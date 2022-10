W 2022 r. firma Claas obchodzi jubileusz 25-lecia produkcji ciągnika serii Xerion. W związku z tym powstała wersja jubileuszowa topowego traktora niemieckiej marki, a my możemy zająć się historią modelu.

Na Agro Show 2022 na stoisku firmy Claas mogliśmy podziwiać Xeriona w wersji Trac TS (czyli gąsienicowej) oraz przedstawiciela poprzednich serii (z pierwszej dekady XXI wieku). Xerion to bardzo ważny sprzęt w historii Claasa, gdyż był to pierwszy tak zaawansowany technicznie ciągnik lidera rynku kombajnów.

Xerion należy do rodziny ciągników systemowych, które charakteryzują się dużą mocą, wielkimi kołami o tej samej średnicy i uniwersalnym zastosowaniem - zarówno do prac polowych , jak i transportowych. W tej chwili głównym rywalem rynkowym Xeriona jest m. in. JCB Fastrac, ale w przeszłości wiele marek produkowało podobne pojazdy.

Zanim pojawił się Xerion

Pierwszym ciągnikiem marki Claas był nośnik narzędzi nazwany Huckepack, którego seryjną produkcję rozpoczęto w 1957 r. Pojazd można było używać nawet jako samobieżny kombajn zbożowy, który po żniwach mógł służyć także jako nośnik narzędzi. Konstrukcyjnie pojazd przypominał inne maszyny tego typu np. radzieckiego T16 czy niemieckiego Lanza Alldoga. Maszyna nie zyskała wielu klientów i już w 1960 r. zakończono jej produkcję.

Hauckepack firmy Claas zaprojektowano podobnie do pojazdu Lanz Alldog. Rama składała się z dwóch rur zamontowanych równolegle, fot. mat. prasowe Claas

Pod koniec lat 60. firma Claas wróciła do idei ciągnika według własnego pomysłu, choć powstał on trochę przez przypadek. Projekt nazwany HSG na początku miał być tylko pojazdem eksperymentalnym niezbędnym do badań nad nową przekładnią hydrostatyczną przeznaczoną dla kombajnów zbożowych (skrót HSG od Hydrostatisches Getriebe).

Wkrótce okazało się, że pojazd eksperymentalny jest na tyle dobry, że przekształcił się w samodzielny projekt, który miał dać Claasowi przepustkę do segmentu ciągników z najwyższej półki.

Claas produkuje, Mercedes sprzedaje

Niemieccy inżynierowie pracowali nad nowatorskim ciągnikiem cztery lata (od 1968 do 1972 r.). Według założeń pojazd miał być produkowany w zakładach Claasa, a dystrybucją miał zająć się koncern Daimler-Benz.

Partnerstwo nie doszło jednak do skutku. Daimler Benz w tajemnicy przed Claasem opracował swój własny ciągnik o podobnych cechach i w 1972 r. zaprezentował go jako MB Trac. W efekcie firma Claas zrezygnowała z dalszych prac nad swoim pojazdem. Pomysł nie został jednak całkowicie zapomniany - sześć lat później został przywrócony do życia jako Projekt 207 i to w tym momencie narodził się Xerion jakiego znamy.

W latach 70. także inne firmy zaprezentowały podobne pojazdy. Jednym z nich był m. in. Deutz Intrac 2002 pochodzący z koncernu KHD, debiutujący również w 1972 r. Ciągnik bazujący technicznie na serii D06 Deutza posiadał kabinę z przodu, cztery duże koła oraz miejsce na narzędzia z tyłu pojazdu. W reklamach pokazywano, że Intrac to połączenie koncepcji standardowego ciągnika z klasycznym nośnikiem narzędzi.

Deutz Intrac 2002 podczas prezentacji w Amsterdamie w 1974 roku, fot. Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo

Co ciekawe firmy produkujące Deutza Intrac i MB Trac połączyły siły w 1987 r. by wspólnie stworzyć następcę obu pojazdów. Powstał wówczas projekt Trac-Technik-Entwicklungsgesellschaft (TTE). W 1990 r. TTE zaprzestało swojej działalności, ponieważ koszty okazały się zbyt wysokie. Produkcja Intraca zakończyła się w 1990 r., a MB Traca w 1991 r.

Inni przedstawiciele tego nurtu to m. in. Fendt Xylon, LTS 160 Trac (pojazd z fabryki, która niegdyś produkowała nośniki narzędzi RS 09), Schlueter Eurotrac. Swoje trzy grosze do historii ciągników systemowych postanowiła wrzucić także firma Claas.

Xerion wchodzi do gry

Duży ciągnik Claasa został publicznie zaprezentowany w 1993 r. Xerion z tego okresu połączył moc i osiągi, jakich oczekuje się od nowoczesnego ciągnika, z cechami wymaganymi dla pojazdu rolniczego. Kabinę można było umieścić w trzech różnych pozycjach, co pozwalało na różne zastosowania: jako normalny ciągnik z kabiną pośrodku lub jako pojazd systemowy z kabiną obracaną o 180° do tyłu lub z kabiną umieszczoną z przodu pojazdu. Dodatkowym atutem ciągnika były specjalne narzędzia do stosowania na pojeździe. Wówczas sprzęt mógł obsługiwać aż trzy urządzenia jednocześnie (z przodu, na sobie i z tyłu).

Kolejną cechą Xeriona była bezstopniowa przekładnia HM-8 opracowana przez inżynierów Claasa, która została nagrodzona złotym medalem DLG na targach Agritechnica 1997.

