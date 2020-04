CynkoMet: Przyczepa z serii T-117 o oznaczeniu T-117/2

Jest to pierwsza w ofercie całkowicie ocynkowana ogniowo przyczepa rolnicza z trójstronnym wywrotem posiadająca ramę górną z wymiennym płatem podłogi co poza oczywistymi właściwościami antykorozyjnymi pozwala również na względnie prostą wymianę bez konieczności cięcia i spawania. W efekcie końcowym pozwala użytkować przyczepę przez znacznie dłuższy okres niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

Skrzynia ładunkowa o długości 3 metrów i 32 centymetrów, szerokości 1 metrów i 81 centymetrów posiada dwa rzędy ścian bocznych o wysokości 600mm, łącznie 1200mm, wyposażone w drabinki na zewnątrz skrzyni. W tylnej ścianie znajduje się również szyber zsypowy z możliwością zastosowania rynny czy podajnika ślimakowego.

Zastosowano ergonomiczny system centralnego ryglowania ścian oraz klamki ścian bocznych z możliwością regulacji.

Przyczepa oparta jest na ramie dolnej z ocynkowanych ogniowo profili zimno giętych z obrotowym dyszlem z wymienną końcówką oraz podporą z kółkiem składanym. Użytkownik jest w stanie w dowolnym momencie w bardzo krótkim czasie przystosować przyczepę do ciągnika z dolnym bądź górnym zaczepem.

W Przyczepie zastosowano renomowane i wysokiej jakości oś ADR o rozstawie kół 1500mm, pneumatyczny II-obwodowy układ hamulcowy marki Haldex oraz koła o rozmiarze 11,5/80-15,3.

Przyczepa posiada homologację europejską oraz dopuszczalną prędkość transportową 40 km/h.

W palecie wyposażenia dodatkowego znajdują się koła w rozmiarze 400/50-15,5 ocynkowany ogniowo stelaż plandeki oraz plandeka sznurowana lub rolowana, wieszak koła zapasowe i koło zapasowe, oświetlenie FULL LED czy wspomniana wcześniej rynna zsypowa.

Zobacz - specyfikacja przyczepy T-117 - https://cynkomet.pl/specification/przyczepa-t-117/