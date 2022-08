Corio Stubble Cracker służy do zwalczania omacnicy podczas zbioru kukurydzy na ziarno oraz przyspieszonego rozkładu ścierniska, for. K.Pawłowski

Jedną ze światowych premier prezentacji Claasa w północnych Niemczech była przystawka do kukurydzy Corio Stubble Cracker służąca do przyspieszonego rozkładu ścierniska oraz zwalczania omacnicy.

Warto podkreślić, że Corio Stubble Cracker to światowa premiera i tylko niemiecki producent ma taki sprzęt w ofercie.

Dotychczas zwalczanie omacnicy prosowianki wymagało kilku wyjazdów w pole. Po zbiorze stosowane są zazwyczaj kolejne zabiegi z użyciem mulczera, wału nożowego lub innych kombinacji uprawowych. Wszystko by skutecznie zniszczyć ściernisko i tym samym zapobiec zimowaniu larw omacnicy prosowianki.

Claas za sprawą Corio Stubble Cracker po raz pierwszy integruje kompaktowy łamacz ścierniska w zrywaczu kukurydzy, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć zużycie paliwa w porównaniu z konwencjonalnym mulczowaniem.

Sprytna kombinacja

Corio Stubble Cracker pracuje z jednym talerzem obrotowym na rząd, który jest wyposażony w dwa masywne, specjalnie opracowane i powlekane bijaki. Niezwykle skutecznie rozgniatają i rozszczepiają one wszystkie resztki pożniwne poniżej pierwszego międzywęźla. Ich powłoka umożliwia długi czas pracy przy jednoczesnym krótkim czasie przezbrajania i niewielkich kosztach konserwacji.

W gospodarstwie Gut Wetterade odbyła się światowa premiera urządzenia, fot. K.Pawłowski

Każdy z dwóch rotorów jest przymocowany do ramy poprzez trzypunktowe zawieszenie, co pozwala na doskonałe trójwymiarowe dopasowanie do podłoża. Talerz ślizgowy zapewnia stałą odległość bijaków od podłoża w każdych warunkach, co zmniejsza zużycie i zapewnia niezmiennie wysoką jakość pracy. Rotory pracują z prędkością obrotową 1200 obr/min i są napędzane mechanicznie parami przez wałek przegubowy. Sprzęgło zapadkowe skutecznie chroni przekładnie przed przeciążeniem oraz w razie kontaktu z przeszkodami.

Dzięki monitorowaniu prędkości obrotowej rotorów operator w przypadku ryzyka zatoru otrzymuje w systemie Cebis komunikat o błędzie. Ponadto zespoły w razie ryzyka przeciążenia, a także w przypadku kontaktu z większymi ciałami obcymi, są automatycznie podnoszone przez dwa siłowniki hydrauliczne. Podnoszenie zespołów rozdrabniacza podczas jazdy do tyłu i podczas podnoszenia zrywacza na uwrociu również odbywa się automatycznie.

Mniej zabiegów - mniejsze zużycie paliwa

Wewnętrzne porównania w firmie Claas wykazały wymaganą dodatkową moc wynoszącą 3 kW na rząd, czyli około 25 kW w ośmiorzędowym modelu Corio 875 FC Stubble Cracker, który będzie dostępny w limitowanej serii próbnej już od 2023 roku.

Według tych samych testów zużycie paliwa podczas pracy ze Stubble Cracker wzrasta o około 2 l/ha. To zdecydowanie mniej niż późniejszy specjalny wyjazd na pole z mulczerem czy innym sprzętem wykonującym robotę Stubble Crackera.

Corio 875 FC Stubble Cracker, będzie dostępny w limitowanej serii próbnej już od 2023 roku, fot. mat. prasowe

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Weihenstephan-Triesdorf potwierdzają te pomiary. Projekt badawczy przeprowadzony w 2021 r. wykazał 30-procentową oszczędność paliwa i 50-procentową redukcję nakładów pracy w porównaniu z oddzielnym etapem pracy z użyciem mulczera. Ponadto zastosowanie Corio Stubble Cracker zmniejsza ryzyko infekcji grzybami z rodzaju Fusarium, ponieważ resztki pożniwne po późniejszej uprawie gleby rozkładają się szybciej i skuteczniej.

Do transportu po drogach zespoły rozdrabniające można podnieść do góry hydraulicznie, by tym samym bardziej przylegały do ramy głównej. W przypadku ośmiorzędowego Corio 875 FC gniotownik Stubble Cracker zwiększa masę całości o około 400 kg.