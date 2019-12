Cynkomet chce docierać bezpośrednio do rolników

Swój flagowy model rozrzutnika - N264/1 zaprezentował Cynkomet podczas inauguracyjnego pokazu polowego dla rolników. To nowa forma bezpośredniego docierania do klienta i prezentacji maszyn producenta z Czarnej Białostockiej.

- Przygotowujemy się do intensywnego 2020 r., w którym chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych klientów tak, by mogli oni zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami i detalami technicznymi naszych maszyn rolniczych – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu. – Dlatego od listopada uruchomiliśmy pokazy polowe. Chcemy, by nasi przyszli klienci, mogli naocznie ocenić jakość wykonania naszych maszyn i samodzielnie je przetestować.

Pilotażowy pokaz w centralnej części Polski, spotkał się z dużym zainteresowaniem gospodarzy. Cynkomet zaprezentował swój najnowszy model rozrzutnika obornika N264/1 o ładowności 14 t, wyprodukowany w całości w nowym Centrum Badawczo Rozwojowym Technologii Rolniczych w Czarnej Białostockiej.

Na spotkanie przybyło około 30 rolników – potencjalnych klientów. Rolnicy wnikliwie przyglądały się pracy maszyny i jej detalom. Ich największe zainteresowanie wzbudził m.in. przenośnik podłogowy i takie szczegóły, jak grubość zastosowanego w nim łańcucha, bezstopniowa regulacja posuwu czy zabezpieczenie przekładni przed przeciążeniem. Uczestnicy z uznaniem przyjęli nowe rozwiązania wprowadzone w urządzeniu - ślizgacze listew chroniących płaty podłogi oraz system prowadzenia łańcucha wewnątrz skrzyni.

Rolnicy mieli też okazję przyjrzeć się z bliska pracy adaptera poziomego z bębnami rozdrabniającymi i talerzami rozrzucającymi – rozwiązania szczególnie przydatnego przy wywożeniu zarówno obornika, jak i wapna. Widzom przypadł do gustu również oryginalny projekt ścian skrzyni, stanowiący alternatywę dla bort wykonanych z wytłoczek.

Pokaz został zorganizowany przy współudziale partnera firmy – Agroma Poznań, oddział w Kutnie.

- To nasz wieloletni partner biznesowy, który czynnie wspiera naszą markę – dodaje Mariusz Dąbrowski. – Handlowcy z Agromy wyszukali i zaprosili potencjalnych klientów oraz pomogli zorganizować catering. To duża pomoc, zwłaszcza przy organizacji eventów w rejonach odległych od siedziby Cynkometu.

W przyszłym roku Cynkomet planuje kolejne pokazy, przy współpracę swoich dealerów w różnych rejonach Polski.

- To sposób zarówno na promocję marki Cynkomet, jak i lokalnego dealera. Chcemy docierać bezpośrednio do rolników, odpowiadać na ich wszelkie pytania i korzystać z ich doświadczenia, wprowadzając nowe i ulepszając już istniejące produkty – podsumowuje prezes Cynkometu.