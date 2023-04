Na polskim rynku pojawia się coraz więcej sprzętu do automatyzacji pracy pochodzącego z różnych zakątków świata – w tym również ze Skandynawii. Pojawianie się nowych firm to dobry znak dla operatorów – cena nawigacji często jest konkurencyjna, a technologia pozostaje bez zmian.

Od niedawna, bo od 2022 r. na polskim rynku są dostępne nawigacje Sveaverken. Wywodząca się z rolnictwa i hodowli zwierząt szwedzka firma, działa od ponad stulecia.

Od zeszłego roku nawigacje Sveaverken trafiły do dziesiątek polskich gospodarstw.

− Rolnicy coraz częściej przekonują się to automatyzacji pracy, gdyż przynoszą im realne oszczędności. Jeden z naszych klientów, prowadzący produkcje na 300 ha ziemi, wstępnie oszacował, że oszczędności po jednym sezonie sięgają rzędu 13 tys. zł – powiedział Emil Sawera z firmy Farmtrade.

Nawigacje rolnicze Sveaverken

Szwedzki producent wprowadził dwa zestawy GPS: F100 i F100 z tzw. trybem zaawansowanym. Różnią się one głównie oprogramowaniem. Sveaverken F100 z trybem zaawansowanym ma więcej funkcji, jak automatyczną jazdę przy zawracaniu, zarządzanie polem czy bibliotekę narzędzi.

Sveaverken przeprowadził ankietę wśród klientów, którzy już kupili lub byli zainteresowani Sveaverken F100. Wyniki pokazują, że przy zakupie systemu kierują się głównie takimi czynnikami, jak cena, funkcje i łatwość obsługi. Fot. AdK

W każdym z modeli pojedynczy odbiornik GNSS jest wyposażony we wbudowany czujnik do zbierania danych korekcyjnych RTK w czasie rzeczywistym, po to by traktor mógł pracować z dokładnością do 2,5 cm. Mają one również 2 tryby prowadzenia linii: tryb linii prostej i krzywej.

Instalacja, jak w przypadku większości producentów, jest bezpłatna. Sam montaż jest dość szybki – zajmuje ok. 30 min.

Dodatkowe funkcje w nawigacji rolniczej

Sveaverken F100 z trybem zaawansowanym jest rozszerzony o takie funkcje jak. np. Field Management, który zbiera dane z wielu pól i zapisuje historię zadań oraz linie prowadzące oraz U-Turn Auto-Drive, która zapewnia w pełni automatyczną pracę na uwrociu.

W nawigacji z trybem zaawansowanym znajduje się również biblioteka narzędzi, która usprawnia pracę poprzez szybki wybór maszyny towarzyszącej z listy.

Producent zapewnia, że nawigacje F100 zapewniają kompensację terenu, czyli utrzymanie wysokiej dokładności 2,5 cm podczas jazdy po liniach prostych na pochyłym lub nierównym terenie przy zminimalizowanych pominięciach i nakładkach. fot. AdK

Cena nawigacji rolniczej Sveaverken F100

Na stronie producenta za pojedynczy zestaw Sveaverken F100 należy zapłacić 5499 euro – czyli ok. 26 tys. zł. Nawigacja F100 z trybem zaawansowanym to koszt 6499 euro – czyli ok. 5 tys. zł drożej.

Obsługa posprzedażowa zależna jest od tego, czy zakup został dokonany bezpośrednio od producenta czy dealera.