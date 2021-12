Cyfrowe możliwości pomimo mechanicznego dozowania

Firma HORSCH zaczęła swoją karierę od siewników z pneumatycznym dozowaniem, zwłaszcza przy dużych szerokościach roboczych. Po 35 latach od powstania firmy udostępniono Versę 3 KR – pierwszy elektromechaniczny system dozujący.

Firmę HORSCH od dawna interesowało, jak zaadaptować i zoptymalizować mechaniczną metodę dozowania. Najważniejsze pytanie brzmiało: w jaki sposób wygenerować wartość dodaną dla naszych rolników w przypadku metody siewu, która jest znana od dziesięcioleci i ma ugruntowaną pozycję na rynku. Odpowiedzią na nie jest Versa 3 KR z systemem dozowania SmartClip.

Historia pisana na nowo

Życzenie naszych klientów dotyczące skonstruowania lżejszej kombinacji 3-metrowego siewnika z broną wirnikową i mechanicznym dozowaniem było nam znane już od dawna. Lżejsza kombinacja jest idealna dla ciągników o mocy od 160 KM, gdyż pozwala na zwiększenie wpływów w sektorze siewników obsługujących mniejsze pola. Ponadto większe ciągniki do 250 KM mogą pracować z samą broną wirnikową. Asortyment nabudowanych zbiorników o pojemności do 1500 l zapewnia bardzo dużą wydajność i zmniejsza przerwy na napełnianie.

Jeśli chodzi o obsługę i kalibrację, firma HORSCH postawiła na nową koncepcję obsługi, aby zaoferować rolnikowi maszynę, która jest optymalnie przygotowana na wyzwania przyszłości i cyfryzacji. Dlatego zastosowano w niej elektronikę, która umożliwia komunikację w standardzie ISOBUS. Dzięki temu siewnik może seryjnie pracować z mapami aplikacyjnymi, a wykorzystując VariableRate, wysiewać różne wielkości nasion lub bez problemu przejść na pracę z SectionControl. Zoptymalizowany terminal dotykowy zapewnia indywidualne ustawienie wyświetlacza.

Przy konstrukcji Versy 3 KR jednym z głównych założeń firmy Horsch było stworzenie jak najprostszej obsługi siewnika. Dlatego został on tak opracowany, by po jego lewej stronie (łatwo dostępne) znajdowały się wszystkie opcje dotyczące czynności związanych z szybką i prostą regulacją maszyny. W trakcie prac nad siewnikiem Versa 3 KR zautomatyzowano również proces kalibracji. Wzorując się na siewnikach Pronto, Focus and Co, wyeliminowano żmudną kalibrację przy pomocy ręcznej korby, znaną z przeprowadzania próby siewnej w siewnikach mechanicznych.

Przy pomocy Versa 3 KR można wysiewać bardzo szeroką gamę roślin, w tym kultury główne takie jak rzepak, pszenica oraz jęczmień, a także drobne nasiona oraz grube nasiona roślin strączkowych i orkisz w łusce.

Kolejne zalety Versa 3 KR to bezproblemowa regulacja rozstawu rzędów od 15 cm do 30 lub 45 cm oraz seryjny system dozowania SmartClip, który zapewnia dużą elastyczność, jeśli chodzi o szerokości i rytm ścieżek technologicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z maszyny poza terenem własnego gospodarstwa, np. przez usługodawców lub kółka maszynowe, bo ustawienia i regulacje wykonuje się szybko i łatwo.

Brona wirnikowa ma swoje mocne strony, zwłaszcza gdy jest mokro, np. po zbiorze buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. Ruchomy skrobak wewnętrzny umocowany na redlicy siewnej poprawia samooczyszczanie i umożliwia dłuższe okna czasowe na siew.

Ponadto opcjonalnie dla Versy 3 KR dostępne jest również ciężkie karbowane zgrzebło, które może być regulowane na różne sposoby – zarówno bardziej pasywnie podczas siewu drobnych nasion, jak i bardziej agresywnie, gdy późną jesienią robi się mokro. Dodatkowo karbowane zgrzebło prowokuje ruchy poprzeczne gleby, co zapewnia przykrycie glebą bruzdy siewnej, w tym nawet w najtrudniejszych warunkach.