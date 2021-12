Cóż tam, panie, w rolnictwie? Chińcyki trzymają się mocno!

W Europie dużo się dyskutuje na temat maszyn autonomicznych, tymczasem w Chinach odbywają się już pokazy maszyn autonomicznych. Stąd moje nawiązanie do słynnego cytatu z Wesela Wyspiańskiego.

W Internecie pojawiły się fotki z pokazu jaki odbył się niedaleko Hongkongu w Chinach. Nie byłoby w nim nic nadzwyczajnego wszak na całym świecie odbywają się setki jeśli nie tysiące pokazów rolniczych ale ten był wyjątkowy. Wyjątkowy ponieważ maszyny pracujące podczas pokazów były maszynami autonomicznymi i poruszały się po polu bez udziału ludzi.

Maszyny pracujące podczas pokazu prawdopodobnie zostały zaprezentowane przez firmę Haoyun Technology, która wyposażyła maszyny w technologię umożliwiającą im pracę autonomiczną. Patrząc na ten przemalowany sprzęt są to prawdopodobnie maszyny pochodzące z Europy. Ciągnik ma wygląd zbliżony do traktorów firmy Case IH natomiast kombajn to prawdopodobnie John Deere serii S. Cały sprzęt pracował z dokładnością 2,5 cm i większą.

Haoyun Technology to nowa firma założona we wrześniu 2020 roku. Należy ona do Country Garden Group. Jej zadaniem jest dostarczanie inteligentnych rozwiązań i sprzętu dla gospodarstw pracujących z użyciem maszyn autonomicznych. Firma ma także promować transformację produkcji rolnej w kierunku maszyn bezzałogowych.

Pojawiły się także głosy, że maszyny występujące w pokazie to tylko bardzo dobrze zrobiona animacja komputerowa.