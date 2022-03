Co zrobić żeby ciągnik mniej palił?

Aktualne ceny paliw mogą przyprawić o zawroty głowy. Zastanówmy się zatem, co możemy zrobić we własnym zakresie, aby zmniejszyć zużycie paliwa w gospodarstwie.

Przy tak rekordowo wysokich cenach paliw, nawet stosunkowo niewielka ilość zaoszczędzonego oleju napędowego może wygenerować spore oszczędności. Jakich zasad powinniśmy więc przestrzegać, aby skutecznie obniżyć zużycie paliwa w ciągniku?

Jak ekonomiczniej pracować ciągnikiem?

Aby móc właściwie podejść do tematu ekonomicznej pracy ciągnikiem, powinniśmy rozpocząć od zapoznania się z charakterystyką pracy silnika naszej maszyny oraz z wykresem przebiegu jej maksymalnej mocy oraz maksymalnego momentu obrotowego.

Rozwiń swoje gospodarstwo dzięki kredytowi dla rolników!

Podpowie nam od bowiem, w jakim zakresie obrotów silnika powinniśmy pracować, aby z jednej strony jednostka napędowa generowała wystarczającą moc do danej pracy, a z drugiej strony pracowała przy możliwie niskich obrotach wału korbowego.

Wykres pracy silnika pozwoli nam na dobranie ekonomicznych prędkości obrotowych jednostki napędowej Fot. V-Tuning

Na podstawie tego konkretnego wykresu dowiemy się, że maksymalny moment obrotowy silnik generuje już od ok. 1550 obr./min., do niespełna 1800 obr./min. i będą to najbardziej ekonomiczne prędkości obrotowe, których powinniśmy się trzymać, chcąc uzyskać możliwie niskie zużycie paliwa.

- Trzeba szukać takiego biegu, który zapewni wysokie obciążenie silnika, przy równoczesnym utrzymywaniu prędkości obrotowej jednostki napędowej w zakresie 1600-1800 obr./min. – zaznacza dr inż. Mirosław Czechlowski z Katedry Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zauważymy także, że bezmyślne wciskanie pedału gazu powyżej 2 tys. obr./min. wiązać się będzie zarówno z mocnym spadkiem maksymalnej mocy, jak i momentu obrotowego – to wszystko przy równoczesnym wzroście spalania.

Oszczędna praca na WOM

Aby praca z załączonym wałkiem odbioru mocy (WOM) mogła być ekonomiczna, a przy tym efektywna, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

- Powinniśmy mieć taki odruch, że w pierwszej kolejności próbujemy napędzać maszynę wykorzystując ekonomiczne prędkości WOM-u, a dopiero gdy ciągnik będzie miał niewystarczającą moc do napędzenia maszyny, to w drugiej kolejności staramy się zrobić to samo, korzystając ze standardowej prędkości WOM-u – zaznacza Czechlowski.

Procentowo można liczyć wówczas na oszczędność w zużyciu paliwa na poziomie od ok. 5 do nawet 15 proc., co przy obecnych cenach oleju napędowego będzie naprawdę odczuwalne.

Praca ciągnikiem na ekonomicznych prędkościach WOM-u może wygenerować oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie od 5 do nawet 15 proc. fot. mat. prasowe

Nasz ekspert zaznaczył także, że po jednym z jego wykładów traktujących o sposobach na obniżenie zużycia paliwa, pewien rolnik zgłosił się i poinformował, że w jego przypadku przejście ze standardowych prędkości WOM-u na ekonomiczne wygenerowało oszczędności na poziomie 50 proc.

- Osobiście trudno mi w to uwierzyć, jednak ten zakres możliwej oszczędności zależy w dużym stopniu od maszyny, więc pewnie możliwe jest wygenerowanie w ten sposób chociażby 20 proc. oszczędności w zużyciu paliwa – podsumowuje dr inż. Mirosław Czechlowski.

Szeroki wybór ciągników rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.



Kilka czynności w jednym przejeździe

Na ograniczenie zużycia paliwa korzystny wpływ ma także agregatowanie, a więc wykonywanie kilku zabiegów w jednym przejeździe. Co więcej, takie działanie pozytywnie wpłynie na ograniczenie czasu, jaki zwykle potrzebny jest do wykonania każdej uprawki z osobna.

Warto również rozważyć stosowanie uproszczonych metod uprawy, które z założenia są mniej energochłonne, aniżeli standardowa uprawa płużna.

Kolejnym ważnym aspektem będzie dbałość o stan techniczny – zarówno ciągnika, jak i maszyn towarzyszących. Rozumiemy przez to np. regularne czyszczenie filtra powietrza, który gdy jest zapchany, nie może zapewnić optymalnego przepływu powietrza, co skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa.

Istotną rolą w tym wypadku ogrywa także stan opon – im są bardziej zużyte, tym pojawia się większy uślizg kół, co skutkuje „pójściem pary w gwizdek”. Oczywiście bardzo istotne jest też utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w ogumieniu.

W kwestii maszyn towarzyszących zweryfikujmy stan zużycia elementów roboczych – jeśli są one zniszczone, lub po prostu częściowo zużyte, mogą tym samym niepotrzebnie zwiększać opory pracy i tarcie generowane przez maszyny.

A w jaki sposób Wy staracie się zmniejszyć zużycie paliwa w Waszych gospodarstwach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!