia do projektowania zaproponuje zwiedzającym targi marka Landini?

Nowoczesność według Landiniego

Dla rolników chcących mieć wszystko w jednej aplikacji włoska marka przygotowała aplikację Landini Farm, czyli narzędzie umożliwiające inteligentne zarządzanie gospodarstwem, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji sektora rolno-spożywczego. Aplikacja będzie dostępna dla wszystkich ciągników z silnikami Stage V.

Landini chce także wejść na drogę łączącą technologię i zrównoważony rozwój, czego efektem jest koncepcja ciągnika REX4 Full Hybrid. Ciągnik został już nagrodzony prestiżową nagrodą za innowację techniczną na targach Eima 2022, gdzie widzieliśmy go po raz pierwszy.

Układ zastosowany w nowym ciągniku jest w pełni hybrydowy i ma całkowitą moc wyjściową 80 kW (prawie 109 KM) oraz charakteryzuje się połączeniem 2,9-litrowego czterocylindrowego silnika spalinowego Deutz AG TCD o mocy 75 KM ze wzmacniaczem elektrycznym z magnesami trwałymi. W trybie Full Electric, zapewniającym moc nominalną 68 KM (maksymalnie 88,4 KM), ciągnik porusza się bez pomocy jednostki spalinowej, co zapewnia zerową emisję, hałas i zużycie paliwa. Co ciekawe w ciągniku istnieje również dodatkowy silnik elektryczny, który napędza i steruje układem hydraulicznym.

Landini REX4 Full Hybrid wśród maszyn nagrodzonych na Eima 2022, fot. K.Pawłowski

Cały system zarządzany jest przez PMS (Power Management System), który monitoruje urządzenia elektryczne i przepływy mocy oraz określa idealny punkt pracy. Bateria ma dużą pojemność, tak aby funkcjonować jako hybryda i zapewnić niezbędny zasięg w trybie Full Electric. Silnik ładuje akumulator przy niskich obrotach silnika, postępując zgodnie z algorytmem, który równoważy udział energii i wdraża najwygodniejszą strategię w zależności od sposobu użytkowania, z możliwością odzyskiwania energii z ciągnika podczas zwalniania i hamowania poprzez wykorzystanie silnika elektrycznego jako generatora ładującego (stąd dalsze zwiększanie wydajności systemu).

Na razie Landini REX4 Full Hybrid to prototyp, ale jak najbardziej jeżdżący, działający i mogący być wdrożony do produkcji. Kiedy to nastąpi? Być może odpowiedzieć poznamy na Agritechnice.

Najlepszy ze specjalistycznych – Landini REX4-120 GT RoboShift

Wśród zaprezentowanych modeli znajdzie się także Landini REX4-120 GT RoboShift w wersji Dynamic, finalista konkursu „Tracotor of the year 2024” w kategorii Best Of Specialized.

Ten mały ciągnik specjalistyczny jest naszpikowany najnowocześniejszą technologią. Pojazd wyposażono w czterocylindrowy silnik Deutz AG Stage V o pojemności 2,9 litra z turbodoładowaniem i intercoolerem, z elektronicznym wtryskiem Common Rail.

Landini REX4-120 GT RoboShift w wersji Dynamic to niewielki traktorek naszpikowany technologią, fot. mat.prasowe

Nowa seria wyróżnia dobrymi właściwościami jezdnymi w terenie oraz niezłym prowadzeniem na drogach utwardzonych. Osiągnięto to dzięki amortyzowanej kabinie, odpowiedniej konfiguracji przedniej osi oraz układowi kierowniczemu jak w samochodzie osobowym. Ciągniki z tej serii charakteryzują się również nieco inną stylizacją maski i systemem reflektorów Full-LED.

Z technicznej strony REX4-120 GT Roboshift Dynamic jest wyposażony w przekładnię 48 biegów do przodu + 16 biegów do tyłu z elektrohydraulicznym rewersem oraz w pełni zrobotyzowaną przekładnią HML i biegami, którymi można sterować automatycznie oraz łatwo sterować za pomocą joysticka SmartPilot Plus, w którym znajdziemy wszelkie przyciski wystarczające nam do prowadzenia i pracy. Joystick znajduje się w nowo zaprojektowanym i regulowanym wielofunkcyjnym podłokietniku.