25 lat temu zadebiutował Xerion

Pierwszy Claas Xerion jako pojazd już nie prototypowy, a seryjny zadebiutował w 1997 r. Wówczas rozpoczęła się sprzedaż ciągnika w Europie i ten rok traktujemy jako początek Xeriona.

Po przejęciu większościowego pakietu udziałów w Renault Agriculture w 2003 r. firma Claas mogła wreszcie dodać do oferty standardowe ciągniki. Tym samym produkowany w Harsewinkel Xerion stał się najmocniejszą maszyną wśród jasnozielonych traktorów niemieckiej firmy.

Xerion pierwszej serii napędzany był poprzez silniki Perkinsa, fot. K.Pawłowski

Niektórzy z klientów, którzy nabyli pierwszą generację Xeriona używali jej do zbioru buraków cukrowych. Dzięki specjalnemu sprzętowi marki Holmer ciągnik systemowy zamieniał się w samojezdny kombajn buraczany. Modyfikacja ta działała doskonale, lecz nie przyjęła się na dłuższą metę. Kolejne wersje były wykorzystywane także jako kombajn do konopi, odśnieżarka czy pojazd do ciężkich zadań w kopalniach odkrywkowych.

Od 2004 r. w ofercie znalazł się zmodernizowany model Xerion 3300 o wszechstronnym zastosowaniu, dostępnym w trzech różnych wariantach. Pierwszym był Xerion Trac dysponujący mocą 335 KM, nową bezstopniową przekładnią ZF oraz osią Raba i napędem na cztery koła. Drugim Xerionem była wersja Trac VC z obrotową kabiną, zaś model Xerion Saddle Trac dysponował kabiną zamontowaną na przednich osiach (także obrotową). Do tej pory w kabinie obracały się siedzenie wraz osprzętem. Obracanie całej kabiny było ogromnym postępem w koncepcji Xeriona. Saddle Trac umożliwił montaż na maszynie jeszcze większych zbiorników na gnojowicę, opryskiwaczy lub przesunięcie punktu zaczepu do przodu w przypadku większych przyczep.

Mocne silnika Perkinsa, Caterpillara i Mercedesa

Początkowo Xeriona wyposażano w jednostki Perkinsa, potem w II generacji z 2004 r. pojawiły się nieco mocniejsze silniki konstrukcji Caterpillara o mocach 335 KM w modelu 3300 i 364 KM w modelu 3800. W 2009 r. wprowadzono do katalogu nowe modele Xerion 4000 i 5000 o mocy odpowiednio 449 KM i 487 KM. Wyższą moc uzyskano dzięki sześciocylindrowym jednostkom Caterpillara C13 o pojemności skokowej 12,5l zamiast 8,8l.

Xerion drugiej generacji zaprezentowany na stoisku Claasa na tegorocznym Agro Show, fot. K.Pawłowski

Traktor na Nürburgringu

W 2014 r. pojawiła się najnowsza wersja gamy Xerion, w której modele 4000 i 5000 zostały odpowiednio zmodernizowane otrzymując silniki Mercedes Benz / MTU, co oczywiście skończyło się dalszym wzrostem mocy - 5000 miał teraz 509 KM, 4500 480 KM, a premierowy 4200 458 KM.

Niemałą sensacją było pojawienie się Xeriona na legendarnym Nordschleife. 24 sierpnia 2020 r. kierowca wyścigowy Christian Menzel pokonał legendarną pętlę o długości 20,6 km na torze Nürburgring w 25 minut i 50 sekund – jadąc do tyłu z obróconą kabiną.

Wideo z tego wydarzenia ma na ten moment prawie milion wyświetleń i stał się absolutnym hitem na kanale YouTube magazynu Auto, Motor und Sport.

Limitowana jubileuszowa edycja

W ostatnich latach sprzedaż ciągników Xerion podwoiła się. Dziś Claas sprzedaje ponad 400 egzemplarzy Xeriona rocznie, co czyni autorski ciągnik niemieckiej marki pojazdem głównego nurtu. Xerion nie jest już sprzętem tylko dla wybranych jak kiedyś - na jego zakup decyduje się coraz więcej gospodarstw, również w Polsce.

Claas Xerion Trac TS na Agro Show 2022, fot. K.Pawłowski

Do dziś żaden inny ciągnik nie łączy tak doskonale wszechstronności, wydajności, ochrony gleby i mocy jak Claas Xerion, co przekłada się także na duży popyt na maszyny używane.

Aktualnie w ofercie jest kilka wariantów Xeriona: Xerion Trac z kabiną na środku, Trac TS z podwoziem gąsienicowym oraz Trac VC z obracaną kabiną.

Xerion pierwszej generacji, w tle Xerion z jubileuszowej serii na 25-lecie modelu, fot. K.Pawłowski

Z okazji jubileuszu Claas zaproponował limitowaną edycję specjalną ciągnika o wyglądzie retro, opartym na kolorystyce pierwszego ciągnika Xerion 2500 z 1997 roku. Ponadto wszystkie ciągniki Xerion zbudowane od lipca 2022 do lipca 2023 otrzymają jubileuszowe oznakowanie na drzwiach kabiny. Na zdjęciach widzicie m. in. Xeriona 3000 pierwszej serii, którego zaprezentowano podczas naszej wizyty na imprezie Claasa w sierpniu br. w regionie Szlezwik-Holsztyn. Obok parkuje najnowsza wersja limitowana wyprodukowana z okazji jubileuszu nawiązująca do starszego brata kolorystycznie.