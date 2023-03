Wartość nowej inwestycji Cumminsa w Europie obliczono na 10 mln dolarów. W efekcie Cummins Polska zapewni klientom, nie tylko krajowym, ale także z całego regionu, wsparcie w zakresie specjalistycznych procesów odbudowy silników oraz lepszą obsługę lokalnym partnerom z Polski, dzięki znacznie zwiększonym możliwościom dystrybucyjnym i magazynowym.

Nowy obiekt o powierzchni 4,6 tys. mkw. ma za zadanie pomóc odbiorcom firmy w odbudowach silników, a także lepiej odpowiadać na inne potrzeby klientów Cummins w całej Europie. Amerykanie zapewniają najwyższą jakość usług serwisowych, poprawiających żywotność silnika, zwiększających jego wydajność oraz obniżających koszty.

Krakowskie centrum będzie zajmowało się m. in. odbudową silników o dużej mocy, o poj. skokowej 19 litrów i większych, w tym takich jednostek jak: QSK19, QSK38 i QSK60. Nowy zakład będzie w stanie remontować i przebudowywać także mniejsze silniki z rodziny Mid Range oraz Heavy Duty.

Z racji tego, że jednostki te pracują w najbardziej wymagających warunkach, proces przebudowy – obejmujący kompletny demontaż, czyszczenie, kontrolę, wymianę głównych komponentów, udoskonalenia konstrukcyjne i testy – ma na celu przedłużenie żywotności oryginalnego silnika. W wielu przypadkach owe działania mogą również poprawić wydajność paliwową i osiągi silnika, czyniąc cykl życia produktu bardziej zrównoważonym.

- Jest to znaczący krok w zwiększaniu obecności Cummins w Polsce i innych krajach europejskich, pozwalający nam skuteczniej zaspokajać zapotrzebowanie na usługi odbudowy silników wśród wielu segmentów rynku. Po zakończeniu tego rygorystycznego procesu, produkt można uznać za „nowy”, zapewniający osiągi takie same lub wyższe niż oryginalny silnik, dlatego inwestycja z pewnością okaże się korzystna zarówno dla naszych obecnych, jak i przyszłych partnerów. Jest to również strategiczny ruch dla Cummins w skali globalnej, ponieważ krakowski zakład znacznie rozszerza zakres usług oferowanych w regionie, jednocześnie zwiększając możliwości składowania i dystrybucji, w tym dzięki sześć razy większej niż dotychczas powierzchni magazynowej. Lokalizacja pierwszego tego typu centrum naszej firmy w Europie również nie jest przypadkowa. Znajduje się ono w pobliżu międzynarodowego lotniska w Krakowie oraz przy głównej autostradzie łączącej miasto z innymi ośrodkami europejskimi, przez co dysponuje doskonałymi połączeniami drogowymi, kolejowymi i lotniczymi z pozostałymi krajami kluczowymi dla nas i naszych klientów. Ponadto, ze względu na bliskie sąsiedztwo świetnych uczelni technicznych, do naszego zespołu będzie mogło dołączyć więcej światowej klasy specjalistów – powiedział Marek Matuszewski, dyrektor Cummins na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę.