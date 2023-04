Gama siewników Kverneland e-drill, takich jak siewniki zawieszane na bronach wirnikowych, umożliwia przygotowanie gleby do siewu, zagęszczanie i siew w jednym przejeździe. fot. AdK

W odwiedzonym przez nas gospodarstwie właśnie pojawił się nowy siewnik Kverneland e-drill maxi plus. Zastąpi on model Accord tego samego producenta. Zapytaliśmy gospodarza czym się kierował przy zamówieniu nowej maszyny.

Pan Tomasz prowadzi rodzinne gospodarstwo w woj. pomorskim. Prowadzi standardową uprawę roślinną na 250 ha. W tym roku przyszedł czas na wymianę zakupionego prawie 12 lat temu siewnika.

Jak mówi gospodarz, funkcjonalność poprzednika -Kvernelanda Accorda sprowadzała się do dość prostych funkcji - siewnik był lekki, prosty w obsłudze i podczas pracy nie zapychał się.

Siewnik Kverneland Accord pracował w gospodarstwie 12 lat. teraz trafi do nowego gospodasrtwa. fot. AdK

Obecnie gospodarzowi zależało by nowy siewnik był wydajniejszy, posiadał funkcję ISOBUS oraz możliwość podsiewu nawozów.

Kverneland e-drill maxi plus

Siewnik e-drill to kombinacja uprawowo siewna składająca się z brony wirnikowej oraz siewnika, który ma dzielony zbiornik oraz dwa aparaty wysiewające z dodatkowym wyjściem w redlicy - z nasionami można aplikować jednocześnie nawóz, lub dwa rodzaje nasion w jednym przejeździe.

− Zdążyliśmy przetestować już siewnik na wysiewie bobiku, pszenicy jarej oraz lnu. Oprócz pracy aparatu wysiewającego, to co na pewno zasługuje na uwagę to dobra praca redlic, które się nie zapychają, pomimo, że warunki na polu nie są idealne. Wcześniej w gospodarstwie przez wiele lat pracował Kverneland Accord, który bardzo dobrze się sprawdzał, dlatego nie było sensu robić innych kombinacji i wybór kolejnego siewnika wydawał się oczywisty – powiedział pan Tomasz, rolnik z Żuław.

ISOBUS w siewniku Kverneland

Tak samo jak poprzednik, e-drill jest 3-metrowy. Jest on jednak zdecydowanie bardziej zaawansowany technologicznie.

− Oczywiście, oprócz tego, że e-drill jest dużo większy od poprzednika, główna różnica polega na tym, że trzeba opanować obsługę komputera – ale to jest kwestią kilku dni – dodał rolnik.

Maszyna e-drill jest kompatybilna w systemem ISOBUS. Dzięki temu w siewniku można wykonywać przejazdy z GPS – automatycznie włączać i wyłączać siew na uwrociach oraz wdrożyć zmienne dawkowanie w oparciu o mapy glebowe.

Brona w siewniku Kverneland

Do siewnika zamontowana jest brona wirnikowa serii H. Jest to średniej wielkości brona dla ciągników o max. mocy 180 KM. podobnie jak we wszystkich bronach wirnikowych Kverneland, pracują tam 4 wirniki na 1 m szerokości roboczej.

Siewnik zbożowy e-drill maxi plus

Na bronie nadbudowany jest model siewnika maxi plus. To jedna z trzech możliwości, w której pojemność zbiornika ma 2100 l z podziałem 60:40. Pełną pojemność zbiornika można też wykorzystać do wysiewu tylko jednego rodzaju nasion.

Głębokość siewu jest ustawiana centralnie za pomocą podkładek dystansowych na dwóchsiłownikach hydraulicznych bez użycia narzędzi. fot. AdK

Zbiornik nadbudowany jest bezpośrednio na głowicę brony, dzięki czemu środek ciężkości jest przesunięty maksymalnie blisko ciągnika, co ma zagwarantować małe zapotrzebowanie na udźwig.

Dawkowanie nasion odbywa się poprzez aparat wysiewający z napędem elektrycznym. fot. AdK

Aparat wysiewający w e-drill

Wysiew odbywa się z dwoma niezależnie działającymi aparatami wysiewającymi umieszczonymi po obu stronach siewnika.

Elektroniczny czujnik rezerwy nasion, regulowany z zewnątrz zbiornika, monitoruje stopień napełnienia zbiornika zarówno dla drobnych, jak i większych nasion.

Kverneland E-drill maxi plus jest w stanie zastosować dwa rodzaje produktów w jednym przejeździe. Mogą to być dwa rodzaje nasion lub nasiona i nawóz lub kombinacja. fot. AdK

Zapowiada się obiecująco

Pan Tomasz odebrał zamówiony siewnik 3 tyg. temu, ale ze względu na pogodę, dopiero w ostatnich dniach udało się wyjechać w pole na pierwsze testy. Gospodarz zasiał 50 ha pszenicy jarej i trochę lnu, którego wysiew pokrzyżował deszcz.

Rolnik podsumowuje, że na ten moment nie ma zastrzeżeń i to, czego oczekiwał po nowym siewniku, na podstawie doświadczeń z Accordem, w e-drill również się pojawiło.

Maszyna płynnie pracuje w ziemi i tak jak wspomniano - radlice się nie zapychają, system wysiewający chodzi sprawnie a obsługa jest prosta - również w kwestii terminala zamontowanego w ciągniku, który jest czytelny i intuicyjny.