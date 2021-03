Cynkomet wprowadza nowe rozrzutniki

CS-Line to nowa seria rozrzutników skorupowych wprowadzona na rynek przez Cynkomet. Jako pierwsze na rynek trafią rozrzutniki o ładownościach 6 i 8 ton oraz 14 tonowy Zeus.

Polski producent przyczep rolniczych i rozrzutników Cynkomet z Czarnej Białostockiej wprowadza do produkcji nową serię rozrzutników CS-Line. Przeznaczone są do rozrzucania każdego rodzaju obornika, wapna, popiołów czy torfu, a jako pierwsze do produkcji trafiły modele o ładownościach 6 ton - N-221/3-3 i 8 ton - N-221/3-4 oraz pojemnościach ładunkowych 7,6 i 9,3 m³.

Cynkomet CS-Line

Rozrzutniki CS-Line już w wersji podstawowej to m.in. całkowicie ocynkowana ogniowo skrzynia typu skorupowego z wymiennym płatem podłogi, zasuwa hydrauliczna przed adapterem, hydrauliczny przenośnik podłogowy, zawieszenie typu tandem na resorach parabolicznych z instalacją hamulcową marki Haldex. Rozrzutnik wyposażony jest w czterobębnowy, pionowy adapter rozrzucający z wymiennymi nożykami, wspornik przewodów i rozdzielacz hydrauliczny, zamontowany na obrotowym dyszlu z wymienną końcówką.

Rozrzutnik CS-Line 8 t. Nowość w ofercie Cynkometu fot. Cynkomet

Wdrażane obecnie do produkcji rozrzutniki posiadają w wersji 6-tonowej koła w rozmiarze 400/60-15,5, natomiast w wersji 8-tonowej są to 500/50-17. Wśród opcji dodatkowych znajdziemy m.in.: hydrauliczną podporę dyszla, sterowany manualnie lub hydraulicznie deflektor kierunku rozrzutu oraz nadstawy służące do przekształcenia rozrzutnika w przyczepę objętościową.

Zmiany w ofercie Cynkometu dotyczą także rozrzutników o ładowności 14 ton. Pierwszy z nich to N-264/1 CS-Line o objętości skrzyni ładunkowej 12,9 m³. Zastąpi on dotychczasową “czternastkę”, model N-264.

W wersji standardowej znajdują się również dwie napędzające przenośnik podłogowy przekładnie hydrauliczne, zasuwa hydrauliczna skrzyni ładunkowej oraz ogumienie 550/60-22,5. W opcji nadstawy powiększające objętość skrzyni do 16,48 m³ oraz adapter dwubębnowy pionowy ze sterowanym manualnie lub hydraulicznie dwuczęściowym deflektorem kierunku rozrzutu.

Rozrzutnik Cynkomet Zeus fot. Cynkomet

N-114 „Zeus” to pierwszy w ofercie rozrzutnik posiadający ogumienie w rozmiarze 580/70-38 (około 180 cm średnicy). Pojemność ładunkowa maszyny wynosi 17,3 m³, a ładowność 14 ton. Podobnie jak poprzedni model posiada on bogate wyposażenie podstawowe: hydraulicznie otwierany deflektor, hydrauliczna podpora dyszla czy system hamulcowy marki Haldex.

Wszystkie modele CS-Line i N-114 “Zeus” posiadają homologację europejską pozwalającą bezproblemowo zarejestrować je jako maszyny rolnicze kategorii S i poruszać się po drogach publicznych krajów UE.

Cynkomet zapowiada, że skorupowe rozrzutniki serii CS-Line wkrótce zostaną wzbogacone o modele 4,5 i 16 ton.

