Continental: 10 nowych opon do kombajnów

Po udanym wprowadzeniu na rynek pierwszego rozmiaru opon Continental CombineMaster w 2019 r., firma poszerza swoją ofertę opon dla sektora rolniczego aż o 10 kolejnych rozmiarów.

W tym roku i na początku przyszłego zostanie wprowadzonych na rynek aż dziesięć kolejnych rozmiarów opon rolniczych – w tym po raz pierwszy wersja VF z innowacyjną technologią Very High Flexion. Opona VF CombineMaster w rozmiarze 500/85R24 jest dostępna od lipca 2020 r., a więc już na tegoroczne żniwa.

Obie wersje ogumienia CombineMaster są wyposażone w opatentowaną technologię nylonowego karkasu N.flex oraz innowacyjne klocki bieżnika d.fine. Jak zapewnia producent, kombinacja ta zapewnia bardzo dobrą elastyczność przy niskich wibracjach karkasu i wysokiej odporności na zużycie.

CombineMaster oferuje wyjątkowo wysoką wytrzymałość stopki, w której zastosowano technologię HexaBead. Dzięki sześciokątnemu przekrojowi drutówki, stopka opony może lepiej przylegać do obręczy nawet przy znacznym ugięciu i tym samym poprawiać przenoszenie energii. Konstrukcja HexaCore zapewnia również maksymalną nośność karkasu. Technologia ta została opracowana specjalnie do przednich opon do kombajnów narażonych na bardzo duże obciążenia.

Z kolei technologia VF pozwala na używanie opony przy zmniejszonym ciśnieniu powietrza zarówno na polu jak i na drodze. Chroni to zarówno oponę przed uszkodzeniem, jak i glebę przed ubijaniem. Ponadto, zastosowana w niej prostokątna drutówka zapewnia duże ugięcie ściany bocznej opony.

Opony będą dostępne w następujących rozmiarach:

CombineMaster:

· 0620224 650/75R32 CHO 172A8/172B Co/M

· 0620225 680/85R32 CHO 179A8/179B Co/M

· 0620226 800/70R32 CHO 181A8/181B Co/M

· 0620229 900/60R32 CHO 181A8/181B Co/M

· 0620230 900/60R38 CHO 181A8/181B Co/M

VF CombineMaster:

· 0620231 VF 500/85R24 CFO 167A8/B Co/M

· 0620232 VF 500/85R30 CFO 170A8/B Co/M

· 0620233 VF 600/65R28 CFO 163A8/B Co/M

· 0620237 VF 620/70R26 CFO 173A8/B Co/M

· 0620238 VF 750/65R26 CFO 177A8/B Co/M