Co zobaczymy na targach Agrotech? (Galeria)

XXVI targi Agrotech w Kielcach trwają. Choć pod względem powierzchni ekspozycyjnej dużo im brakuje do rekordowej wystawy z 2019 r. to rolnicy i tak mogą obejrzeć tam sporo ciekawego sprzętu.

Targi są odczuwalnie mniejsze - organizatorzy poinformowali, iż swoją ofertę prezentuje łącznie 248 wystawców - to spory spadek względem roku 2019, kiedy to wystawców było ponad 750.

Pomimo mniejszej skali wydarzenia, rolnicy chętnie dyskutują z przedstawicielami firm, dopytują o szczegóły, porównują rozwiązania technologiczne, czy sprawdzają komfort panujący w kabinach prezentowanych maszyn.

Specjalnie dla tych z Was, dla których przyjazd do Kielc jest niemożliwy, przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi naszym zdaniem maszynami dostępnymi na Agrotechu. Zapraszamy zatem do jej obejrzenia.

Targi Agrotech będą otwarte dla zwiedzających jeszcze w sobotę i niedzielę (9-10 października) w godzinach od 9 do 17.

