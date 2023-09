694 wystawców pojawiło się w tym roku w Bednarach – o 60 firm więcej niż rok temu. Dziesiątki tysięcy rolników i miłośników branży odwiedziło wystawę. Jest to okazja by w jednym miejscu zobaczyć nowinki maszynowe, a otwarta forma wystawy daje duże możliwości prezentacji sprzętu.

Nieodłącznym elementem Agro Show są pokazy maszyn w akcji. Tym razem podczas pracy mogliśmy zobaczyć opryskiwacze, rozsiewacze, roboty i dorny – wszystko w tematyce rolnictwa precyzyjnego.

Organizatorzy Agro Show przyznają, że chociaż wystawa w Bednarach cieszy się ogromnym uznaniem, to wciąż myślą nad uatrakcyjnianiem jej formuły.

Oprócz statycznej prezentacji, bardzo dobrze sprawdzają się pokazy maszyn w czasie pracy. I chociaż podczas wystawy są organizowane takie prezentacje, to organizatorzy bardzo chętnie rozszerzyliby ten element - to jeden z elementów nad którym mocno dyskutują organizatorzy.

Podobne wydarzenia za granicą zwykle mają więcej pokazów, ponieważ sąsiadują z poletkami. Dlatego doświadczenia i pokazy polowe dostarczają więcej „show”. W tym kierunku organizatorzy chcą pójść. Jednak w tej chwili możliwe są tylko pokazy, które oprócz pola pokazowego, nie ingerują w grunt.

Agro Show to Bednary, a Bednary to Agro Show. To miejsce tak mocno kojarzy się z tą wystawą. Przeprowadzić z dnia na dzień taką imprezę jest niezwykle trudno, gdyż musi być przygotowany do tego teren. Wybiegając w daleką przyszłość, musimy być na to przygotowani, ale na pewno nie chcemy się stąd wyprowadzać – powiedział Michał Spaczyński , wiceprezes PIGMiUR.