Cynkomet: mimo pandemii rekordy sprzedaży przyczep

Przez dwa miesiące z rzędu spółka Cynkomet odnotowała rekordowy przyrost liczby zarejestrowanych przyczep rolniczych w Polsce. Producent maszyn z Czarnej Białostockiej konsekwentnie zwiększa swój udział w rynku w tym segmencie produkcji.

Jak wynika z najnowszych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w sierpniu i we wrześniu 2020 Cynkomet zanotował najwyższy na rynku przyrost rejestracji nowych przyczep – odpowiednio o 68,4 proc. i 76,6 proc. rok do roku.

- Październikowa publikacja danych PZPM pokazuje, że Cynkomet nie zwalnia tempa – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.

– W stosunku do danych sprzed roku, we wrześniu zwiększyliśmy liczbę rejestracji o 92 sztuki, umacniając tym samym swoją 6. pozycję w tabeli. Rzeczywista ilość sprzedanych przyczep jest w tym roku o wiele wyższa, biorąc pod uwagę, że rejestracje publikowane są z pewnym opóźnieniem. Będzie to natomiast widoczne w kolejnych miesiącach.

Tym samym Cynkomet zbliża się do 4-procentowego udziału w rynku sprzedaży przyczep, co jest dla firmy bardzo istotne – jeszcze cztery lata temu w całym roku 2016 zarejestrowała 66 przyczep, w tym – już 212.

- To dla nas duży, prawie 4- krotny wzrost, co nas niezmiernie motywuje do dalszej pracy nad udoskonalaniem naszych produktów, rozszerzaniem gamy dostępnych modeli oraz ich dostępnością – dodaje prezes Cynkometu.

- Naszym długofalowym celem jest ciągłe ulepszanie naszych maszyn pod względem technicznym i wizualnym oraz rozszerzanie naszej oferty. Dodam, że nasza strategia nie chce opierać się na ilości, ale na jakości wykonywanych maszyn oraz późniejszej obsługi, czyli serwisu. Jednym z gwarantów tej jakości jest zabezpieczenie całej konstrukcji maszyn w technologii cynkowania ogniowego, co w znacznym stopniu wydłuża ich żywotność – dodaje prezes Dąbrowski.

Kolejny cel zarządu Cynkometu to dalsza ekspansja zagraniczna – na eksport trafia obecnie 40 proc. produkcji firmy, a docelowo ma on stanowić 60-70 proc. jej przychodów. By to było możliwe Cynkomet szuka kolejnych wyzwań i rozszerza zakres swojej produkcji.

- Wyspecjalizowane przyczepy dłużycowe do przewozu ciężkich i długich elementów –NP-70/3 – to nasz kolejny krok w kierunku rozwoju naszej oferty i jej rozszerzenia o specjalistyczne naczepy i przyczepy drogowe kategorii O – mówi Mariusz dąbrowski.

Pierwsza maszyna trafiła już do klienta, a kolejne cztery będą zrealizowane w najbliższych miesiącach. Mimo pandemii, Cynkomet dba też o komunikację z klientami i dealerami, o rozpoznawalność marki i cały czas się rozwija.

- Również dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowym Technologii Rolniczych w Czarnej Białostockiej, które umożliwiło nam konkurowanie z najlepszymi na rynku polskim i europejskim – podsumowuje prezes Cynkometu.