Przeprojektowano również prawą konsolę, nadając jej nowy, opływowy wygląd, który pasuje do linii ruchu nowego obrotowego stanowiska pracy kierowcy, pierwszego w kategorii ciągników specjalistycznych, z oscylacją do 16 stopni obrotu w prawo oraz 8 stopni w lewo.

Landini REX4-120 GT RoboShift Dynamic, fot. mat.prasowe

W ciągniku dostępna jest także funkcja Stop & Action, która otwiera sprzęgło poprzez krótkie naciśnięcie pedału hamulca. Wersja Dynamic będzie dostępna z pełnym wyposażeniem opcjonalnym ze zintegrowanym ADS (Advanced Driving System) z elektroniczną kolumną kierowniczą i czujnikami na przedniej osi, które gwarantują 100 proc. kontrolę nad ciągnikiem, szczególnie na stromym terenie, i amortyzację nierówności. Na drodze, dzięki usztywnieniu kierownicy w miarę wzrostu prędkości także będzie łatwiej i bardziej komfortowo.

Jest to pierwszy ciągnik specjalistyczny z kabiną zawieszoną mechanicznie na dwóch amortyzatorach sprężynowych, co w połączeniu z przednią osią z regulowanym zawieszeniem hydraulicznym zapewnia poziom komfortu przekraczający standardy tej klasy.

Nie brakuje także wyposażenia znanego z większych ciągników i rozwiązań cyfrowych takich jak Isobus, Landini Farm, Landini Fleet & Remote Diagnostic Management, a także podłączenia do autonomicznego systemu jazdy, który za pomocą zintegrowanych czujników umożliwia automatyczną jazdę równoległą pomiędzy rzędami. Sporo tego i nie dziwimy się, że pojazd dostrzeżono w konkursie Tractor of the Year.

REX4 Plat z niskoprofilową kabiną

Czy Landini REX 4-080 F dzięki niskoprofilowej kabiny i zakrzywionej przedniej szybie zdobędzie popularność w Polsce? Do tej pory tego rodzaju pojazdy nie były zbyt popularne. Tego rodzaju kabina zapewnia optymalną kontrolę podczas wjazdu pomiędzy rzędami z niskimi zadaszeniami oraz podczas pracy z narzędziami mocowanymi z przodu i pośrodku. Oznacza to, że kierowca nie musi się wychylać, zawsze pracuje bezpiecznie.

Filtry klimatyzacji, zamontowane z tyłu kabiny, mogą być szybko i łatwo czyszczone, a konsola sterowania klimatyzacją jest wygodnie zintegrowana z dachem, po lewej stronie kierowcy.

Landini REX 4-080 F, fot. mat. prasowe

Seria 5, czyli atak na popularny segment rynku

Oprócz kabiny, we wszystkich modelach z tej serii o mocy 75 KM, ciągniki posiadają niskoprofilową maskę, spłaszczone linie tyłu zmniejszają jego wysokość nad ziemią o 55 mm w porównaniu z modelami o większej mocy, dzięki czemu REX 4-080 to idealny ciągnik do zwinnej pracy w szklarniach i sadach z baldachimami lub bardzo wielkimi liśćmi.

Na deser w marce Landini została zmodernizowana seria 5. Landini Serie 5 dostępna będzie w trzech modelach: 5-100, 5-110 i 5-120 o mocach od 95 do 114 KM wyposażonych w 3,6-litrowye, czterocylindrowych, 16-zaworowe silniki FPT F36, które posiadają homologację Stage V. Model 5-120 posiada moment obrotowy 460 Nm przy 1400 obr/min oraz dobrą pojemność zbiornika paliwa (135 litrów) i AdBlue (13 litrów).

