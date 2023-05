Włoska firma Agrirobot GPS Srl z siedzibą w Padwie zbudowała autonomiczny ciągnik elektryczny, a może raczej agrobota o wdzięcznej nazwie Oxe-E. Oprócz dość ekscentrycznego wyglądu oferuje on ciekawe parametry robocze.

Ciągnik Oxe-E wygląda jak czajnik osadzony na dwóch gąsienicach jezdnych. Przychodzi tu na myśl także skojarzenie z bardzo popularnymi w PRL-u prodiżami – Oxe-E, oprócz podobnej prezencji, też jest „na kablu”.

Zasięg na kablu do 1,5 km

Włoski agrobot, a może agribot Oxe-E zasilany jest trójfazowym prądem o napięciu 360 V, płynącym do jego silników elektrycznych za pośrednictwem kabla o długości 1,5 km i może pracować w trybie ciągłym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie posiada na swoim pokładzie akumulatorów gromadzących energię elektryczną.

Traktor Oxe-E to w pełni funkcjonalna maszyna do prac uprawowych

Włoski ciągnik Oxe-E może pracować z dużą sprawnością w uprawie z wykorzystaniem tradycyjnych pługów czy siewników – za sprawą zastosowanych gąsienic jest bardzo zwrotny.

Predysponują go do tego oddzielne napędy przy każdej gąsienicy, z których każdy dysponuje mocą od 50 do 100 kW. Dodatkowo do na zasilania narzędzi towarzyszących można wykorzystywać jeszcze 150 kW ekstra.

Agrobot Oxe-E charakteryzuje się też sporymi gabarytami: długość 4,5 m, szerokość 3 m, wysokość 3,4 m oraz słuszną masą własną na poziomie 20 ton.

Traktorzysta niepotrzebny

Dzięki technologii GPS agrobot Oxe-E nie wymaga kierowcy (nie posiada kabiny) i może wykonywać wszystkie prace rolnicze bez ingerencji człowieka.

Po ustaleniu odpowiednich współrzędnych GPS, zdalny operator na swoim komputerze z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem może w łatwy sposób ustawić wszystkie parametry niezbędne do pracy traktora Oxe-E. powstałe instrukcje są następnie przesyłane do ciągnika, który wykona je samodzielnie z maksymalną niezawodnością i precyzją.

Jak zapewnia włoska firma, aby maksymalnie wykorzystać potencjał agribota Oxe-E można go doposażyć w szereg dedykowanych dla niego urządzeń – zaprojektowanych i wyprodukowanych przez wiodące firmy z branży maszyn rolniczych.