Części do maszyn uprawowych na Giełda Rolna.pl

Lemiesz, płoza, odkładnia, talerz, redlica, dłuto - to niektóre z części do maszyn uprawowych, jakie są poszukiwane obecnie przez rolników. Wszystkie znajdziecie na gieldarolna.pl

Różnorodność typów maszyn uprawowych zmusza często do poszukiwań części zamiennych nie tylko w najbliższym sklepie rolnym, ale także na portalach w sieci. Przeglądając gieldarolna.pl, już na pierwszy rzut oka widać, że znajdziemy tu kilka tysięcy ogłoszeń. Od drobnych nakrętek do lemieszy, od siłowników do pługów, a nawet kompletne słupice czy talerze niemal wszystkich producentów maszyn uprawowych.

Ze względu na różnorodność części zamiennych przed zakupem warto zapisać sobie i korzystać z numeru katalogowego (referencyjnego), który ułatwi właściwy wybór części.

Przyjrzyjmy się kilku wybranym ogłoszeniom sprzedaży części do maszyn uprawowych, jakie znaleźliśmy na gieldarolna.pl

Ząb sprężynowy agregatu.

Choć zęby tego typu znamy od kilkudziesięciu lat, nadal są chętnie wykorzystywane na naszych polach. Przy okazji wymiany warto sprawdzić stan nakładek mocujących ząb.

Lemiesz Unia pługa PR 048

Pługi Unii od lat królują na naszych polach. Od najnowszych modeli po te nieco starsze, ale wciąż z powodzeniem używane. Tu lemiesz z dłutem do pługa PR 048 (czwórki).

Dłuto lemiesza Kverneland

Wymienne dłuta lemieszy, nawet jeśli są najlepszego gatunku, trzeba czasem wymienić. Przy zakupie nowego dłuta warto także pamiętać o wymianie śrub.

Odkładnica pługa Lemken

Maszyny firmy Lemken znamy z naszych pól od wielu lat, a charakterystyczny kolor ułatwia ich identyfikację. Odkładnica lewa W52B z ogłoszenia na gieldarolna.pl

Talerz zębaty brony Kverneland

Talerz zębaty 660x6 do brony talerzowej firmy Kverneland.

Redlica sercowa

Redliczka sercowa produkcji włoskiej do agregatu. Przy zakupie ważne jest podanie numeru elementu i sprawdzenie rozstawu śrub mocujących.

Dłuto lemiesza VIS Unia. Produkcja Waryński.

Napawane dłuto prawe do lemiesza VIS/17 XL Unii. Produkcja Waryński. Wykonane z wytrzymałej i odpornej na ścieranie stali borowej wzmocnione zostało napawem wysokiej twardości.

To tylko kilka z tysięcy części do maszyn uprawowych jakie możecie znaleźć na gieldarolna.pl