Aby siać precyzyjnie nie trzeba kupować nowoczesnego siewnika. Rozwiązania technologiczne PrecisionPlanting, które na polski rynek dostarcza firma Agravis, pozwalają uzbroić siewnik w elementy robocze, czujniki i terminale, które podnoszą plonowanie.

Firma PrecisionPlanting działa na rynku północnoamerykańskim od 15 lat. Sama określa się jako „eksperta do tiuningowania” wszystkich siewników punktowych. W 2017 r. PrecisionPlanting wszedł w ramy koncernu AGCO, udostępniając kompleksową technikę siewu punktowego.

Dwa lata później Agravis na swojej farmie Future Farm, podęła się sprawdzenia, czy to rozwiązanie sprawdzi się również w Europie. Zintegrowała technologią z agregatem i przeprowadziła testy polowe w Niemczech. Przy użyciu PrecisionPlanting wysiano kukurydzę i buraki cukrowe, ustawiając maszynę w 18 różnych konfiguracjach.

Kiedy mówimy o technice siewu punktowego, zwykle koncentrujemy się na pojedynkowaniu nasion w rzędzie. My natomiast uważamy inaczej: to nie jest cała prawda. Rozkład przestrzeni życiowej rośliny jest oczywiście ważnym aspekt, ale ogromny wpływ na uzyskany plon ma również polowa zdolność wschodów.

Nowe ze starego. Można zmodernizować siewnik

Zwykle funkcjonujące siewniki punktowe mają sprawne elementy robocze – ramę, układ jezdny i zbiornik do nawozu, jednak rezultat wysiewu nie zawsze jest precyzyjny. Napęd mechaniczny przyrządów nie ma sekcyjnej regulacji szerokości lub nie ma możliwości korzystania z map aplikacyjnych. PrecisionPlanting dostarcza poszczególne moduły do takich siewników po to, by nie trzeba było wymieniać ich na nowe całkowicie nowe maszyny.

Technika siewu punktowego nowej generacji zaprezentowana została na stoisku Agravis podczas targów Agro Show 2023. fot. AdK

Pojedynkowanie nasion z 99 proc. skutecznością

Producent systemów precyzyjnego wysiewu, wychodzi z założenia, że pojedynkowanie wysiewanych nasion jest coraz trudniejsze, gdyż nie każdy system jest na tyle precyzyjny, by skutecznie rozpoznawał kształt nasion, wielkość i gęstość wysiewanych ziaren.

Dlatego wyszedł ze swoim rozwiązaniem VSet, który w przypadku siewu jednej rośliny nie wymaga zmiany tarcz wysiewających, ustawień dozownika czy poziomu próżni, która wraz z zgarniaczem wykorzystywana jest do pojedynkowania nasion o różnej wielkości i kształcie.

Cyfryzacja podpowiada jak dobrze siać

Terminal w ciągniku, który dołączony jest do systemu , przetwarza dane o plonie i informuje, jak ustawić siewnik, aby zmaksymalizować plon. Czujniki w maszynach regulują elementy odpowiedzialne m.in. za gęstość siewu, nacisk redlic, aplikację nawozu płynnego, siew hybrydowy i zwiększanie prędkości roboczej.

Na terminalu operator ma bieżący wgląd na parametry występujące w bruździe. Są to m.in. wilgotność, jednorodność, czystość bruzdy, temperatura i substancje organiczne w glebie. Kontrolowane są również paramenty elementów roboczych: obciążenie rolek dociskowych, nacisk redlicy, głębokość siewu czy prawidłowe rozdzielenie ziaren.

Każdy 1 proc. błędu podczas pojedynkowania nasion to strata nawet 160 kg/ha w plonie ziarna. Jeżeli system dozowania pojedynkuje nasiona z dokładnością mniejszą niż 99 proc., przekłada się to bezpośrednio na uzyskany plon. Wystarczy sprawdzić rząd pola kukurydzy na odcinku 10 m.: Czy widać miejsce, gdzie nie było nasiona? Czy można znaleźć rośliny blisko siebie? Lub inne wady wysiewu? Czy przy dzisiejszych cenach można sobie na to pozwolić? fot.mat.prasowe

Nacisk redlic dostosowany na całej połaci pola

Najczęstszą przyczyną opóźnień są nierównomierna głębokość siewu i nierównomierne zamknięcie gleby, które spowodowane jest niewłaściwym naciskiem redlic. W większości siewniki punktowe pracują ze stałym dociskiem redlic. Również w nowoczesnych maszynach, gdzie używa się do tego standardowych sprężyn.

Technika PrecisonPlanting bierze pod uwagę złożoność procesu uprawy: metodę, zmieniające się warunki glebowe i odpowiada na nie automatyczną regulacją nacisku redlic w każdym rzędzie.

Technologie PrecisionPlanting to moduły, które można wybrać i połączyć aż po kompletne agregaty siewne. Systemy można zintegrować do maszyn takich producentów jak Horsch, Monosem, Maschio, John Deere, Kinze, CNH oraz White. fot. AdK

Siewnik co roku ma do czynienia (w każdym rzędzie) ze zróżnicowanymi warunkami. System, który występuje w technologii PrecisionPlanting identyfikuje te różnice i automatycznie dostosowuje nacisk redlic w każdym rzędzie, bez względu na siewnik, do którego jest zintegrowany.

Warunki w bruździe to podstawa plonowania

To, czy każde ziarno w bruździe ma optymalną temperaturę i wilgotność, składniki i czystość gleby określają specjalne czujniki, które dokonują pomiarów w czasie rzeczywistym, a wynik wyświetla się na terminalu. Można odczytać z niego, czy ziemia jest wystarczająco ciepła do szybkiego kiełkowania, czy wilgotność różni się względem gleby bardziej piaszczystej w gospodarstwie i na tej podstawie wykonać np. głębszy siew.

Pomiar substancji organicznej w czasie rzeczywistym

Oprócz kontroli podstawowych parametrów w bruździe, równolegle można kontrolować i zmieniać ilość i rodzaj aplikowanego nawozu na podstawie zróżnicowania zawartości substancji organicznej w glebie.

Dwa razy szybszy, precyzyjny siew można osiągnąć dzięki zastąpieniu rurki podającej materiał, systemem z kołami do pobierania ziarna z tarczy i umieszczania na przenośniku taśmowym, siewniki mają pracować dwa razy szybciej. Do tego zredukowano ilość części (łańcuchy, wałki, łożyska) zwykłymi silnikami elektrycznymi w każdym rzędzie. Ma to zminimalizować ryzyko zachwiania precyzji wysiewu. fot. mat.prasowe