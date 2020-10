Części oryginalne, zamienniki, a może regenerowane – co wybrać?

Przy naprawie swoich maszyn, rolnicy często stoją przed poważnym dylematem dotyczącym wyboru części zamiennych. Rynek pod tym względem jest niezwykle rozbudowany, co paradoksalnie nie ułatwia podjęcia decyzji.

„Ma być tanio i dobrze” – to często powtarzany slogan w kontekście serwisu maszyn rolniczych. Niestety najczęściej oba te określenia wzajemnie się wykluczają i pozostaje wybór między „tanio” lub „dobrze” – a czy jest wybór pośrodku?

Szeroki wybór zamienników

Sądząc po ilości sklepów internetowych specjalizujących się w oferowaniu zamienników oryginalnych części, ich sprzedaż stanowi ogromny udział w całym obrocie częściami zamiennymi.

Dzisiaj wybór samych zamienników nie jest łatwy, gdyż najczęściej w tej gamie produktowej mamy do czynienia aż z kilkoma propozycjami w różnych przedziałach cenowych. Możemy zatem wybrać zamiennik renomowanego producenta lub postawić na mniej lub bardziej budżetowe propozycje.

Zdecydowanie największą zaletą zamienników jest ich cena, która może być nawet kilkukrotnie niższa względem części oryginalnych. Z drugiej zaś strony podstawową wadą tych rozwiązań jest zazwyczaj gorsza jakość, a co za tym idzie częstsza konieczność przeprowadzenia kolejnej wymiany.

Może się zatem okazać, iż w krótkim czasie wybór zamiennika okaże się korzystniejszy dla naszego portfela, jednak w dłuższym okresie oszczędność będzie pozorna.

- Nieoryginalne części zazwyczaj trzeba częściej wymieniać, a ich awaria niestety pociąga za sobą zniszczenie innych podzespołów w maszynie, co z kolei może przynieść jeszcze większe starty, jak powiększenie awarii lub całkowite unieruchomienie maszyny. Korzyści są więc naprawdę iluzoryczne, a przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, możemy zanotować znaczne straty. Szczególnie w przypadku nowej maszyny każda awaria spowodowana użytkowaniem nieoryginalnej części może być jeszcze bardziej kosztowna – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska.

Oryginalne, znaczy lepsze

Zastosowanie oryginalnej części zamiennej to gwarancja jakości, której udziela producent. Ich proces produkcji od samego początku nastawiony jest na spełnienie rygorystycznych norm jakości. Co więcej, są one opracowywane z myślą o konkretnej maszynie, a więc idealnie będą współpracowały z pozostałymi podzespołami. Jest to zdecydowanie najwyższa forma dbałości o nasz sprzęt, która dodatkowo pozwala na utrzymanie wysokiej wartości maszyny na rynku wtórnym, o ile oczywiście naprawa zostanie odpowiednio udokumentowana.

Niestety jakość kosztuje i to słono. Rolnicy często zgłaszają nam ceny oryginalnych części zamiennych, jako oderwane od rzeczywistości. Jednak trzeba pamiętać, że wyprodukowanie bardzo wysokiej jakości części zamiennej jest droższe, aniżeli tańszego zamiennika. Dodatkowo na cenę wpływa gwarancja wiarygodnego producenta, czy chociażby obowiązek wieloletniego magazynowania części zamiennych, nawet do leciwych maszyn.

Używane, a może regenerowane?

Wśród popularnych opcji zakupowych części zamiennych warto również wspomnieć o kupnie elementów używanych. Może to być swego rodzaju kompromis, gdyż z jednej strony mamy do czynienia z oryginalnym podzespołem, ale z drugiej strony najczęściej nie jesteśmy w stanie zweryfikować stopnia jego zużycia. W efekcie czego, awaria może nas zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

Na rynku rośnie również popularność regenerowanych części zamiennych. Dzieje się tak dlatego, iż zużyciu rzadko kiedy ulega kompletnie cały podzespół, a jedynie jego element, którego naprawa skutkuje przywróceniem podzespołu do pełnej sprawności.

Przykładem takiego działania może być turbosprężarka, gdzie zamiast wymieniać cały podzespół na nowy wystarczy jej regeneracja w postaci chociażby wymiany np. łożysk, uszczelek, czy pierścieni uszczelniających.

A Wy na jakie części zamienne stawiacie dokonując napraw w swoich maszynach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!