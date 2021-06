Co za Fendt się testuje?

Według dobrze poinformowanych źródeł, to nowa „700-tka” od Fendta. Jeszcze bardziej naszpikowana elektroniką i z nowocześniejszą stylistyką.

Nowy testowany w Niemczech Fendt jest podobnie „narysowany” jak poprzednik. Inne są tylko praktycznie linie maski, która jest jeszcze bardziej agresywnie, ostrzej wystylizowana, z przeprojektowanymi światłami przednimi. Cała reszta, czyli głównie kabina pozostaną raczej bez zmian.

Silniki do najnowszego Fendta od AGCO Power

Informacji na temat nowych ciągników Fendt 700 jest jeszcze bardzo mało. Silniki zostaną jednak prawdopodobnie zmienione z Deutza AG na AGCO Power.

Czy to dobrze, czy źle? Opinie na temat silników AGCO Power (dawniej Sisu) są podzielone. Wysokiej jakości paliwa potrzebują te drugie.

A tak szczerze, to teraz coraz trudniej dotrzeć do danych na temat podzespołów stosowanych w ekstremalnie już drogich maszynach rolniczych. Wszystkie one, na pocieszenie, są jednak "najlepsze, najwyższej jakości i najwydajniejsze".

Cały czas czekamy jednak na kolejne informacje z Marktoberdorfu.