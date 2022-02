Części zamienne. Co wybierzesz? - Cz.1 Oryginał czy zamiennik?

Wchodzisz do sklepu z częściami do ciągników z listą zakupów do remontu skrzyni biegów. Sprzedawca rzuca okiem i pyta: oryginały czy zamienniki? Co wybierasz?

Każdy, kto choć raz samodzielnie remontował ciągnik, spotkał się z problemem doboru właściwej jakości części zamiennych. Jeśli zakupu dokonujemy w naszym ulubionym sklepie stacjonarnym, możemy oprzeć się na znajomości ze sprzedawcą i jego kompetencjach. W grę wchodzi także kwestia zaufania: bo wierzymy, że nie poleci nam jakiegoś bubla.

Chcesz kupić używany ciągnik? Sprawdź ratę!

Patrząc na wybór części zamiennych dostępnych na rynku. można odnieść wrażenie, że jest ich wręcz za dużo. Przykład? Spójrzcie sami na tarczę sprzęgła do C-360. Oryginał z “misiem”, oryginał bez “misia”, kopia oryginału, inna kopia oryginału, polska, czeska, indyjska, chińska, ze spiekami z miedzią itp. Wiele rodzajów, każdy inny, a czytając opisy produktu - oczywiście każdy najlepszy. I komu tu wierzyć?

Nie ma co ukrywać, że remontując naszą maszynę, w większości przypadków zależy nam na “podniesieniu” jej do stanu co najmniej fabrycznego. Dlatego najczęściej wybieramy dobre łożyska, markowe uszczelki i simeringi i zwykle skłaniamy się w kierunku oryginalnych części zamiennych.

Czy kupując części zamienne decydujecie się na oryginały? fot. Adam Ładowski

Ufamy, że dany wałek, koło zębate, wodzik czy synchronizator, na którym jest logo producenta maszyny, to także synonim jakości i długowieczności części. I zwykle tak jest, więc wybór oryginalnych części zamiennych do ciągnika to zachowanie poziomu jakości, której cenę w tym przypadku akceptujemy.

Oryginał czy zamiennik? Demokracja wyboru

No dobrze, a tzw. zamienniki? Często sprzedawca daje nam wybór i podlicza naszą listę zakupów w cenach oryginałów i zamienników. Jednak o ile w kwestii jakości ufamy tym pierwszym, to do zamienników podchodzimy często z dużą rezerwą. Czy słusznie?

Zaufanie do zamienników znacząco rośnie, jeśli proponuje się nam części producentów stale współpracujących z producentem naszej maszyny: Bosch, Lucas czy Delphi. Zawsze jednak warto sprawdzić różnicę w cenie między takim markowym zamiennikiem, a oryginalną częścią, bo w obu przypadkach można liczyć na sezonowe akcje rabatowe.

"Panie, to idzie jak woda"!

Wróćmy jednak do części zamiennych mniej znanych producentów lub tzw. “no name”, czyli takich, do których nikt się nawet nie chce przyznać. Nie oznacza to, że są one w każdym przypadku złe, ale do ich zakupu trzeba podchodzić z najwyższą ostrożnością.

To, że - jak mówią czasem sprzedawcy - coś “idzie jak woda” może oznaczać, że jest w rzeczywistości tyle właśnie warte. Kupując strategiczną dla naszego remontu część zamienną, jak na przykład wałki czy koła zębate lub łożyska, trzeba się dwa razy zastanowić, czy oszczędzanie na tych elementach to właściwa droga.

W wyborze części zamiennej rzadko już niestety możemy wspomóc się wiedzą doświadczonego mechanika, który potrafi ocenić jakość koła lub wałka po tym, jakie wydaje brzmienie przy lekkim uderzeniu, czy od ręki zrobić podstawowy test twardości powierzchni kwalifikujący jego jakość. Ludzi posiadających taką wiedzę czy wręcz intuicję jest już niestety coraz mniej.

Czym się zatem kierować przy zakupie części zamiennych do remontu ciągnika? Czy poza oryginałem a zamiennikiem mamy jakiś wybór? Okazuje się, że mamy i to dość nietypowy, bo części fabrycznie regenerowane -tzw. reman. Przyjrzymy się im bliżej w innym artykule.

Wybór i zakres cenowy części do starszych ciągników Ursus jest bardzo duży, fot. Karol Hołownia

A jak jest waszym zdaniem?

Czym się więc kierować przy zakupie zamienników części do remontu ciągnika? Ceną (a ta zawsze wpływa na wybór), sugestią sprzedawcy, a może kierować się opiniami na internetowym forum? Jesteśmy ciekawi, jakimi wyborami w zakupie części wy się kierujecie. Dajcie znać.