Firma Versatile słynie z produkcji wielkich ciągników o dużych mocach. Kiedyś współpracowali z FiatAgri i AGCO, teraz należą do Rostselmash, fot. Versatile

Amerykański producent silników Cummins Inc. oraz kanadyjski Buhler Industries Inc., producent ciągników marki Versatile, podpisały list intencyjny w sprawie montażu 15-litrowych silników wodorowych w ciągnikach.

- Versatile to producent z wieloletnią tradycją w branży rolniczej, cieszący się doskonałą reputacją. Firma Cummins jest podekscytowana współpracą z Versatile, ponieważ wykorzystujemy nasze mocne strony, aby stworzyć nowe możliwości dla obu firm. Cummins niedawno ogłosił swój plan wykorzystania istniejących platform i doświadczenia w technologii zapłonu iskrowego do budowy silników wodorowych — powiedziała Ann Schmelzer, dyrektor generalny Cummins Global Agriculture Business.

Versatile stosuje silniki Cummins od 1967 r. we wszystkich ciągnikach z napędem na cztery koła. Warto przypomnieć, że obecnym właścicielem Buhler Industries jest Rostselmash, największy producent kombajnów w Rosji, posiadający od grudnia 2021 r. ok. 96,7 proc. akcji Buhlera. Pozostałe udziały są w posiadaniu inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto.

Mimo kontrowersyjnych właścicieli Buhler Indutries po inwazji Rosji na Ukrainę opowiedział się za narodem ukraińskim. Dowodem na ten fakt było przyjęcie rezygnacji Konstanina Babkina z funkcji w zarządzie firmy. Poglądy Rosjanina stały w wyraźnym kontraście z poglądami reszty członków zarządu kanadyjskiego producenta i nie odzwierciedlały wartości Buhler Industries – można było dowiedzieć się z notatki prasowej firmy.

Wodorowy, ale spalinowy

Silniki spalinowe wodorowe zasilane paliwem o zerowej zawartości węgla będą służyć do zastosowań o wysokim współczynniku obciążenia, przy dużej wydajności. Według obu firm silniki wodorowe budowane na bazie jednostek spalinowych to idealne rozwiązanie, gdyż zapewniają niezawodność, dostępność części i odpowiednią moc oraz sprawność.

Podobne rozwiązanie w swoich ładowarkach teleskopowych planuje wdrożyć firma JCB. W tej chwili angielski producent koncentruje się na silnikach spalinowych wodorowych, gdzie wodór zmieszany z powietrzem jest wtryskiwany do komory spalania. JCB planuje dostarczyć pierwsze maszyny tego typu do końca bieżącego roku. Silnik ma ten sam rozmiar co model z silnikiem Diesla, a jego zasięg powinien wystarczyć na jeden dzień pracy. Jedyny problem dotyczy dostaw wodoru.