Na tegorocznym Agro Show nie znaleźliśmy zbyt wiele stoisk z agregatami prądotwórczymi, a przecież są one potrzebne w niemal każdym gospodarstwie rolnym, szczególnie hodowlanym. O tym dlaczego agregaty są ważne rozmawialiśmy z ekspertem firmy Himoinsa Polska.

Agregaty prądotwórcze są cichymi bohaterami w razie awarii prądu. Nie tylko w szpitalach, fabrykach czy zakładach pracy. W przypadku gospodarstw hodowlanych potrafią uratować życie naszych zwierząt. Oczywiście nie tylko w tym wypadku agregaty wydają się niezbędne.

Na co trzeba zwrócić uwagę kupując agregat, jakie moce są najpopularniejsze w naszej branży i czy rolnicy w ogóle kupują tego rodzaju sprzęt – o tym rozmawialiśmy z przedstawicielem hiszpańskiej firmy Himoinsa, Pawłem Cudnym.

Agregaty prądotwórcze są niezbędne w rolnictwie

- Agregaty prądotwórcze są niezbędne praktycznie w każdej branży rolniczej. Dlatego, że są potrzebne zawsze tam, gdzie prąd jest istotny w procesie produkcyjnym, a w razie awarii sieci energetycznej może dojść do poważnych strat. Są miejsca wymagające funkcjonowania z prądem, od normalnego codziennego życia, po czynności niezbędne w naszej działalności gospodarczej, jak np. cała branża spożywcza, np. kurniki, mleczarstwo, obory. W niektórych branżach bez prądu po prostu nie ma szansy funkcjonowania – powiedział na wstępie Paweł Cudny z Himoinsa Polska.

Eksperci twierdzą, że zagrożenie black outem i czasowymi brakami w dostarczeniu elektryczności zawsze istnieje i trzeba o tym pamiętać projektując nowe inwestycje. Stara infrastruktura czy przeciążona sieć mogą powodować przerwy w dostarczaniu prądu.

W tej chwili na szczęście przerwy w dostarczaniu energii nie są przypadkami częstymi, ale kto wie co przyniesie przyszłość – pandemia i wojna tuż za naszą granicą pokazały, że czasem trudno przewidzieć co stanie jutro, pojutrze czy za tydzień. Do tego dochodzi aspekt pogodowy – wichury, trąby powietrzne, burze, ulewy – w takich momentach o brak prądu nie trudno. Dlatego wiele osób zajmujących się energetyką twierdzi, że jeśli nasza produkcja zależy od dostaw prądu to agregat powinien już dawno stanąć w obrębie naszego gospodarstwa.

Jakie moce agregatów są w rolnictwie najbardziej popularne?

W tej chwili ok. 25 - 30 proc. sprzedaży w firmie Himoinsa należy do branży spożywczej i rolnej. Dlatego firma zdecydowała się na udział w największych targach branżowych w kraju.

Charakterystyczne czerwone agregaty mogą być sprzedawane w różnych wersjach, od stacjonarnych, poprzez modele postawione na ramie przyczepy, z napędem diesla lub gazowym, fot. K.Pawłowski

Oczywiście trudno określić rozmiar i moc idealnego agregatu, ze względu na różnice w potrzebach poszczególnych gospodarstw. Jednemu wystarczy niewielki agregat uruchamiany poprzez WOM ciągnika, inny przy wielkiej skali produkcji potrzebuje sprzęt o mocy nawet 500 czy 1000 kVA.

Każda produkcja jest inna. Gdy chcemy kupić agregat lokalny dealer powinien przyjechać do nas i sprawdzić jaki sprzęt będzie najlepszy. Dziś bez analizatorów sieci i pomiarów na miejscu raczej się nie obejdzie. Wszystko ze względu na mnogość urządzeń, które posiadają rolnicy. Dochodzi do tego elektronika, która potrzebuje dobrej jakości prądu.

- Jeżeli chodzi o najbardziej popularne moce to tutaj znowuż musimy poklasyfikować rolnictwo. Inaczej będą wyglądały potrzeby przy nawadnianiu pól, gdzie niezbędne będzie zasilanie pomp do nawadniania czy podlewania – wtedy zazwyczaj wystarczają agregaty od 30 do 50 kVA, natomiast większe gospodarstwa rolne, które posiadają już bardziej zaawansowane technologie, maszyny i sprzęt będą potrzebować mocy nawet do 500 kVA. Zatem można powiedzieć, że moce od 50 do 500 kVA to najbardziej popularne agregaty jakie dostarczamy do klientów związanych z szeroko pojętym rolnictwem – powiedział Paweł Cudny z Himoinsa Polska.

Himoinsa to część grupy Yanmar, fot. K.Pawłowski

Himoinsa to część koncernu Yanmar

Himoinsa to część japońskiego koncernu Yanmar zajmującego się m. in. produkcją ciągników niewielkich mocy (w tym także dla marki John Deere), silników wysokoprężnych, ładowarek kołowych oraz narzędzi rolniczych (np. robotów YV01 pracujących w winnicach i sprzętu matki YTagri).