Przekładnia z elektrohydraulicznym rewersem, którego załączenie można modulować, jest dostępna w kilku wersjach: Speed Four 12 do przodu + 12 do tyłu; T-Tronic 48 biegów do przodu + 16 biegów do tyłu i trzy biegi Powershift H-M-L RoboShift. Ta przekładnia, zaprojektowana, skonstruowana i wyprodukowana w całości samodzielnie w fabryce Argo Tractors w Fabbrico, umożliwia kombinację 3 przekładni PowerShift po 4 biegi dla każdego zakresu, co daje w rezultacie 12 automatycznie sterowanych, zrobotyzowanych biegów. Wszystkim można wygodnie sterować za pomocą joysticka SmartPilot, korzystając z automatycznej zmiany biegów w żądanym trybie (AutoField lub AutoRoad).

Landini Serie 5, fot. mat. prasowe

Do całości dochodzi samopoziomująca się i amortyzowana oś przednia w połączeniu z nową mechanicznie amortyzowaną kabiną. Konstrukcja oparta na 4 słupkach zapewnia panoramiczny widok, a wewnątrz wszystkie elementy sterujące są rozmieszczone na nowej prawej konsoli, np. nowy joystick SmartPilot, który umożliwia obsługę głównych funkcji pojazdu (skrzynia biegów, WOM, rewers, Auto Powershift, Engine Memo Przełącznik, zaczep tylny).

W tym modelu po raz pierwszy wprowadzono ADS+ (Advanced Driving System), który umożliwia zaawansowane zarządzanie funkcjami kierowania, takimi jak automatyczne ustawianie geometrii kół lub zarządzanie kierowaniem w nierównym terenie, bez konieczności ciągłej ręcznej regulacji kierunku. Dzięki tej funkcji reakcja kierownicy zmienia się w zależności od prędkości i warunków terenowych.

Obwód hydrauliczny z potrójną pompą 82 + 32 l/min umożliwia zwiększenie przepływu przy tej samej prędkości obrotowej silnika w porównaniu z pompą tandemową, co skutkuje niższym zużyciem paliwa.

Co proponuje McCormick?

Podobne zmiany i premiery czekają na zwiedzających na stoisku McCormicka. Fani gadżetów zapoznają się z aplikacją McCormock Farm, która jest odpowiednikiem tej z logo Landini.

Podobnie jak Landini, również w McCormicku dużą uwagę przywiązuje się do designu. Wszystkie ciągniki są wyposażone w specjalne wykończenie Red Spirit, które charakteryzuje się metalicznym czerwonym malowaniem i czarnymi felgami. Jak wiemy dla Włochów styl jest ważny w każdym aspekcie życia.

Nowe kabiny w ciągnikach serii X7.6 i X8

Większe modele McCormicka otrzymają nową kabinę McCormick Clever Cab, która wyróżnia się większą przestrzenią i komfortem. Nowy system reflektorów LED zapewnia optymalną widoczność na zewnątrz, szczególnie podczas pracy w nocy.

McCormick X7.6 z kabiną Clever Cab, fot. mat. prasowe

Nowa przekładnia w nominowanym ciągniku

W szybie przedniej, drzwiach i tylnej szybie zastosowano nowe, innowacyjne tafle szkła opracowane przez firmę Saint Gobain, które poprawiają izolację termiczną zarówno latem, jak i zimą. Ponadto znacznie zwiększają komfort cieplny w kabinie. Zaś nowe plastikowe elementy wykończenia wnętrza w stylu samochodowym dopełniają całość.

W segmencie średniej mocy debiutuje nowa przekładnia P3-Drive opracowana przez Argo Tractors, która zostanie zastosowana w ciągniku X5.120 nominowanym do nagrody Tractor of The Year 2024 w kategorii Best Utility.

Przekładnia 36+12 lub 48+16 z biegami pełzającymi, zaprojektowana i wyprodukowana w całości przez firmę Argo Tractors działa tak samo jak omawiana wyżej przekładnia w serii 5 Landiniego. Umożliwia połączenie 3 przekładni PowerShift (HML) z 4 zautomatyzowanymi biegami dla każdego zakresu, oferując 12 automatycznie sterowanych przełożeń. Wszystkim można wygodnie sterować za pomocą joysticka SmartPilot, korzystając z funkcji Auto PowerShift (APS), która automatycznie włącza bieg wraz ze wzrostem prędkości, zarówno podczas prac polowych (AutoField), jak i transportu drogowego (AutoRoad). Reszta zmian, czyli np. silniki FPT są takie same jak w bliźniaczej marce.