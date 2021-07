Continental: nowa opona do ładowarek

Firma Continental wprowadza na rynek nową oponę CompactMaster AG przeznaczoną do ładowarek teleskopowych oraz burtowych.

Nowa opona CompactMaster AG jest pierwszą oponą posiadającą nową warstwę bieżnika Turtle Shield i skręconym stalowym pasem.

Jak powiedział Benjamin Hübner, kierownik linii produktów opon rolniczych w Continental Commercial Specialty Tires.

- Jest to wzmocniona opona z twardą skorupą i bardziej elastyczną strukturą z włókien stalowych, która pomaga zapobiegać przecięciom i urazom, zapewniając jednocześnie większą stabilność podczas prac związanych z przenoszeniem materiałów. Ta opona jest wynikiem wielu lat badań i rozwoju naszego zespołu badawczo-rozwojowego w dziedzinie rolnictwa w Lousado w Portugalii. Nowa konstrukcja skręcanego stalowego opasania pod gumą zawiera unikalną warstwę Turtle Shield, która chroni bark opony przed uszkodzeniem. Szerszy bieżnik i szerokość bieżników zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić lepszą przyczepność na różnych nawierzchniach i poprawić właściwości samooczyszczania opony.

Nowa opona nadaje się także do ładowarek poruszających się z prędkością do 50 km/h. Jednocześnie, często ładowarki do których jest przeznaczona opona muszą skręcać w miejscu. Dzięki zastosowaniu w budowie opony stalowego pasa, jest ona jednocześnie na tyle elastyczna i wytrzymała, że sprawdza się zarówno przy szybkiej jeździe jak i manewrowaniu z ciężarem przy bardzo niskich prędkościach.

CompactMaster AG ma o 5 proc. więcej bieżnika w porównaniu z tradycyjnymi oponami przeznaczonymi do ładowarek. Dzięki czemu zapewnia ona lepszą przyczepność nawet na śliskich powierzchniach. Więcej bieżnika to także dłuższa żywotność opony

Nowe opony Continental CompactMaster AG są obecnie dostępne w jednym rozmiarze 460/70 R 24.

